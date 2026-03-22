ای ٹی وی بھارت کا اثر: کوزی کوڈ میں چیچک کے بڑھتے کیسز پر این ایچ آر سی نے رپورٹ طلب کر لی
کمیشن نے ایڈوکیٹ ینم بالاچندر ریڈی کی شکایت پر کیرالہ حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : March 22, 2026 at 1:56 PM IST
نئی دہلی: قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) نے ایک نوٹس جاری کر کے کیرالہ کے کوزی کوڈ میں چکن پاکس (چیچک) کے بڑھتے ہوئے معاملات پر محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے سکریٹری سے وقت پر کی گئی کارروائی کی رپورٹ (اے ٹی آر) طلب کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاملے کو سب سے پہلے ای ٹی وی بھارت نے رپورٹ کیا، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کے محافظ اور وکیل ینم بالاچندر ریڈی نے اس معاملے کو این ایچ آر سی کے ساتھ اٹھایا۔
ای ٹی وی بھارت نے کیرالہ میں تین ہفتوں میں چکن پاکس کے 3,300 کیسز درج کیے ہیں۔ کوزی کوڈ 28 جنوری کو ہاٹ اسپاٹ کے طور پر ابھرا ہے اور کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے صحت عامہ کے سنگین خدشات پیدا ہوئے۔
ای ٹی وی بھارت نے خبر دی کہ صرف جنوری کے پہلے 24 دنوں کے اندر، ریاست میں 3,300 کیسز رپورٹ ہوئے، جو دسمبر میں ریکارڈ کیے گئے 3,050 اور نومبر 2025 میں 2,537 کیسز کے بالمقابل قابل ذکر اضافہ ہے۔ بڑھتے کیسز درمیان، کوزی کوڈ ایک بڑے ہاٹ سپاٹ کے طور پر ابھرا، جہاں جنوری میں 430 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو دسمبر میں رپورٹ کیے گئے 210 کیسوں سے دوگنا تھا۔
20 مارچ کو اپنے حکم میں این ایچ آر سی نے کہا کہ "شکایت کی ایک کاپی سکریٹری، صحت اور خاندانی بہبود، حکومت کیرالہ کو بھیجی جائے جس میں چار ہفتوں کے اندر اے ٹی آر پیش کی جائے۔" کیس کی سماعت چار ہفتے بعد ہوگی۔
این ایچ آر سی کا حکم خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ صحت عامہ اور انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتا ہے۔ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے، کمیشن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ متعدی بیماری کے پھیلاؤ کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں ناکامی شہریوں کے لیے زندگی اور صحت کے بنیادی حق کو متاثر کر سکتی ہے۔
کمیشن نے نشاندہی کی کہ مسلسل عوامی رپورٹنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حکام اپنے ردعمل کے لیے جوابدہ رہیں اور اینچ ایچ آر سی کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم لائنز پر عمل کریں۔ وبا کو اجاگر کرنے سے شہریوں کو علامات، احتیاطی تدابیر اور جلد علاج کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مسلسل توجہ فوری انتظامی کارروائی کو تیز کر سکتی ہے، بشمول وسائل کی تقسیم، طبی ٹیموں کی تعیناتی، اور متاثرہ علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو مضبوط بنانا۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ وبا اکثر غیر متناسب طور پر بچوں، بوڑھوں اور علاج کی کمتر رسائی والے افراد کو متاثر کرتی ہے۔ میڈیا کی جانچ پڑتال اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے کہ ان گروہوں تک بروقت ضروری مدد پہنچے۔
اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ این ایچ آر سی کی مداخلت اس اصول کو تقویت دیتی ہے کہ صحت کی دیکھ بھال تک رسائی، بیماریوں سے بچاؤ اور ریاستی ردعمل محض انتظامی کام نہیں بلکہ انسانی حقوق کے لازمی اجزاء ہیں۔
این ایچ آر سی نے کہا کہ "اس تناظر میں، کمیشن کی کارروائی مقامی صحت سے متعلق تشویش سے قومی انسانی حقوق کی اہمیت کے معاملے کی طرف بڑھاتی ہے اور میڈیا، سول سوسائٹی اور عوامی حکام کی طرف سے یکساں نگرانی کی ضمانت دیتی ہے۔"
