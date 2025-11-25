کریٹینائن کی اضافی سطح گردے کی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے، ہائی کریٹینائن کی علامات اور علاج کے بارے میں جانیں
ہمارے گردے خون میں پانی، معدنیات جیسے سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس اور پوٹاشیم کا صحیح توازن برقرار رکھتے ہیں اور تیزابیت کو دور کرتے ہیں۔
Published : November 25, 2025 at 5:01 PM IST
حیدرآباد: دل کے بعد گردے ہمارے جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ دونوں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ گردے ہمارے جسم کے میٹابولزم سے فاضل اشیاء کو خارج کرتے ہیں۔ وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ تاہم، ان فضلہ کی مصنوعات میں کریٹینائن نامی کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ پٹھوں میں کریٹینائن نامی پروٹین کے ٹوٹنے سے بنتا ہے۔ یہ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ تاہم، اگر گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کررہے ہیں، تو خون میں کریٹینائن کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ کریٹینائن کی سطح جتنی زیادہ ہوگی، گردوں کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچے گا۔ لہذا، گردے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کریٹینائن کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ آپ اسے کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ جب خون میں کریٹینائن کی سطح بڑھ جاتی ہے تو آپ کو کن علامات کا سامنا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس خبر میں...
خون کے ٹیسٹ کے ذریعے
آپ کے گردے کے کام کا اندازہ لگانے کے لیے ڈاکٹر کریٹینائن ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک خون کا ٹیسٹ ہے جو خون میں کریٹینائن کی سطح کی پیمائش کرتا ہے۔ کریٹینائن ایک پٹھوں کا فضلہ ہے جسے گردے فلٹر کرتے ہیں۔ کریٹینائن کی اعلی سطح گردے کی ناکامی کی نشاندہی کر سکتی ہے۔
معروف ماہر غذائیت ڈاکٹر دیویا گپتا کہتی ہیں کہ اگر آپ کی کریٹینائن لیول 0.5 اور 1.2 mg/dL کے درمیان ہے تو یہ عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے گردے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔ تاہم، اگر آپ کی کریٹینائن کی سطح 1.2 سے زیادہ ہے، تو آپ کے گردے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ دوسرے لفظوں میں، فیصد جتنا زیادہ ہوگا، آپ کے گردے کا کام اتنا ہی شدید ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی کریٹینائن لیول 4 mg/dL سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 80 فیصد سے زیادہ گردے خراب ہو چکے ہیں۔
خون میں کریٹینائن میں اضافے کی وجوہات:
-پروٹین کی زیادہ مقدار
-درد کش ادویات کا زیادہ استعمال
-ہائی بلڈ پریشر
-ذیابیطس
-گردے کا انفیکشن
-پروسٹیٹ کی سوزش
کچھ علامات جو خون میں کریٹینائن کی بلندی کی نشاندہی کر سکتی ہیں ان میں شامل ہیں...
-پیشاب کے رنگ میں تبدیلی
-پٹھوں میں درد
-بھوک نہ لگنا
-تھکاوٹ
-متلی یا الٹی
-آنکھوں کے گرد سوجن
-ماہرین کا کہنا ہے کہ پاؤں یا ٹخنوں میں سوجن جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔
2018 میں "جرنل آف نیفرولوجی" میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، محققین نے پایا کہ گردے کی بیماری میں مبتلا افراد جن کے پیروں یا ٹخنوں میں سوجن تھی ان کے خون میں کریٹینائن کی سطح بھی زیادہ تھی۔
کریٹائن کی سطح کو کیسے کم کیا جائے؟
-ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ پروٹین والا گوشت کھانے سے خون میں کریٹینائن کی سطح بڑھ سکتی ہے۔
-اگر کریٹینائن کی سطح زیادہ دیر تک بلند رہے تو یہ گردے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے گوشت کم کھانا چاہیے۔
-ہر روز اپنی خوراک میں زیادہ فائبر والے تازہ پھل اور سبزیاں شامل کریں۔
-نمک کم کھائیں۔
-جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ سے دور رہیں۔
-وافر مقدار میں پانی پیئیں۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پیئیں۔
-ہربل چائے پیئیں۔
-کم شراب پئیں اور تمباکو نوشی کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)