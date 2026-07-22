ٹائپ ٹو ذیابیطس والے افراد کو شدید اور مہلک ڈینگی ہونے کا خطرہ زیادہ: ایک مطالعہ، ماہرین سے جانیں وجوہات
ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار افراد کو برسات کے موسم میں خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ان میں ڈینگی ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔
Published : July 22, 2026 at 3:10 PM IST
حیدرآباد: مانسون کے موسم میں ذیابیطس کے مریضوں کو اپنے خون میں شکر کی سطح، پیروں کی دیکھ بھال اور خوراک پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذیابیطس ایک عمر بھر کی بیماری ہے اور اس کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے۔ تاہم، یہ ایک صحت مند طرز زندگی اور خوراک کے ساتھ منظم کیا جا سکتا ہے. تاہم، ذیابیطس کے مریضوں کو انفیکشن اور دیگر بیماریوں کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو بیماری نہیں رکھتے ہیں۔
حال ہی میں (جولائی 2026 میں) شائع ہونے والی ایک بڑی تحقیقی رپورٹ (جائزہ مضمون) ظاہر کرتی ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس والے افراد کو ڈینگی وائرس سے سنگین اور مہلک پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف ذیابیطس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی جے ڈی ٹی) میں شائع ہونے والے اس جائزے کا مضمون واضح طور پر بتاتا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو عام آبادی کے مقابلے ڈینگی انفیکشن، ڈینگی ہیمرجک فیور (ڈی ایچ ایف) اور اندرونی خون بہنے کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس مضمون میں مزید جانیں کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو ڈینگی کا زیادہ خطرہ کیوں ہوتا ہے۔
ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو زیادہ خطرہ کیوں ہوتا ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک خون میں شوگر کی سطح بتدریج خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور ذیابیطس کے شکار افراد میں ڈینگی کے شدید انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں، دائمی طور پر ہائی بلڈ شوگر اور ڈینگی کا امتزاج جسم کو دوہرا دھچکا دیتا ہے۔ ذیابیطس کی وجہ سے خون کی شریانوں کی اندرونی پرت (اینڈوتھیلیم) وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی اور سکڑ جاتی ہے۔ جب ڈینگی وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ ان رگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو کمزور کرتا ہے اور سیال کے اخراج کا سبب بنتا ہے، جو ڈینگی شاک سنڈروم (ڈی ایس ایس DSS) نامی جان لیوا حالت کا باعث بن سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، ہائی بلڈ شوگر جسم کے سفید خون کے خلیات کی وائرس سے مؤثر طریقے سے لڑنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ڈینگی وائرس جسم کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں پلیٹلیٹ کا کام پہلے سے ہی خراب ہو سکتا ہے۔ جب ڈینگی انفیکشن کے دوران پلیٹلیٹس کی تعداد میں تیزی سے کمی آتی ہے تو، غیر ذیابیطس کے مریضوں کے مقابلے میں اندرونی خون بہنے کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈینگی ذیابیطس کے مریضوں میں تیزی سے بگڑ سکتا ہے، جس کے لیے فوری طبی امداد یا اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔
|جائزہ پیپر ڈینگی کے شکار علاقوں میں کمزور مریضوں کی حفاظت کے لیے درج ذیل اہم نکات پر روشنی ڈالتا ہے...
ویکسینیشن کا انضمام
اس تحقیق پر مبنی ایک جائزہ پیپر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ڈینگی ویکسینیشن کو معمول کی ذیابیطس کی دیکھ بھال میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ کمزور افراد کو ڈینگی کے موسمی خطرے سے بہتر طور پر بچایا جاسکے۔ مضمون کے سرکردہ مصنف ڈاکٹر جوتھی دیو کیشو دیو نے بتایا کہ ڈینگی پھیلنے کے دوران ذیابیطس کے مریضوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا، ڈینگی کی ویکسینیشن کو ذیابیطس کی باقاعدہ دیکھ بھال میں شامل کرنے سے ڈینگی کے زیادہ خطرہ والے علاقوں میں شدید بیماری اور اسپتال میں داخل ہونے کے واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے۔
ویکسین کی افادیت
مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جدید ڈینگی ویکسین، جیسے TAK-003 (Qdenga)، مؤثر ہیں، جو خون کی پیشگی جانچ کے بغیر ڈینگی کی چاروں قسموں سے تحفظ فراہم کرتی ہیں اور اسپتال میں داخل ہونے کے خطرے کو 90-80 فیصد تک کم کرتی ہیں۔ لہٰذا، ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کی معمول کی دیکھ بھال میں ڈینگی ویکسین (جیسے Qdenga) شامل کریں۔
شدید کیسوں کی روک تھام
ذیابیطس سے وابستہ خطرات (جیسے کمزور قوت مدافعت اور خون کی شریانوں کو پہنچنے والے نقصان) کے پیش نظر، ویکسینیشن سنگین کیسوں کو روکنے اور موسمی صحت کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
ماہرین کیا کہتے ہیں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روڈ میپ ایک تبدیلی لانے والے مستقبل کا وعدہ کرتا ہے، جہاں ذیابیطس کے معمول کے چیک اپ کے دوران دیا جانے والا ایک سادہ سا شاٹ دنیا بھر میں ذیابیطس کے شکار لاکھوں لوگوں کو جان لیوا موسمی خطرے سے بچا سکتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ مصنفین کا خیال ہے کہ متعدی بیماری کی روک تھام کو دائمی بیماری کے انتظام کے ساتھ مربوط کرنے سے صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو تقویت مل سکتی ہے اور ذیابیطس کے لاکھوں لوگوں کے لیے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔
بین الاقوامی صحت عامہ کے رہنما، دیگر دانشوران
اس مقالے کو ذیابیطس کے علاج میں ہندوستان کے سرکردہ علمبرداروں کے ایک گروپ نے شریک تصنیف کیا تھا، جن میں ڈاکٹر بنشی سبو، ڈاکٹر ششانک آر جوشی، ڈاکٹر انوج مہیشوری، ڈاکٹر سنجے کالرا، ڈاکٹر انوپ مشرا، ڈاکٹر امیت گپتا، ڈاکٹر راکیش پاریکھ، ڈاکٹر منوجیت گپ، ڈاکٹر سنجا چوہان، ڈاکٹر سنجتا گپتا اور ڈاکٹر سنجے اگروال، جو کہ بین الاقوامی صحت عامہ کے رہنما اور بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن (IDF) یوروپ کے منتخب صدر ڈاکٹر نیتی پال کے ساتھ شامل ہیں۔
نوٹ:
مانسون کے موسم میں ڈینگی وائرس کا پھیلنا بہت عام ہے کیونکہ بہت سے علاقوں میں پانی جم جاتا ہے جس سے ایڈیس مچھروں (جو ڈینگی پھیلاتے ہیں) کی افزائش کے لیے سازگار حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مچھر دن میں کاٹتے ہیں۔ لہٰذا، اگر آپ کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے، تو دن کے وقت خاص خیال رکھیں۔