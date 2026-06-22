تھائرائیڈ آنکھوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، اس کی علامات اور وجوہات کیا ہیں؟
اگر آپ کو اپنی آنکھوں میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے، تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
Published : June 22, 2026 at 3:50 PM IST
حیدرآباد: آج کل بہت سے لوگ طرز زندگی اور غذائی عادات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے تھائرائیڈ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ خواتین خاص طور پر اس حالت کے لئے زیادہ حساس ہیں۔ معروف ذیابیطس ماہر ڈاکٹر پی وی راؤ نے نوٹ کیا کہ تھکاوٹ، وزن میں اضافہ، سردی کی عدم برداشت، خشک جلد، بالوں کا گرنا، ڈپریشن، اور دل کی سست رفتار جیسی علامات عام طور پر تھائرائیڈ کے مسائل سے وابستہ ہیں۔ تاہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ تھائیرائیڈ کے مسائل بھی آنکھوں پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ تھائیرائڈ سے متعلقہ علامات آنکھوں میں کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں اور یہ حالت آنکھوں کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔
تھائیرائیڈ کیا ہے؟
ہمارا جسم مختلف اعضاء اور نظاموں پر مشتمل ہے، اور ان میں تھائرائیڈ کا نظام ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا بنیادی کام ہمارے میٹابولزم کو منظم کرنا ہے۔ تتلی کی شکل کا تھائیرائیڈ غدود جسم کی ضروریات کے مطابق مسلسل ہارمونز پیدا کرتا ہے، جس سے میٹابولزم کے صحیح کام کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ تاہم، اتار چڑھاو یا تو ضرورت سے زیادہ یا کمی تھائیروکسین کی سطح میں (تھائیرائیڈ گلینڈ سے تیار ہونے والا ہارمون) صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین نے تھائیرائیڈ سے متعلقہ مسائل کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر تھائیرائیڈ ہارمون کی زیادہ مقدار پیدا کرے تو اس حالت کو ہائپر تھائیرائیڈزم کہا جاتا ہے۔
تھائیرائیڈ آنکھوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
تھائیرائیڈ کی خرابی مدافعتی نظام پر غلطی سے آنکھوں کے ارد گرد کے ٹشوز پر حملہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے تھائیرائیڈ آئی ڈیزیز (TED) کی آربیٹو پیتھی ہو سکتی ہے۔ اہم علامات میں سوجن، خشکی، لالی، پلکیں ٹھیک سے بند نہ کر پانا، آنکھ سے پانی جانا، اور دوہری بینائی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ...
تھائیرائیڈ کے مسائل کا آنکھوں کے ذریعے کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔
تھائیرائیڈ سے متعلق مسائل - خاص طور پر ہائپر تھائیرائیڈزم کی بیماری اکثر آنکھوں میں تبدیلیوں کے ذریعے شناخت کی جاسکتی ہے۔ اس حالت کو 'تھائیرائیڈ آئی ڈیزیز' (ٹی ای ڈی) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب تھائیرائیڈ گلینڈ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے تو، مدافعتی نظام آنکھوں کے پیچھے پٹھوں اور چربی والے ٹشوز پر حملہ کرتا ہے، جس سے سوزش اور تناؤ پیدا ہوتا ہے۔
آنکھوں کے گرد مسلسل سوجن حالت کی ابتدائی علامات میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ اگر آرام کرنے یا مناسب نیند لینے کے بعد بھی سوجن کم نہیں ہوتی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مزید برآں ایک سخت احساس (جیسے آنکھوں میں ریت)، خشکی، یا آنکھوں کے پیچھے دباؤ بھی تھائیرائیڈ آنکھ کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد میں، آنکھیں معمول سے زیادہ نمایاں یا ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ حالت proptosis کے طور پر جانا جاتی ہے.
دوہری بصارت، روشنی کی حساسیت اور نیند کے دوران آنکھیں مکمل طور پر بند نہ کرنے جیسے مسائل بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اگر بیماری ایک اعلی درجے کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو آپٹک اعصاب پر دباؤ بڑھنے اور بصارت کی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس حالت کی تشخیص بعض اوقات مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ علامات بہت آہستہ آہستہ نشوونما پاتے ہیں۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آنکھوں میں کوئی غیرمعمولی تبدیلیاں نظر آئیں تو انہیں معمولی مسائل کہہ کر مسترد کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ بعض اوقات، آنکھوں سے یہ انتباہی علامات تائیرائڈ کے مسائل کا پتہ لگانے کا موقع فراہم کرتی ہیں جو ابھی تک مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت معائنہ اور علاج سے آنکھوں کی صحت اور بینائی کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
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تھائیرائیڈ کے مسائل میں مبتلا افراد کے لیے آنکھوں کا معائنہ بہت ضروری ہے۔ بعض علامات ظاہر ہونے پر ڈاکٹر اکثر تھائیرائیڈ کی جانچ کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح، آنکھوں کا چیک اپ تھائرائیڈ کی بیماری کے علاج سے گزرنے والے مریضوں کے علاج کے منصوبے کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ تمباکو نوشی ایک بڑے خطرے کے عنصر کے طور پر ابھر رہی ہے جو تھائیرائیڈ سے متعلق آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والوں کو تھائیرائیڈ کے مسائل سے دوچار آنکھوں کی شدید پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا تمباکو نوشی چھوڑنے سے اس خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت تشخیص اور علاج سے آنکھوں کی صحت اور بینائی کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔