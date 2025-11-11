جی ایم سی سرینگر اور متعلقہ اسپلوں میں لاکرز کو ’خالی‘ کرانے کا عمل شروع
گورنمنٹ میڈیکل کالج نے عملے سمیت طلباء کو 14 نومبر تک لاکرز پر نام چسپاں کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
سرینگر (پرویز الدین): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر اور اس سے منسلک اسپتالوں کے ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے اسپتالوں کے ان تمام ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور مختلف شعبہ جات کے سربراہان اور طلباء کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے لاکرز پر شناخت کے طور اپنا نام، عہدہ اور اپنا کوڈ ایک لیبل پر چسپاں کریں اور یہ عمل 14 نومبر 2025 تک مکمل کریں۔
جاری کردہ سرکیولر میں کہا گیا ہے کہ اس مشق کا مقصد جی ایم سی سرینگر اور ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے احاطے میں قابض، سرپلس یا نامعلوم لاکرز کو صاف و خالی کرنا ہے۔ عملے اور طلباء سے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے اپنے لاکرز کو اپنے نام، عہدہ اور کوڈ کے ساتھ نشان زد کریں۔
حکمنامے کے مطابق ’’آخری تاریخ کے بعد ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اور ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسرز (آر ایم اوز) اور جی ایم سی سرینگر کے اسٹیٹس کم ٹرانسپورٹ آفیسر، غیر دعویدار یا زائد لاکرز کو چھانٹنے اور ہٹانے کے لیے معائنہ کریں گے۔‘‘
سرکیولر میں مزید متنبہ کیا گیا ہے کہ ’’مخصوص مدت کے بعد غیر شناخت رہنے والے لاکرز کے بارے میں کسی ملازم سے کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔‘‘ یہ سیکشن آفیسرز، اسٹیٹس آفیسر، اور اکاؤنٹس سیکشن کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ملازم کی منتقلی کے دوران کوئی آخری تنخواہ کا سرٹیفکیٹ (ایل سی پی)، نو اوبجکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) یا سروس بک جاری نہ کریں۔ یہ اقدام اسپتال اور کالج کے راہداریوں میں اسپیس کو بہتر استعمال اور نظم وضبط بر قرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
اسی ضمن میں جی ایم سی اننت ناگ کے میڈیکل سپر انٹنڈنٹ کی جانب سے جاری علیحدہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ’’تمام شعبہ جات کے سربراہان اپنے متعلقہ شعبوں یا وارڑز میں موجود لاکرز یا اہلکاروں کی شناخت کریں اور جن عملے کو یہ الاٹ کی گئی ہیں۔ ان کے نام پر چسپان کئے جائیں۔کوئی بھی غیر شناخت شدہ لاکر یا الماری جس کا کوئی مالک نہ ہو اس کے اطلاع فوری دی جائے۔’’
