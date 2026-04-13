جموں و کشمیر میں کینسر کے مفت ٹیسٹ کیلئے مزید 3 جدید لیبارٹریاں قائم کرنے کا منصوبہ

جموں کشمیر حکومت یونین ٹیریٹری میں مزید تین DIAMOnDS لیبارٹریاں قائم کرے گی جہاں کینسر کے مہنگے ٹیسٹ مفت کیے جائیں گے۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 13, 2026 at 7:37 PM IST

Updated : April 13, 2026 at 7:52 PM IST

جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر میں کینسر کے مفت ٹیسٹ فراہم کرنے والی پہلی DHR-ICMR ایڈوانسڈ مالیکیولر آنکولوجی ڈائیگنوسٹک سروسز (DIAMOnDS) لیبارٹری کے قیام کے تین سال بعد، حکومت اب یونین ٹیریٹری میں مزید تین ایسی لیبارٹریاں قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔

پہلی DIAMOnDS لیبارٹری گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں کے شعبہ پیتھالوجی میں قائم کی گئی ہے، جہاں پھیپھڑوں اور چھیاتی کے کینسر سے متعلق ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں۔

جموں و کشمیر میں کینسر کے مفت ٹیسٹ کیلئے مزید 3 جدید لیبارٹریاں قائم کرنے کا منصوبہ (ای ٹی وی بھارت)

ذرائع کے مطابق جی ایم سی جموں کے علاوہ، ایک ایک لیبارٹری جی ایم سی سرینگر، جی ایم سی اننت ناگ اور جی ایم سی ڈوڈہ یا کٹھوعہ میں قائم کی جائے گی، جس کے بارے میں حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ان لیبارٹریز کے قیام کے لیے فنڈنگ کا بڑا حصہ DHR-ICMR فراہم کرے گا، جبکہ جموں و کشمیر حکومت ان کے قیام کے لیے جگہ اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرے گی۔

جی ایم سی جموں میں موجود مفت کینسر ٹیسٹ لیب کے بارے میں شعبہ پیتھالوجی کی سربراہ پروفیسر (ڈاکٹر) جوتسنا سوری نے کہا کہ DIAMOnDS لیبارٹری کا قیام کینسر کی تشخیص میں ایک بڑا قدم ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ سہولت ان کے اپنے علاقے میں مفت دستیاب ہے۔

جی ایم سی جموں ملک کے ان 22 مراکز میں سے ایک ہے جہاں سال 2023 میں DIAMOnDS لیبارٹری قائم کی گئی۔ ڈاکٹر سوری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "پھیپھڑوں کے کینسر کا ایک ٹیسٹ پر تقریباً 60 ہزار روپے اور بریسٹ کینسر کے ایک ٹیسٹ پر تقریباً 14 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے، مگر یہ دونوں ٹیسٹ جی ایم سی جموں میں مفت کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ تین برسوں میں جی ایم سی جموں میں تقریباً 450 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں 250 ٹیسٹ پھیپھڑوں کے کینسر سے متعلق اور 200 ٹیسٹ بریسٹ کینسر سے متعلق تھے۔ ڈاکٹر سوری کے مطابق "مستقبل قریب میں دماغ سے متعلق ٹیسٹ بھی شامل کرنے کا عمل جاری ہے۔" انہوں نے عوام سے اپیل کہ ان سبھی ٹیسٹوں کے لیے انہیں شہر یا ریاست سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جی ایم سی جموں میں یہ سہولت مفت دستیاب ہیں۔

جموں و کشمیر میں کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر DIAMOnDS لیبارٹریوں کا قیام ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے، جو لوگوں کو جدید اور مفت تشخیصی سہولت فراہم کرے گا۔

فی الوقت اس منصوبے کے تحت صرف جی ایم سی جموں میں ایک لیبارٹی قائم کی گئی ہے (ای ٹی وی بھارت)

