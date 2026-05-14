اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ان پانچ آسان ٹپس پر عمل کریں
ہمارے جدید طرز زندگی اور غذائی عادات نے دل کو کمزور کر دیا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
Published : May 14, 2026 at 2:51 PM IST
آج کی مصروف طرز زندگی میںط زیادہ دیر تک بیٹھنا، بہت زیادہ کیفین کا استعمال (کافی یا چائے)، اور رات گئے تک فون کا استعمال ہمارے دلوں پر شدید نقصان دہ اثر ڈال رہا ہے۔ تاہم ڈاکٹر سنجے بھوجراج اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ عادات قلبی صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک مخصوص معمول کا اشتراک کیا ہے جو کہ صبح 7:00 بجے سے رات 9:00 بجے تک کیلئے ہدایات ہے، جو دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔
صبح کی عادات دل کے لیے فائدہ مند...
سورج کی روشنی:
ماہر امراض قلب سنجے بھوجراج کے مطابق، بیدار ہونے کے فوراً بعد اپنی آنکھوں کو قدرتی سورج کی روشنی کے سامنے لانا اپنے فون کو چیک کرنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ آپ کے فون سے کوئی بھی مواد آپ کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے سورج کی روشنی کو آپ کی آنکھوں تک پہنچنے دیں۔ صبح کے وقت باہر تھوڑی دیر ٹہلنے سے آپ کے جسم کو ضروری جسمانی سگنل مل سکتے ہیں۔
پروٹین سے بھرپور ناشتہ:
اپنی کافی تک پہنچنے سے پہلے، پروٹین سے بھرپور ناشتہ کھائیں جیسے انڈے، یونانی دہی، یا پروٹین اسموتھی۔ یہ نہ صرف خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ اعصابی نظام کو بھی چوکنا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سنجے اس مشق پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری روزانہ کی عادات کا خاکہ پیش کیا۔
دوپہر کے کھانے کے بعد واک:
دوپہر کے کھانے کے بعد چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے خبردار کیا کہ اپنی کرسی پر گھنٹوں چپکے رہنا - کارپوریٹ دفاتر میں ایک عام رواج ہے ایک خطرناک عادت ہے 12 بجے دوپہر کے کھانے کے بعد کم از کم 10 منٹ تک چہل قدمی گلوکوز کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔
خوراک:
ڈاکٹر سنجے نے مشورہ دیا کہ دوپہر کے کھانے میں پروٹین، فائبر، سبزیاں اور صحت بخش چکنائی شامل ہونی چاہیے۔ شام یا رات کے وقت آرام کو ترجیح دیں۔
ہلکی ورزش میں مشغول رہیں:
ڈاکٹر سنجے نے نوٹ کیا کہ ہلکی جسمانی سرگرمیاں شام کے وقت سخت ورزشوں سے بہتر ہیں۔ وزن کی تربیت، یوگا، یا بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسی سرگرمیاں جسم کو متحرک رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔
ڈیجیٹل ڈیٹوکس:
رات کو سونے سے پہلے روشنی کو مدھم رکھیں۔ سونے سے پہلے فون کا استعمال ذہنی تناؤ کو بڑھاتا ہے۔ مزید برآں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اچھی رات کی نیند محض آرام کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ دل کے لیے دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔
نوٹ کرنے کا ایک نقطہ
دل کی صحت ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دن میں حاصل کی جا سکے۔ بلکہ، یہ ان چھوٹے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہم ہر روز انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سنجے بھوجراج کا کہنا ہے کہ ورزش، مناسب مقدار میں پروٹین کی مقدار، سورج کی روشنی کی نمائش، گلوکوز کا مناسب انتظام، اور کافی آرام یہ پانچ اصول ہیں جو دل کی حفاظت کرتے ہیں۔
بہت سے لوگ جاگنے کے فوراً بعد خالی پیٹ کافی پیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جسم میں اسٹریس ہارمون 'کورٹیسول' کی سطح میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خون میں شکر کی سطح کو غیر مستحکم کرتا ہے اور دل پر دباؤ ڈالتا ہے۔ کافی پینے سے پہلے پروٹین سے بھرپور غذائیں جیسے انڈے یا دہی کا استعمال بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا ہے اور دن کے آغاز کے لیے اعصابی نظام کو پرسکون رکھتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں؛ تاہم، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)