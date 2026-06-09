سائنسدانوں نے ایک اہم پیش رفت کی: ایک سادہ ٹیسٹ پانچ سال پہلے پھیپھڑوں کے کینسر کا پتہ لگا سکتا ہے، لاکھوں جانوں کو بچا سکتا ہے
سائنسدانوں نے خون میں ایک ایسے پروٹین کے نشان کی نشاندہی کی ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کی پیش گوئی کر سکتی ہے۔
Published : June 9, 2026 at 9:03 AM IST
حیدرآباد: انسانی جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے خوراک، پانی اور آکسیجن (سانس لینے) کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر پانی موجود ہو تو جسم ٹھوس خوراک کے بغیر تقریباً تین سے چار ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پانی کی کمی کا جسم پر تیزی سے اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر ایک شخص پانی کے بغیر صرف تین سے ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تاہم آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے۔ دماغ آکسیجن کے بغیر صرف تین سے چھ منٹ تک کام کر سکتا ہے۔ اگر اسے تین سے چھ منٹ تک آکسیجن یا خون کا بہاؤ نہ ملے تو اس کے خلیات (نیورون) مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دماغ کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ حالت مہلک ہے۔ سانس لینا زندگی کا ایک بنیادی اور مسلسل عمل ہے جو جسم کے ہر خلیے کو توانائی فراہم کرتا ہے۔
ہمارے پھیپھڑے ہمارے جسم کا سب سے اہم عضو ہیں جو ہوا کو پمپ کرتے ہیں۔ تاہم آج طرز زندگی میں تبدیلی، آلودگی اور سگریٹ نوشی کی عادت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ لاحق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر کے بعد پھیپھڑوں کا کینسر دنیا بھر میں اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ اس کینسر میں مبتلا افراد کو اکثر سانس لینے میں دشواری اور دیگر علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
کینسر ریسرچ یوکے نے رپورٹ کیا ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا افراد کو کھانسی کے وقت سینے میں درد ہوتا ہے۔ محققین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کندھے میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر، وہ کہتے ہیں کہ کھانسی زیادہ عام ہے. اگر آپ ان علامات کا تجربہ کرتے ہیں تو، فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھیپھڑوں کے کینسر کے لئے ٹیسٹ کروائیں. ان کو نظر انداز کرنا مہلک ہو سکتا ہے۔
پھیپھڑوں کے کینسر کی شناخت کے لیے کچھ اور علامات...
بار بار تھکاوٹ
سانس لینے میں دشواری
تیزی سے بینائی کا نقصان
پھیپھڑوں کا انفیکشن
کچھ لوگوں میں کھردرا پن
ضرورت سے زیادہ کھانسی
بھوک نہ لگنا
کندھے میں شدید درد
پھیپھڑوں کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کی بڑی وجہ سگریٹ، سگار اور بیڑیوں کا استعمال ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمباکو نوشی اور تمباکو کی مصنوعات چبانا بھی ایک عنصر ہے۔
اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی بھی پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بن رہی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ کینسر جینز کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے والدین یا خون کے رشتہ داروں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو ٹیسٹ کروانا اچھا خیال ہے۔
سائنسدانوں نے ایک ایسا بلڈ مارکر دریافت کیا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کی پیش گوئی پانچ سال پہلے کر دیتا ہے۔
پھیپھڑوں کا کینسر دنیا بھر میں سب سے مہلک کینسر ہے، لیکن ایک بڑی سائنسی دریافت اس بیماری کا پتہ لگانے اور ممکنہ طور پر روکنے کے طریقے کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ محققین نے خون میں ایک پروٹین کے دستخط (14-پروٹین دستخط) کی نشاندہی کی ہے جو بیماری کی تشخیص سے پانچ سال قبل پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کی پیش گوئی کر سکتی ہے۔ یہ ابتدائی علاج کے دروازے کھول سکتا ہے اور مریضوں کے زندہ رہنے کے امکانات کو بہتر بنا سکتا ہے۔
یہ پیش رفت، جو AI کے ذریعے تقویت یافتہ ہے اور دنیا بھر کے ڈیٹا سیٹس پر آزمائی گئی ہے، کینسر کے ابتدائی پتہ لگانے، اسکریننگ کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے، اور شاید دنیا کے مہلک ترین کینسر سے بچاؤ کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ 4 جون کو جرنل سیل میں شائع ہونے والے نتائج، چار براعظموں کے 80 سے زائد سائنسدانوں کی ایک بڑی بین الاقوامی کوشش کا نتیجہ ہیں۔
جدید مشین سیکھنے کی تکنیکوں اور بڑے پیمانے پر صحت کے اعداد و شمار کو یکجا کرکے، محققین نے خون میں پروٹین کا ایک گروپ دریافت کیا ہے جو روایتی طریقوں سے بیماری کا پتہ لگانے سے کئی برس قبل پھیپھڑوں کے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے کا اشارہ دے سکتا ہے۔
اس تحقیق میں اس بات کا بھی ثبوت ملا ہے کہ ان پروٹینوں سے وابستہ ایک مخصوص سوزشی عمل کو نشانہ بنانا کچھ زیادہ خطرہ والے افراد میں پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریافت کو مریضوں کے معمول کے علاج میں شامل کرنے سے پہلے مزید طبی مطالعات کی ضرورت ہے۔
اس کے باوجود، محققین اور ماہر امراض چشم کہتے ہیں کہ یہ کام علاج کے بجائے روک تھام پر توجہ دینے کی دیرینہ کوششوں میں ایک اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف مشی گن میں میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر ڈگلس ایرن برگ جو اس تحقیق میں شامل نہیں تھے، نے میڈیا کو بتایا کہ پھیپھڑوں کے کینسر کو روکنا طویل عرصے سے ایک اہم کامیابی ہے۔
پھیپھڑوں کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
تمباکو کی مصنوعات سے پرہیز کریں۔
اگر آپ زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ماسک پہننا چاہیے۔
آپ کو صحت مند طرز زندگی بھی اپنانا چاہیے۔
تازہ پھل اور سبزیاں بھی آپ کی روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہونی چاہئیں۔
اس کے علاوہ، روزانہ ورزش کریں، خاص طور پر اگر آپ کا وزن زیادہ ہو۔ زیادہ وزن والے افراد کو وزن کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو کھانسی، بلغم اور سینے میں درد جیسی علامات تین ہفتوں سے زیادہ رہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
(اعلان: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشوروں پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)