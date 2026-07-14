پھیپھڑوں کی شریانوں میں بلڈ پریشر میں اضافہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے، جانیں کیسے
آپ نے ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے پلمونری ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں سنا ہے؟
Published : July 14, 2026 at 10:56 AM IST
پلمونری ہائی بلڈ پریشر جسے پی ایچ بھی کہا جاتا ہے، پھیپھڑوں کی خون کی نالیوں کو متاثر کرنے والی ایک سنگین حالت ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب پھیپھڑوں کے اندر بلڈ پریشر نارمل سطح سے بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر پھیپھڑوں کو خون فراہم کرنے والی شریانوں میں دباؤ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی خون کی نالیوں کو تنگ یا سخت کرنے کا سبب بنتا ہے، جس سے دل کے دائیں جانب کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔
بنیادی طور پر آپ کا دل پھیپھڑوں میں خون پمپ کرتا ہے تاکہ یہ آکسیجن لے سکے۔ اس کے بعد خون آپ کے دل میں واپس آجاتا ہے، جہاں سے اسے آپ کے باقی جسم میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے بافتوں کو ضروری آکسیجن فراہم کی جا سکے۔ خون آپ کے دل سے آپ کے پھیپھڑوں تک خون کی نالیوں کے ذریعے سفر کرتا ہے جسے پلمونری شریانیں کہتے ہیں۔ اگر یہ پلمونری شریانیں خراب ہو جائیں، تنگ ہو جائیں یا بند ہو جائیں تو ان میں سے خون صحیح طریقے سے نہیں بہہ سکتا۔ یہ شریانوں کے اندر بلڈ پریشر میں اضافہ اور پلمونری ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے۔
میڈسین پلس (MedlinePlus) کے مطابق، پلمونری ہائی بلڈ پریشر (PH) کی کئی قسمیں ہیں؛ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) ان کو بنیادی وجوہات کی بنیاد پر پانچ اہم گروپوں میں درجہ بندی کرتا ہے۔ یہ درجہ بندی علاج کے طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے اہم ہے۔ یہاں پانچ اہم اقسام ہیں...
گروپ 1 - پلمونری آرٹیریل ہائی بلڈ پریشر (PAH): اس قسم میں، پھیپھڑوں کی شریانیں جینیاتی عوامل، بعض دواؤں کے اثرات، خود بخود امراض، یا بغیر کسی وجہ کے تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں۔
گروپ 2 - بائیں طرف والے دل کی بیماری سے منسلک پی ایچ: یہ پی ایچ کی سب سے عام قسم ہے، جو دل کے بائیں جانب صحیح طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے (جیسے والو کے مسائل یا دل کی خرابی کی وجہ سے)۔
گروپ 3 - پھیپھڑوں کی بیماری سے منسلک پی ایچ: یہ قسم پھیپھڑوں کی بیماریوں (جیسے سی او پی ڈی، پلمونری فائبروسس، یا نیند کی کمی) اور جسم میں طویل عرصے تک آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
گروپ 4 - دائمی خون کے جمنے کی وجہ سے پی ایچ: یہ پھیپھڑوں میں بار بار خون کے جمنے یا رکاوٹوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔
گروپ 5 – PH دیگر غیر واضح وجوہات کی وجہ سے: اس زمرے میں ایسی حالتیں شامل ہیں جو کثیر الجہتی ہیں یا جن کی اصلیت غیر واضح ہے، جیسے خون کی خرابی یا کچھ دوسری بیماریاں۔
پلمونری ہائی بلڈ پریشر کی کیا وجہ ہے؟
پلمونری ہائی بلڈ پریشر خود یا کسی اور طبی حالت کے نتیجے میں ہوسکتا ہے۔ بعض اوقات وجہ نامعلوم یا غیر واضح ہوتی ہے۔ تاہم کچھ ممکنہ وجوہات میں شامل ہیں...
دل سے متعلق حالات، جیسے بائیں طرف دل کی ناکامی اور پیدائشی دل کی بیماری
پھیپھڑوں کی بیماریاں، جیسے COPD (دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری)، پھیپھڑوں کی بیماری، اور نیند کی کمی
دیگر طبی حالات، جیسے...
جگر کی بیماری
ہلال کی سی شکل کے خلیے کی بیماری
پلمونری ایمبولزم (پھیپھڑوں میں خون کے جمنا)
کنیکٹیو ٹشو کی بیماریاں، جیسے سکلیروڈرما
کس کو پلمونری ہائی بلڈ پریشر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے؟
بعض عوامل پلمونری ہائی بلڈ پریشر کی ترقی کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جیسے...
آپ کی عمر - خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ حالت عام طور پر 30 اور 60 سال کی عمر کے درمیان تشخیص کی جاتی ہے۔
آپ کا ماحول - ایسبیسٹس یا بعض پرجیوی انفیکشنز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
آپ کی خاندانی تاریخ اور جینیات - کچھ جینیاتی حالات، جیسے ڈاؤن سنڈروم، پیدائشی دل کی بیماری، اور گاؤچر کی بیماری، پلمونری ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ خون کے جمنے کی خاندانی تاریخ بھی خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
طرز زندگی کی عادات - تمباکو نوشی اور غیر قانونی ادویات کا استعمال پلمونری ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
کچھ دوائیں - مثال کے طور پر کینسر اور ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی کچھ دوائیں پلمونری ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔
آپ کی جنس - پلمونری ہائی بلڈ پریشر مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ عام ہے۔
پلمونری ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں؟
پلمونری ہائی بلڈ پریشر کی علامات کو پہچاننا بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دیگر حالات کی علامات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ نتیجتاً، بعض اوقات کسی شخص کو پلمونری ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔
پلمونری ہائی بلڈ پریشر کی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں
سانس میں کمی
سینے میں درد یا سینے میں دباؤ کا احساس
چکر آنا، جو بے ہوشی کا باعث بن سکتا ہے۔
تھکاوٹ
پیٹ، ٹانگوں یا پاؤں میں سوجن
دل کی تیز دھڑکن
پلمونری ہائی بلڈ پریشر سے کیا دوسری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟
پلمونری ہائی بلڈ پریشر وقت کے ساتھ بگڑ سکتا ہے اور سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، بشمول...
خون کی کمی، آپ کے جسم کو آکسیجن سے بھرپور خون حاصل کرنے سے روکتی ہے۔
اریتھمیا، یا دل کی دھڑکن یا تال میں بے قاعدگی
پلمونری شریانوں میں خون کا جمنا
پھیپھڑوں سے خون بہنا
دل بند ہو جانا
جگر کا نقصان
Pericardial effusion دل کے گرد سیال کا جمع ہونا
حمل کے دوران سنگین پیچیدگیاں
پلمونری ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے؟
اکثر، پلمونری ہائی بلڈ پریشر کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے، لیکن علاج علامات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی مخصوص ضروریات اور حالت کی بنیادی وجہ پر مبنی علاج کا منصوبہ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ اس پلان میں صحت مند طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے
ایک صحت مند غذا، بشمول نمک کی کم مقدار
باقاعدہ جسمانی سرگرمی
ادویات، جیسے:
خون کو پتلا کرنے والے (اینٹی کوگولنٹ)
پورے جسم میں خون پمپ کرنے کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات
وہ ادویات جو خون کی نالیوں کو آرام دیتی ہیں اور خون کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہیں۔
سیال کی برقراری کو کم کرنے کے لیے دوائیں (Duretics)
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آکسیجن تھراپی
دل یا پلمونری شریان میں دباؤ کو کم کرنے کے طریقہ کار
کچھ سنگین معاملات میں، پھیپھڑوں کی پیوند کاری
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)