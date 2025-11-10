فریج سے آنے والی بدبو سے چھٹکارا پانے کے لیے ان آسان طریقوں پرعمل کریں
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرآپ اس آرٹیکل میں بتائی گئی چند تجاویز پرعمل کریں تو فریج سے آنے والی بدبو کم ہو جائے گی۔
Published : November 10, 2025 at 6:15 PM IST
حیدرآباد: آج کل ہر گھر میں فریج کا استعمال ہوتا ہے۔ ریفریجریٹرز بیکٹیریا کی افزائش کو کم کرکے اور کھانے کو زیادہ دیر تک تازہ رکھ کر کھانے کو خراب ہونے سے روکتے ہیں۔ خاص طور پر گرمیوں میں گھر کا پکا ہوا کھانا اور مسالے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ریفریجریٹرز ان اشیاء کو خراب ہونے سے بچانے میں خاص طور پر مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگ کھانے کے ساتھ دیگر اشیاء کو فریج میں رکھتے ہیں۔ یہ ریفریجریٹر میں ٹھنڈی ہوا کی مناسب گردش کو روکتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے۔
ریفریجریٹر میں بدبو کی دیگر بڑی وجوہات میں خراب کھانا، مولڈ، بیکٹیریا اور ناقص حفظان صحت شامل ہیں۔ گرا ہوا کھانا، نامناسب صفائی، یا میعاد ختم ہونے والا کھانا بھی بدبو کا باعث بن سکتا ہے۔ نمی اور نامناسب درجہ حرارت بھی سڑنا اور بیکٹیریا کو پنپنے کی ترغیب دے سکتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے۔
طویل عرصے تک ذخیرہ شدہ خوراک خراب ہو جاتی ہے کیونکہ بیکٹیریا اور مائکروجنزم پنپنے لگتے ہیں۔ یہ اس کے ذائقہ، رنگ اور بو کو بدل دیتا ہے، اور یہاں تک کہ بدبو کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ریفریجریٹر سے اس بدبو کو دور نہ کیا جائے تو دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ ایسی صورت حال میں آپ کچھ آسان تدابیر اپنا کر فریج سے آنے والی بدبو سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ اقدامات کیا ہیں...
ان آسان ٹرکس پر عمل کریں۔
ٹوتھ پیسٹ اور کافور پاؤڈر
سب سے پہلے ایک پیالے میں سفید ٹوتھ پیسٹ لیں۔ اس کے بعد کافور کی چار گولیاں لیں۔ ان گولیوں کو پیس لیں۔ اب ٹوتھ پیسٹ میں کافور پاؤڈر ڈال کر مکس کریں اور پیالے کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب آپ ریفریجریٹر کھولیں گے تو آپ کو ایک خوشگوار خوشبو آئے گی۔ یہ عمل فریج میں موجود بدبو کو جذب کر لیتا ہے۔
کافور کے پتے
ایک پیالے میں سفید ٹوتھ پیسٹ ڈالیں۔ پھر، تقریباً 4-5 کافور کے پتے لیں اور پیس کر پیسٹ بنا لیں۔ ٹوتھ پیسٹ میں کافور کا پیسٹ شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں۔ اس کے بعد چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر مکس کریں۔ اب اس مکسچر سے چار یا پانچ چھوٹی گیندیں بنا لیں۔ گیندوں کے خشک ہونے کے بعد انہیں فریج میں مختلف جگہوں پر رکھ دیں۔ یہ گیندیں ریفریجریٹر سے آنے والی تمام بدبو کو جذب کر لیں گی۔
لیموں سے بدبو دور کریں
آپ لیموں کے ساتھ اپنے ریفریجریٹر کی بدبو کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک لیموں کے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیں۔ پھر، پلیٹ کو ریفریجریٹر کے اندر رکھیں۔ لیموں کی خوشبو ہوتی ہے، جو ریفریجریٹر سے بدبو کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو لیموں کے رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ملا سکتے ہیں۔ اس سے بدبو جلد دور ہو جائے گی۔
مزید پڑھیں: پیٹ کے کینسر کے پہلے مرحلے میں جسم یہ سنگین علامات ظاہرکرتا ہے، جانئے آپ کو کب ہو جانا چاہئے الرٹ؟
پیپر ہیک
اگر آپ کے ریفریجریٹر سے بدبو آتی ہے تو اخبار کے ٹکڑے کو ایک گیند کی شکل میں لپیٹیں، اسے پانی میں بھگو دیں، اسے نچوڑ لیں اور پھر اسے فریج میں رکھیں۔ یہ طریقہ آپ کے ریفریجریٹر سے بدبو کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کاغذ کی اس گیند کو 7-8 گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں۔ یہ کاغذ تمام بدبو جذب کرلے گا۔ پھر کاغذ کی گیند کو ہٹا دیں۔
نوٹ: کچھ لوگ پکا ہوا کھانا کئی دنوں تک فریج میں رکھتے ہیں جو اکثر خراب ہو جاتا ہے جس سے بدبو آتی ہے۔ بہتر ہے کہ خراب شدہ کھانے کو فوری طور پر ریفریجریٹر سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ، ہر 10 دن میں ایک بار فریج کو اندر اور باہر کپڑے سے صاف کریں۔ یہ فریج کی زندگی کو بڑھا دے گا اور اچھی ٹھنڈک برقرار رکھے گا۔ اشیاء کو فریج کے نیچے رکھیں تاکہ ٹھنڈی ہوا ہر کونے تک پہنچ سکے۔
(ڈسکلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کا سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ماہرین سے رجوع کریں۔)