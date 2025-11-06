چہرے اور بالوں میں چمک کے لیے کچن کے یہ پانچ مصالے استعمال کریں، نتائج آپ کو حیران کر دیں گے
جلد اور بالوں کی دیکھ بھال کیلئے لوگ بڑی تعداد میں گھریلو علاج پر انحصار کرتے ہیں جن میں مصالحوں کا استعمال بھی شامل ہے۔
آج کے دور میں جلد اور بالوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری خوبصورتی اور شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ چمکتی ہوئی جلد اور صحت مند، چمکدار بال ہمارے اعتماد کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل مہنگی بالوں کی مصنوعات استعمال کرتے ہوئے تھک چکے ہیں اور ایسا حل چاہتے ہیں جو گھریلو، موثر اور محفوظ ہو، تو اب وقت آگیا ہے کہ گھر پر بالوں اور جلد کی کچھ موثر دیکھ بھال کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مہنگی مصنوعات کے بغیر اپنی جلد اور بالوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ جلد اور بالوں کے مسائل کا قدرتی اور موثر حل آپ کے کچن میں آسانی سے دستیاب ہے۔ اس آرٹیکل میں ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی سے ہم پانچ مصالحوں کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی جلد اور بالوں کو نکھاریں گے اور کئی مسائل سے نجات دلائیں گے۔ یہ علاج ضرور آزمائیں.
جلد کے لیے ہلدی
ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی کا کہنا ہے کہ ہلدی جلد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ خواتین بھی اسے اپنے چہرے کی چمک بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کچی ہلدی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل اور جراثیم کش خصوصیات نہ صرف اندرونی صحت کے لیے بلکہ خوبصورت اور صحت مند جلد اور بالوں کو برقرار رکھنے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ اس کے استعمال سے جلد کے مسائل جیسے داغ دھبوں، جھریوں اور مہاسوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ مزید برآں، یہ داد، خارش اور جلد کے دیگر عام اور سنگین مسائل سے بھی راحت فراہم کرتا ہے۔ ہندوستانی کھانوں میں باقاعدگی سے استعمال ہونے والا یہ مصالحہ رنگت کو بہتر بنانے، زخموں کو بھرنے اور سوزش کو کم کرنے میں بھی کارآمد ہے۔
جائفل جلد کے لیے فائدہ مند ہے۔
اگر آپ کے چہرے پر جھائیاں یا داغ دھبے ہیں تو جائفل ان سے نجات کے لیے ایک بہترین مصالہ ہے۔ جائفل میں اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی سوزش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں، جو ایکنی، داغ دھبے، جھریوں اور سیاہ حلقوں جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اسے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ باقاعدگی سے ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ آہستہ آہستہ صاف ہوگا اور آپ کی رنگت بہتر ہوگی۔
میتھی بالوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
میتھی کے بیج کچن میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور مصالحے سے لے کر اچار تک ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں۔ میتھی بالوں کو چمکدار اور نرم بناتی ہے اور خشکی اور بالوں کے جھڑنے کو بھی کم کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص بالوں کے جھڑنے کا شکار ہو تو میتھی کے دانے بھگو کر اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے فائدہ ہو گا۔ میتھی کے بیجوں کا پیسٹ بالوں میں لگانے سے نہ صرف بال مضبوط ہوتے ہیں بلکہ قبل از وقت سفید ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس پیسٹ کو جلد پر لگانے سے داغ دھبوں اور مہاسوں کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
بالوں کے لیے کالونجی کے بیج
ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی کے مطابق کالونجی کے بیج بالوں کے گرنے اور سر کی جلد کے انفیکشن جیسے خشکی کو کم کرنے میں انتہائی موثر ہیں۔ یہ بالوں کو چمکدار بناتے ہیں اور سفید ہونے سے روکتے ہیں۔ کالونجی کے بیجوں کا استعمال ایکنی اور روغن کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر کالونجی کا تیل لگانے سے آرام ملتا ہے۔کالونجی کا تیل بالوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ کالونجی کے بیجوں میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات ہیں، جو بالوں کو گرنے سے روکنے اور بالوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ نائجیلا کا تیل بھی کھوپڑی کے لیے اچھا ہے۔ یہ کھوپڑی کو گندگی سے بچاتا ہے اور خشکی کو بھی دور کرتا ہے۔
دار چینی مہاسوں کے علاج میں مدد کرے گی۔
دار چینی، ہندوستانی کچن میں آسانی سے دستیاب مصالہ، مہاسوں کو ختم کرنے اور تیل والی جلد میں اضافی سیبم کو کنٹرول کرنے میں انتہائی موثر ہے۔ دار چینی جلد کو صاف کرتی ہے اور سوزش کو کم کرتی ہے۔ یہ خون کی گردش کو بھی بہتر بناتا ہے اور چہرے کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ دار چینی کا ماسک شہد کے ساتھ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔
