رات گیارہ بجے کے بعد سونے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ، جانیں کس طرح؟ کیا ہے حل؟َ
یوروپین ہارٹ جرنل میں شائع تحقیق کے مطابق رات 11 بجے کے درمیان سونے سے دل اور دوران خون کی بیماریوں کاخطرہ بڑھ جاتا ہے۔
Published : February 3, 2026 at 1:00 PM IST
حیدرآباد: آج کی دنیا میں طرز زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک دیر تک جاگنا اور دیر سے سونا ہے۔ اگر آپ بھی رات 11 بجے کے بعد سوتے ہیں تو آپ صحت کے کئی مسائل کو دعوت دے رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ رات کو دیر تک سونا کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیے اس رپورٹ کے ذریعے جانتے ہیں کہ رات 11 بجے کے بعد سونے کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں...
ڈاکٹر دیکشا کہتی ہیں کہ آج کل بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے۔ لوگ اپنے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سارا دن ان میں مگن رہتے ہیں جس سے کئی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک نیند کی کمی ہے۔ اچھی صحت کے لیے مناسب نیند ضروری ہے۔ اچھی نیند آپ کو دن بھر خوش اور توانا رہنے میں مدد کرتی ہے۔ اچھی نیند ہمارے دماغ اور جسم کو ٹھیک کرنے اور خود کو ڈیٹوکسی فائی (detoxify) کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مناسب نیند جسمانی اور ذہنی صحت کے بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہے۔
11 بجے کے بعد سونا نقصان دہ ہے
یوروپی ہیلتھ جرنل کے مطابق اچھی صحت کے لیے 8-7 گھنٹے کی معیاری نیند ضروری ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند مناسب اور اچھی نہیں آتی ہے تو آپ دن بھر سست محسوس کریں گے۔ مزید برآں، اس کا آپ کی مجموعی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ ڈاکٹر دیکشا کے مطابق ہر رات 11 بجے کے بعد سونا ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے اور صحت کے کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دیر تک جاگنے سے نہ صرف نیند کا معیار خراب ہوتا ہے بلکہ ہاضمہ بھی متاثر ہوتا ہے۔
دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتا ہے
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن (BHF) کے مطابق دل کی صحت کے لیے سونے کا بہترین وقت رات 10 سے 11 بجے کے درمیان ہے۔ رات 11 بجے یا اس کے بعد سونا دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ یہ جسم کی اندرونی گھڑی (سرکیڈین تال) میں خلل ڈال سکتا ہے۔ مثالی طور پر، ہر رات 7-9 گھنٹے اچھی نیند لینے کی کوشش کریں۔
طبی ماہرین کیا کہتے ہیں؟
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ رات گیارہ بجے کے بعد سونا آپ کی جسمانی گھڑی میں خلل ڈالتا ہے اور آپ کو گہری اور پرسکون نیند لینے سے روکتا ہے۔ یہ صبح کے وقت تھکاوٹ اور سستی کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، دیر سے سونے سے دماغی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دیر تک جاگنا دماغ کو مناسب طریقے سے آرام کرنے سے روکتا ہے جس سے تناؤ اور اضطراب بڑھتا ہے۔ یہ موڈ میں تبدیلی، چڑچڑاپن اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، یہ بری عادت آپ کے مدافعتی نظام کو بھی کمزور کر سکتی ہے۔ صحت مند جسم کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی نیند ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ روزانہ دیر سے سوتے ہیں، تو آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو جائے گا اور آپ اکثر بیمار پڑ سکتے ہیں۔
دیر تک جاگنا وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے مطابق جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ اکثر غیر صحت بخش اسنیکس کھاتے ہیں جس سے وزن بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ میٹابولزم کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے توانائی کی سطح کم ہوتی ہے اور ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ مزید برآں، یہ دیکھا گیا ہے کہ دیر تک جاگنے سے نہ صرف کام کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ طلباء کی پڑھائی پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ دیر سے سونے سے پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے اور آپ کو دن بھر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)