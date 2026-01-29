وزن کم کرنے کے لیے ان 5 آسان ٹپس پر عمل کریں، آپ آسانی سے 45 کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں
Published : January 29, 2026 at 6:36 PM IST
موٹاپا آج کل صحت کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، زیادہ تر لوگ وزن کم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی سخت کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ورزش کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں اور یوگا پر عمل کرتے ہیں، جب کہ دیگر غذا اور گھریلو علاج آزماتے ہیں۔ تاہم، کچھ ایسے بھی ہیں جو مصروف نظام الاوقات یا دیگر وجوہات کی وجہ سے بالکل بھی ورزش نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے وزن کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ان پانچ عادات کو اپنا کر آپ آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں؟ جانیے اس مضمون میں ان پانچ عادات کے بارے میں...
یہ پانچ عادات آپ کو آسانی سے وزن کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں...
30 سے 45 منٹ تک چہل قدمی
ماہرین کا کہنا ہے کہ چہل قدمی کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں اور اس سے آپ آسانی سے وزن کم کرسکتے ہیں۔ چلنے سے بہتر کوئی ورزش نہیں ہے۔ ہم اکثر ورزش کو ایک مشکل کام سمجھتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چہل قدمی ورزش کی بہترین اور فائدہ مند شکل ہے۔ دن میں صرف 30 سے 45 منٹ کی چہل قدمی آپ کو اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرنے میں مدد دے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تازہ ہوا میں باہر نکلنے سے آپ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی تندرست رہتے ہیں۔ آپ اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ سن کر یا وزنی بنیان پہن کر اپنی سیر کو مزید پرلطف بنا سکتے ہیں۔
پانی پینا نہ بھولیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے پانی کا مناسب استعمال بہت ضروری ہے۔ روزانہ اچھی مقدار میں مقدار میں پانی پینا نا بھولیں، کیونکہ اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر، 200 پاؤنڈ (تقریباً 100 کلوگرام) وزنی شخص کو تقریباً 3 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائیڈریشن بھوک کو کم کرتی ہے اور دن بھر توانائی برقرار رکھتی ہے۔ اضافی توانائی کے لیے آپ روزانہ الیکٹرولائٹس بھی لے سکتے ہیں۔
پروٹین سے اپنی بھوک کو کنٹرول کریں
پروٹین وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پروٹین پٹھوں کی تعمیر اور چربی کو جلانے کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 گرام پروٹین کا استعمال آپ کو پیٹ بھرنے اور ناشتے کی خواہش کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وزن کم کرنے کا بہت آسان اور کارآمد طریقہ ہے۔
اپنی صبح کا آغاز کیسے کریں
اپنی صبح کا آغاز واضح مقصد کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ صبح مراقبہ، ورزش یا دیگر کاموں پر توجہ دیں۔ بیدار ہونے کے بعد پہلے 30 منٹ تک اپنا فون استعمال کرنے سے گریز کریں۔ یہ وزن کم کرنے کا سخت اصول ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ اسے صرف دو ہفتے آزمائیں گے تو آپ کو کم تناؤ، بہتر نیند اور ذہنی وضاحت کا سامنا ہوگا۔
آپ کی خوراک میں فائبر ضروری ہے
بہتر ہاضمہ اور کاربوہائیڈریٹ کے آسانی سے جذب کے لیے فائبر ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں تین سرونگ ہری سبزیاں کھانے سے آپ آسانی سے وزن کم کرسکتے ہیں۔ فائبر کی مقدار بڑھانے سے نہ صرف آپ پیٹ بھرے رہتے ہیں بلکہ وزن بڑھنے کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں راتوں رات نتائج نہیں دیتیں، لیکن ان کا سفر ثابت کرتا ہے کہ اگر مسلسل عمل کیا جائے تو صحت مند تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔
اس خاتون نے ان 5 اصولوں پر عمل کرکے 18 ماہ میں 45 کلو وزن کم کیا۔
درحقیقت انسٹاگرام پر ہیلی نامی خاتون نے ان 5 اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی عادات پر مسلسل عمل کیا جائے تو وہ آسانی سے وزن میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ دراصل ہیلی نے صرف 18 ماہ میں 45 کلو وزن کم کیا اور اپنا وزن کم کرنے کا سفر انسٹاگرام پر شیئر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان پانچ عادتوں نے ہی ان کی زندگی بدل دی۔ اور اگر آپ بھی وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہیلی کے ٹوٹکے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔
(ڈسکلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے ہے۔ ETV Bharat اس معلومات کی سائنسی صداقت کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)