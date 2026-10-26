بانجھ پن کا علاج میاں بیوی کے رشتے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ جانیں ماہرین سے ضروری اقدامات
بانجھ پن کا علاج کروانے والے جوڑوں کے لیے یہ عمل خاصا ذہنی اور جذباتی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔
Published : October 26, 2026 at 10:54 AM IST
تولیدی مسائل میاں بیوی کی ذہنی و جذباتی کیفیت، باہمی گفتگو اور ازدواجی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارۂ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً ہر چھ میں سے ایک فرد کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر بانجھ پن (انفَرٹیلٹی) کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بانجھ پن کا علاج کروانے والے جوڑوں کے لیے یہ عمل خاصا ذہنی اور جذباتی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ بار بار ڈاکٹر سے رجوع کرنا، طبی فیصلے لینا، علاج کے اخراجات برداشت کرنا اور نتائج کے بارے میں غیر یقینی صورتِ حال کا سامنا کرنا ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ حمل ٹھہرنے سے پہلے کے اس مرحلے میں اکثر جوڑے اندرونی بے چینی محسوس کرتے ہیں، ایسے میں ایک دوسرے کو سمجھنا اور جذباتی سہارا دینا انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔
ریواڑی کے برلا فرٹیلیٹی اینڈ آئی وی ایف سے وابستہ ماہرِ امراضِ تولید ڈاکٹر نندنی جین کا کہنا ہے کہ بانجھ پن کے علاج کے دوران ذہنی دباؤ، ہارمونز میں تبدیلیاں اور امید و مایوسی کی کیفیت میاں بیوی کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس مشکل دور میں ازدواجی رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
بانجھ پن کے علاج سے جوڑوں میں ذہنی دباؤ کیوں بڑھتا ہے؟
ڈاکٹر نندنی جین کے مطابق بانجھ پن کا علاج ہر جوڑے اور اس کے دونوں افراد پر مختلف انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ خواتین کو انجیکشن، ہارمونل ادویات اور طبی طریقۂ علاج کے باعث جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جب کہ مرد بے بسی محسوس کر سکتے ہیں یا ان پر جذباتی طور پر مضبوط رہنے کا دباؤ ہو سکتا ہے۔
ان مختلف کیفیات کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ایک ساتھی کھل کر اپنے خدشات کا اظہار کرتا ہے، جب کہ دوسرا خاموش رہتا ہے۔
طرزِ زندگی سے متعلق دباؤ بھی زرخیزی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں شامل ہو سکتا ہے۔ کام کی مصروفیات، دفتری دباؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے محدود مواقع پہلے سے مشکل صورتِ حال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔
ذہنی دباؤ بڑھنے سے پہلے کھل کر بات کریں
ڈاکٹر نندنی جین کا کہنا ہے کہ کھلی اور ایماندارانہ گفتگو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات، خدشات اور ضروریات سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے باہمی اعتماد بڑھتا ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرے کے احساسات کے بارے میں اندازے لگانے سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اعتماد میں کمی آ سکتی ہے اور غیر ضروری ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
بہت سے جوڑوں کو حمل ٹھہرنے کے عمل کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہونے یا انٹرنیٹ پر دستیاب غلط معلومات سے متاثر ہونے کے باعث بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انٹرنیٹ پر تلاش کرنے سے مختلف نوعیت کی معلومات سامنے آتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر معلومات درست ہو۔ مثال کے طور پر یہ تاثر عام ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ مردوں کی تولیدی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے اور سپرم کے معیار میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں مرد کی عمر سپرم کے معیار اور دیگر طبی عوامل کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
اسی طرح، مانع حمل گولیاں عموماً تولیدی صلاحیت پر مستقل منفی اثر نہیں ڈالتیں اور انہیں بند کرنے کے بعد بیشتر خواتین میں ماہواری کا معمول دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔درست طبی معلومات حاصل کرنے سے جوڑے غیر ضروری پریشانیوں اور ایک دوسرے کو موردِ الزام ٹھہرانے سے بچ سکتے ہیں۔
علاج کی عملی ذمہ داریاں اور جذباتی بوجھ بانٹیں
اگرچہ بانجھ پن کے علاج کے بعض طبی مراحل صرف ایک ساتھی سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس پورے عمل کو دونوں کی مشترکہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔
ڈاکٹر کے پاس مشاورت کے لیے ایک ساتھ جانا، ادویات کے اوقات کا خیال رکھنا اور علاج کے مختلف طریقوں پر مل کر گفتگو کرنا دونوں ساتھیوں کو اس سفر میں ایک دوسرے کے قریب رکھ سکتا ہے۔
صحت مند طرزِ زندگی اپنانا بھی مشترکہ ذمہ داری بن سکتا ہے۔ مناسب نیند لینا، متوازن غذا کا استعمال کرنا اور سگریٹ نوشی سے گریز کرنا ایسے اقدامات ہیں جن سے دونوں اپنی صحت بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
بری خبر کا سامنا احتیاط اور صبر سے کریں
ڈاکٹر نندنی جین کے مطابق، اگر علاج کا کوئی مرحلہ کامیاب نہ ہو تو مایوسی، بے بسی اور اداسی محسوس ہونا فطری بات ہے۔ تاہم ایسے وقت میں صبر ہمدردی اور ایک دوسرے کو تسلی دینا ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
اس مشکل مرحلے میں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے ساتھی کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے مشکل حالات کا سامنا کرنا آسان ہو سکتا ہے۔
ضرورت پڑنے پر ماہرِ نفسیات یا فرٹیلیٹی کونسلر سے رجوع کرنا بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
ازدواجی رشتے کو علاج سے زیادہ اہمیت دیں
جب روزمرہ زندگی ڈاکٹر کی ملاقاتوں، ادویات کے اوقات اور طبی رپورٹس تک محدود ہو جائے تو رشتے میں موجود محبت، رومانویت اور باہمی قربت متاثر ہونے لگتی ہے۔ایسی صورتِ حال میں ضروری ہے کہ میاں بیوی حمل ٹھہرنے کے دباؤ سے کچھ وقت کے لیے توجہ ہٹا کر ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزاریں، مشترکہ دلچسپیوں کو فروغ دیں اور اپنے رشتے میں جسمانی و جذباتی قربت برقرار رکھیں۔اس طرح وہ اپنے ازدواجی تعلق کو مضبوط رکھنے کے ساتھ علاج کے دوران پیدا ہونے والے دباؤ سے نمٹنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔
جانیں کب ماہر سے مدد لینا ضروری ہے
مسلسل بے چینی تنہائی کا احساس، بار بار جھگڑے ہونا یا روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھانے میں دشواری اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ جوڑے کو پیشہ ورانہ مدد کی ضرورت ہے۔فرٹیلیٹی کونسلنگ میاں بیوی کو اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے اور ذہنی و جذباتی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرتی ہے۔
اگرچہ جذباتی مدد حمل ٹھہرنے کی ضمانت نہیں دے سکتی، لیکن یہ ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنانے اور جوڑوں کو زیادہ اعتماد، باہمی سمجھ بوجھ اور مثبت سوچ کے ساتھ بانجھ پن کے علاج کا سامنا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔
ماہرین کا پیغام:
بانجھ پن کا علاج صرف ایک طبی عمل نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر بھی ہے۔ ایسے میں باہمی اعتماد، کھلی گفتگو، مشترکہ ذمہ داری اور ایک دوسرے کا ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔