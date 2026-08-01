ذیابیطس کے مریضوں کو کن پھلوں سے پرہیز کرنا چاہیے
اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو یہ میٹھے پھل کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جانئے وہ کون سے پھل ہیں۔۔۔
Published : August 1, 2026 at 10:44 AM IST
ذیابیطس کا مسئلہ ان دنوں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ دن گئے جب ٹائپ 2 ذیابیطس صرف 40 سال سے زیادہ عمر والوں کو متاثر کرتی تھی۔ بھارت میں یہ بیماری اب 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کو تیزی سے متاثر کر رہی ہے۔ ذیابیطس ملک میں ایک بڑی وبا بننے کے دہانے پر ہے۔ موٹاپا اس بیماری کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، ناقص طرز زندگی، غیر صحت بخش غذائی عادات، اور جسمانی ورزش کی کمی اہم خطرے کے عوامل ہیں۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ذیابیطس کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے۔ اس کے انتظام کے لیے مختلف غذائی اور طرز زندگی کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بلند سطح متعدد پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ شوگر اور بعض مخصوص پھلوں سے پرہیز کریں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو کن پھلوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے مکمل رپورٹ پڑھیں۔
آم
آم کو 'پھلوں کا بادشاہ' کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور خاص طور پر بچے اسے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ذائقے میں میٹھے، یہ پھل قدرتی شکر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک درمیانے سائز کے آم میں تقریباً 45 گرام چینی ہوتی ہے۔ شوگر کی اس مقدار کا استعمال بلڈ شوگر کی سطح میں تیزی سے اضافے کا باعث بنتا ہے، جو صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ان افراد کے لیے جو پہلے ہی ہائی بلڈ شوگر یا ذیابیطس میں مبتلا ہیں، آم کھانے سے اس حالت سے وابستہ خطرات بڑھ سکتے ہیں۔
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انگور
انگور بہت سے لوگوں کے لیے پسندیدہ پھل ہیں اور بڑے پیمانے پر کھائے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ صحت کے لیے بہترین ہیں کیونکہ یہ وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور خاص طور پر ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تاہم اپنے بے شمار فوائد کے باوجود، انگور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ان میں فریکٹوز کی اعلی سطح ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انگور کے ایک کپ میں تقریباً 23 گرام چینی ہوتی ہے۔ ان کا استعمال خون میں شکر کی سطح کو بڑھاتا ہے، جو ذیابیطس کی علامات کو بڑھا سکتا ہے۔