40 کی عمر میں ذیابیطس والی خواتین کے لیے آنکھوں کی دیکھ بھال کیوں ضروری ہے
اگر آپ کوذیابیطس ہے تو سال میں کم ازکم ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا ضروری ہے۔ابتدائی طور پرذیابیطس ریٹینوپیتھی کوئی علامات ظاہرنہیں کرتی
Published : August 13, 2026 at 11:29 AM IST
ذیابیطس آنکھ کی بیماری کو ذیابیطس ریٹینوپیتھی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو ذیابیطس کے شکار لوگوں کے ریٹنا کو متاثر کرتی ہے۔ یہ مسئلہ خون کی چھوٹی نالیوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو ریٹینا کو خون فراہم کرتی ہیں۔ذیابیطس ریٹینوپیتھی درحقیقت ذیابیطس کا ایک سنگین اور خطرناک نتیجہ ہے۔ طویل عرصے تک بے قابو خون میں شوگر کی سطح آنکھ کے پچھلے حصے میں واقع ریٹنا کی خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے جو سیال یا خون کے اخراج کی وجہ سے بینائی کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ اندھے پن کا باعث بن سکتا ہے۔
اگرچہ ذیابیطس ریٹینوپیتھی کی وجہ سے ہونے والے اندھے پن کو روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ اکثر لوگوں میں دیر سے پایا جاتا ہے کیونکہ ابتدائی مراحل میں کوئی واضح علامات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ وہ اکثر ہائی رسک کے زمرے میں آتی ہیں۔ ذیابیطس کی آنکھوں کی بیماری میں اہم عوامل شامل ہیں جن میں طویل عرصے سے ذیابیطس، ہارمونل تبدیلیاں، اور باقاعدگی سے چیک اپ سے گزرنے میں ناکامی شامل ہیں۔
اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو سال میں کم از کم ایک بار اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا ضروری ہے۔ ذیابیطس ریٹینوپیتھی کی علامات ابتدائی طور پر ظاہر نہیں ہوسکتی ہیں یا ہلکی ہوسکتی ہیں، لیکن جلد پتہ لگانے سے آپ اپنی بینائی کی حفاظت کے لیے صحیح اقدامات کرسکتے ہیں۔ اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے، جسمانی طور پر متحرک رہنے، صحت مند غذا کو برقرار رکھنے اور وقت پر اپنی دوائی لینے سے اندھے پن کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ذیابیطس ریٹینوپیتھی کا پتہ کیسے لگایا جاسکتا ہے؟
ذیابیطس ریٹینوپیتھی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ 'خاموش قاتل' کی طرح بینائی کو چرا لیتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں ریٹنا میں خون کی چھوٹی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور رطوبت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم مریض اس وقت تک واضح طور پر دیکھتا رہتا ہے جب تک کہ حالت ریٹنا کے مرکزی حصے (میکیولا) کو متاثر نہ کرے۔ جب تک بینائی دھندلی ہو جاتی ہے، بیماری عام طور پر ایک اعلی درجے کے مرحلے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ہائی بلڈ شوگر ہے تو آپ کو ہر چھ ماہ بعد اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے۔
ان تبدیلیوں کا ابتدائی طور پر معیاری ڈائیلیٹڈ ریٹنا ٹسٹ تشخیص کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو ریٹنا امیجنگ تکنیک جیسے فنڈس فوٹو گرافی یا او سی ٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ ٹسٹ فوری اور بغیر تکلیف کے ہوتے ہیں ،بینائی کے ضائع ہونے سے پہلے بیماری کا پتہ لگانے کے قابل ہوتے ہیں۔
اندھے پن کو روکا جا سکتا ہے،یہ طریقہ ہے۔
ان اسکریننگ کے ذریعے ابتدائی پتہ لگانے سے بروقت اور مناسب علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ مزید برآں ضرورت پڑنے پر لیزر یا انٹرا وٹریل تھراپی کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور لپڈ کی سطح کو کنٹرول کرکے اندھے پن کو روکا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کی وجہ سے بینائی کا ضائع ہونا ناگزیر نہیں ہے۔ بلکہ، یہ اکثر چھوٹ جانے والے اسکریننگ کے مواقع کا نتیجہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ذیابیطس میں مبتلا 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے آنکھوں کے سالانہ جامع معائنے کو محض ایک اختیاری چیک اپ کے طور پر نہیں بلکہ ایک اہم حفاظتی اقدام کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ سادہ ٹیسٹ بینائی کے نقصان کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے، ایسی حالت جو کہ دوسری صورت میں شدید اور ناقابل واپسی ہو سکتی ہے۔
مزید پڑھیں: کیا کم پروٹین والی خوراک عمر بڑھا سکتی ہے؟ نئی تحقیق سے حیران کن انکشاف
اگر آپ کو ذیابیطس ہے
چاہے آپ مرد ہو یا عورت سال میں کم از کم ایک بار اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا ضروری ہے۔ ذیابیطس ریٹینوپیتھی کی علامات ابتدائی طور پر ظاہر نہیں ہوسکتی ہیں، لیکن جلد پتہ لگانے سے آپ اپنی بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کر سکتے ہیں۔ بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا، جسمانی طور پر متحرک رہنا، صحت مند غذا برقرار رکھنا، اور ادویات پر عمل کرنا بینائی کی کمی کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔