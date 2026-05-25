سائنسی دور میں بھی زچگی کی بعد استعمال کئے جانے والے ' لوسہ گاسہ' کی اہمیت برقرار
لوسہ گاسہ 15 جڑی بوٹیوں کا ایک خاص مرکب ہوتا ہے جو کہ چھ مقامی اور نو باہری جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے۔
Published : May 25, 2026 at 4:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): آج کل کے سائنسی دور میں بھی زچگی کے بعد استعمال کیے جانے والے صدیوں پرانے روایتی ' کشمیری لوسہ گاسہ' کی اپنی اہمیت و افادیت برقرار ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں اور خاص گھاس کا ایسا طرز علاج ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد خواتین کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جہاں میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی وہیں 'لوسہ گاسہ' کی اپنی شناخت آج بھی برابر برقرار ہے۔
سرینگر کے پرانے شہر کے اس بازار میں تقریباً دو سو سالہ پرانی یہ دکان نہ صرف 'لوسہ گاسہ' کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کو چلانے والے غلام رسول وانی اپنے پشتنی کام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی تیسری نسل ہیں جو کہ اپنے اس دکان پر نایاب جڑی بوٹیوں کے علاوہ طبی اہمیت کا حامل گھاس فروخت کرتے ہیں جو کہ زچگی کے بعد خواتین کی صحت یابی کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
غلام رسول وانی کہتے ہیں کہ یہ 15 جڑی بوٹیوں کا ایک خاص مرکب ہوتا ہے جو کہ چھ مقامی اور نو باہری جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں کشمیری پمب ژالن، ونن بابر، ماڑی سٹھ، گیو تھیر، کلہ وٹھ، گولہ کیسو، ہَند گلابی پھول، ہلدی، مادِ ساکر، عاملہ خشک اور شیفل کے علاوہ دیگر جڑی بوٹیوں کے اجزاء شامل ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کو پانی میں ابالا جاتا ہے اور اسی خاص پانی سے ڈیلیوری کے بعد عورت کو نہلایا جاتا ہے۔
روایتی طور پر جو خواتین نارمل ڈیلیوری سے گزرتی ہے، انہیں پہلے سات دن اور پھر 40 دن کے بعد نہلایا جاتا ہے ۔جب کہ سیزرین سیکشن سے گزرنے والی خواتین کو 40 روز بعد ایک مرتبہ 'لوسہ گاسہ' سے نہلایا جاتا ہے۔ یہ یونانی علاج جسم کو صاف کرنے، ڈیلیوری کے بعد کے درد کو دور کرنے، جسم میں خون کی گردش کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے بلکہ مجموعی صحت یابی میں مدد فراہم کرتا ہے۔
ڈاکٹر ابرار کہتے ہیں کہ ان جڑی بوٹیوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید اور موثر ہے۔ اس قدیم طرز علاج کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی جس میں کہا جاسکے کہ یہ کسی بھی صورت مضر صحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'لوسہ گاسہ' عام استعمال خاص کر ان خواتین کے لیے موافق ہے جو کہ ڈیلیوری کے بعد اس سے نہاتی ہیں۔ اس کے ان گنت جسمانی فائدے موجود ہیں۔ ایسے میں' لوسہ گاسہ' میں پائی جانے والے اجزاء نہانے کے علاوہ بطور شربت بھی اپنی ایک خاص افادیت رکھتے ہیں۔ وہیں یہ مختف ادویات کی تیاری میں بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔
غلام رسول وانی کہتے ہیں کہ ان جڑی بیٹوں کا استعمال نہ صرف جموں وکشمیر بلکہ ملک کی دیگر حصوں میں کیا جاتا ہے اور ملک سے باہر بھی اس کا استعمال عمل میں لایا جاتا ہے۔ جو کہ قدرتی اور روایتی صحت کی دیکھ بھال کے طریقوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا عکاس ہے اور ایسے وقت میں جب جدید طب زچگی کی دیکھ بھال پر حاوی ہے۔
وادی کشمیر جہاں قدرتی خوبصورتی سے مالامال ہے۔ وہیں اس خطہ کے جنگلات میں جڑی بوٹیوں کی بے شمار قسمیں موجود ہیں جو مختلف امراض کے لیے اچھی دوا ثابت ہوتی ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کے استعمال سے مریضوں کے درد میں افاقہ ہوجاتا ہے۔
وہیں 'لوسہ گاسہ' کا مسلسل استعمال خطے کے امیر ثقافتی ورثے کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر قائم ہے جہاں جسمانی شفایابی کے علاوہ نسلوں سے گزرنے والی پرانی روایت اور اعتماد سے بھی گہرا تعلق ہے۔