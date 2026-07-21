موسمیاتی تبدیلیوں نے مانسون کے انداز میں خلل ڈالا، اسے پورے ملک میں صحت عامہ کے سنگین بحران میں بدل دیا، جانیے کس طرح
موسمیاتی تبدیلیوں اور غیر منصوبہ بند شہری کاری کی وجہ سے پانی کا جمنا صحت عامہ کا سنگین بحران بن گیا ہے۔ کھڑا پانی اور...
Published : July 21, 2026 at 1:50 PM IST
حیدرآباد: موسمیاتی تبدیلیوں نے مانسون کے انداز کو متاثر کیا ہے۔ بارش اب بے ترتیب ہے، کچھ علاقوں میں ایک ہی دن میں ایک ہفتے کے برابر بارش ہو رہی ہے، جب کہ دیگر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ مانسون کے موسم میں بھی درجہ حرارت بلند رہتا ہے۔ نتیجتاً شدید بارشوں سے بعض علاقوں میں سیلاب اور پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ دریں اثنا، طویل خشک سالی کے بعد وقفے وقفے سے ہونے والی بارش مچھروں کی افزائش گاہ بناتی ہے، جس سے ڈینگی اور ملیریا جیسی پانی سے پیدا ہونے والی اور ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی جمع ہونا صحت عامہ کا سنگین بحران بن چکا ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی اور خراب ماحولیاتی حالات ملیریا، ڈینگی، ہیضہ، ٹائیفائیڈ اور پیٹ کی دیگر بیماریوں کے سالانہ پھیلاؤ کو ہوا دے رہے ہیں، جس کی روک تھام ہر گزرتے سال کے ساتھ مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی ملک گیر ادارتی سیریز
یہ کہانی مانسون سے متعلق صحت کے مسائل پر ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کی ملک گیر ادارتی سیریز کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ سیریز ہندوستان کے بدلتے ہوئے موسمی نمونوں (پیٹرن) اور ان سے پیدا ہونے والی صحت کی ہنگامی صورتحال پر مرکوز ہے۔ اس میں آسام، کیرالہ، دہلی اور تمل ناڈو سمیت مختلف ریاستوں سے زمینی سطح کی رپورٹیں شامل ہیں۔ ان رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ مانسون سے متعلق تبدیلیاں اب صرف موسمی واقعات نہیں ہیں بلکہ صحت عامہ کی ایمرجنسی بن چکی ہیں۔
ہندوستان بھر میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ
موسمیاتی تبدیلیوں نے بیماری کے پیش قیاسی نمونوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ ڈینگی مانسون کے موسم میں صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یہ مادہ ایڈیس ایجپٹی (Female Aedes aegypti) مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، جو صاف، ٹھہرے ہوئے پانی میں پنپتی ہے۔ اس کی اہم علامات میں تیز بخار، جوڑوں اور پٹھوں میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد اور جلد پر دھبے شامل ہیں۔ پچھلے پانچ سالوں کے ریاستی اعداد و شمار کے ہمارے تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں صحت عامہ کے اقدامات سے ملیریا اور کالا آزار جیسی بیماریوں کے واقعات میں مسلسل کمی آئی ہے، وہیں ہندوستان بھر میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت، ملک ایک اور وبا سے دوچار ہے جس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے: غیر متعدی بیماریاں جیسے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری۔ بدقسمتی سے، یہ مسائل اکثر ساتھ رہتے ہیں۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو صحت مند افراد کی نسبت ڈینگی یا لیپٹوسپائروسس سے سنگین پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر ششیر جوشی، کنسلٹنٹ آف انٹرنل میڈیسن آف سہیادری اسپتال، ببوواڑی (منیپال اسپتالوں کے نیٹ ورک کا حصہ) کہتے ہیں کہ جب شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سیوریج اور دیگر گندا پانی پینے کے پانی میں گھل مل جاتا ہے، تو ٹائیفائیڈ، ہیضہ، ہیپاٹائٹس اے، لیپٹوسپائروسس، اور ڈائیسراس جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طویل بلند درجہ حرارت مچھروں کی افزائش کے نمونوں کو بدل دیتا ہے۔ شدید بارشوں سے شہری علاقوں، تعمیراتی مقامات اور دیہاتوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تیز سیلاب پینے کے پانی کو سیوریج سے آلودہ کرتے ہیں، جس سے بیکٹیریا اور وائرس تیزی سے پھیلتے ہیں۔
سائنس دان برسوں سے خبردار کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا براہ راست تعلق بیماریوں کے بدلتے نمونوں سے ہے۔ جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی کے پیٹرن زیادہ غیر متوقع ہو جاتے ہیں، بیماری کے پھیلنے کی پیشن گوئی کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
پونے کے انعامدار ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کی مائکرو بایولوجسٹ شروتیکا گاولی کہتی ہیں کہ مسلسل بارش کے بجائے اب بہت سے علاقوں میں خشک سالی کا سامنا ہے جس کے بعد شدید بارش ہوتی ہے۔ موسم کے یہ بدلتے ہوئے نمونے پانی بھرنے کا باعث بنتے ہیں (جہاں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے) اور سیلاب کے بعد پانی کی آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وقفے وقفے سے بارش اور سیلاب مچھروں اور پانی سے پیدا ہونے والے جراثیم کی افزائش کے لیے سازگار حالات پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ طویل موسلا دھار بارش بعض اوقات مچھروں کی افزائش گاہوں کو دھو سکتی ہے، بے قاعدہ بارش پانی کو جمع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سیلاب پینے کے پانی کو بھی آلودہ کر سکتا ہے، جس سے لیپٹوسپائروسس، ہیضہ اور ٹائیفائیڈ جیسے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
چھوٹے بچوں کو اکثر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جانیں کیوں؟
پانچ سال سے کم عمر بچوں کے لیے مانسون کا موسم خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان کا مدافعتی نظام اب بھی نشوونما پا رہا ہے، اس لیے انہیں اس دوران اسہال، نمونیا اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ہر سال ملک بھر میں ہزاروں بچے بارش کے موسم میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اکثر مناسب غذائیت اور بروقت ویکسین کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا امتزاج بچے کی قوت مدافعت کو نمایاں طور پر مضبوط کرتا ہے۔ غذائیت کا شکار بچے کو نمونیا، اسہال اور خسرہ جیسے انفیکشنز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جب کہ ایک صحت مند اور ویکسین شدہ بچے میں ان بیماریوں سے لڑنے کی زیادہ بہتر صلاحیت ہوتی ہے۔