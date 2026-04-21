بچوں میں ذیابیطس کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ انسولین تھراپی کب شروع ہوئی؟ ماہر ذیابیطس کے حوالے سے اہم جوابات
ذیابیطس پر قابو پانے کی دوا، موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی دوا بن گئی ہے۔ رتیش تمبولی کی ایم ڈی میڈیسن ڈاکٹر ارون کیڈیا سے خصوصی گفتگو
Published : April 21, 2026 at 11:40 AM IST
رائے پور، چھتیس گڑھ (ذیابیطس پر ای ٹی وی بھارت کی مہم): موجودہ دور میں ذیابیطس تیزی سے ایک عام بیماری بن کر ابھر رہی ہے۔ اس کے مختلف اثرات اب نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چاول کا زیادہ استعمال ذیابیطس کا باعث بنتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صرف چاول کھانے سے بیماری لاحق ہو۔ اس کی متعدد بنیادی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر ارون کیڈیا، ایم ڈی (میڈیسن) نے ان تمام متعلقہ سوالات کے جوابات فراہم کیے ہیں۔
سوال: چھتیس گڑھ کو "بھارت کا چاول کا پیالہ" کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں چاول وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، کیا چاول کھانے سے ذیابیطس ہو سکتی ہے؟
جواب: ذیابیطس ایک طرز زندگی کی بیماری ہے۔ یہ صرف چاول کھانے سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ذیابیطس کی بنیادی وجہ ہمارے موٹاپے کی بڑھتی ہوئی سطح ہے۔ اس بڑھتے ہوئے موٹاپے کی بڑی وجہ ہمارا جدید طرز زندگی ہے۔ جسمانی ورزش کی کمی تناؤ کی سطح میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ مزید برآں، غذائی عادات اب اتنی پاکیزہ یا پاکیزہ نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں۔ عوامل کے اس امتزاج سے ذیابیطس پیدا ہوتی ہے۔ نتیجتاً، ہم ذیابیطس کو کسی ایک، مخصوص وجہ سے منسوب نہیں کر سکتے۔
جسمانی سرگرمیوں کے حوالے سے لوگوں نے بڑی حد تک پیدل چلنا اور سائیکل چلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی انہیں کہیں بھی سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دو پہیوں یا چار پہیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ مزید برآں، صبح کی ورزش کو چھوڑنا اور جنک فوڈ یا باہر کا کھانا کھانے جیسی عادات اپنے طور پر ذیابیطس کے لیے اہم عوامل بن رہی ہیں۔
آج کل، بچے تقریباً اپنی پیدائش کے وقت سے ہی موبائل فون کے ساتھ مشغول ہونا شروع کر دیتے ہیں، اکثر اپنا وقت ان پر گیمز کھیلنے میں صرف کرتے ہیں۔ نتیجتاً باہر بھاگنے اور ورزش کرنے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ ذیابیطس جیسی بیماری اب 14 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں ذیابیطس کے ساتھ PCOD کا مسئلہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا موٹاپا بہت تیزی سے بڑھتا ہے- یہ رجحان تھائیرائیڈ کے مسائل میں مبتلا افراد میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ صحت کے ایسے تمام مسائل جو اس وقت بڑھ رہے ہیں وہ بدلتے ہوئے طرز زندگی کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ نتیجتاً، ہمارے لیے طرز زندگی کی ان عادات کو تبدیل کرنے کی ناقابل تردید ضرورت ہے۔
سوال: اب تک، ذیابیطس جیسی بیماریاں عام طور پر بالغوں میں پائی جاتی تھیں۔ تاہم، اب وہ بچوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
جواب: جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارے طرز زندگی ایک اہم تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ ماضی میں، گھرانوں میں عام طور پر چار سے چھ بچے ہوتے تھے جو اکٹھے کھیلتے، کودتے اور مزے کرتے۔ وہ کھلے میدانوں میں دوڑنا اور چھلانگ لگانے جیسی جسمانی سرگرمیوں میں مشغول رہتے۔ تاہم، آج کل، آپ شاذ و نادر ہی بچوں کو باہر کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مزید برآں، کھلے میدان اور کھیل کے میدان آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ مزید یہ کہ والدین اکثر نادانستہ طور پر اپنے بچوں میں چھوٹی عمر سے ہی موبائل فون کی لت کو فروغ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، بچوں کی تفریح بیرونی کھیلوں اور ان کے ساتھیوں کے گرد گھومتی تھی۔ تاہم اس بدلتے ہوئے ماحول میں لوگوں نے اپنی توجہ موبائل فون اور ٹیلی ویژن پر مرکوز کر دی ہے۔ آج کے بچے ڈیجیٹل دنیا میں غرق ہو چکے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، جسم میں چربی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، بالآخر ذیابیطس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے.
یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس 14 سے 15 سال کی عمر کے بچوں میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 14 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کا وزن خاصا زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسے بچوں میں اکثر خون میں شوگر کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی غذائی عادات میں اکثر جنک فوڈ کا زیادہ استعمال شامل ہوتا ہے۔ مزید برآں، اسکول سے متعلق دباؤ، تعلیمی دباؤ، اور بچوں میں عمومی اضطراب جیسے عوامل اس رجحان میں حصہ ڈالنے والے مختلف وجوہات کی ایک بڑی تعداد کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچوں میں ذیابیطس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔
سوال: ذیابیطس کے آغاز کو روکنے یا اسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
جواب: سب سے پہلے اور سب سے اہم بچاؤ آتا ہے - یعنی بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی اس پر قابو پانا۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر بیداری کی ضرورت ہے۔ ہر فرد کو اپنے طرز زندگی کو منظم کرنے کا بہترین طریقہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شروع کرنے کے لیے، صبح اٹھتے ہی 60 منٹ کی باقاعدہ ورزش کرنی چاہیے۔ گھر کا پکا ہوا کھانا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اپنی غذا میں سلاد اور تازہ پھلوں کو کافی مقدار میں شامل کرنا چاہیے۔ تلی ہوئی اور گہری تلی ہوئی کھانوں سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مزید برآں، کسی کو رات کو جلدی سونا چاہئے اور صبح سویرے جاگنا چاہئے- ایک ایسا عمل جو بدقسمتی سے آج کے دور میں اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔
لوگ اب 12:00 AM اور 1:00 AM کے درمیان سوتے ہیں، اور اگلی صبح 10:00 بجے تک سوتے ہیں۔ لوگ ان حقائق سے بخوبی واقف ہیں۔ پھر بھی، اس علم کے باوجود، وہ ان عادات پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ نتیجتاً، پہلا ضروری قدم یہ ہے کہ لوگوں کو ان مسائل سے صحیح معنوں میں آگاہ کیا جائے۔ صرف اسی صورت میں ہم ذیابیطس کو کامیابی سے روک سکتے ہیں۔ ذیابیطس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ موٹاپے کو روکنا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، ہمیں صرف اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا کہ ہماری بھوک کا حکم ہے - صرف اتنی مقدار میں کھانا جو ہمارے جسم کے لیے واقعی ضروری ہے۔ میرا پختہ یقین ہے کہ عام آدمی کو ان اصولوں سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے۔ ایسی آگاہی کے بغیر ذیابیطس سے بچاؤ ایک انتہائی مشکل کام ثابت ہوگا۔
سوال: جب ڈاکٹروں نے انسولین کو معیاری علاج کے طور پر تجویز کرنا شروع کیا تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟
جواب: انسولین کو عالمی سطح پر سب سے پہلے 1921 میں تیار کیا گیا تھا۔ تاہم، انسولین کو عام آدمی کے لیے قابل رسائی ہونے میں کافی وقت لگا۔ آج بھی لوگ انسولین سے ڈرتے ہیں۔ وہ غلطی سے مانتے ہیں کہ انسولین تھراپی شروع کرنا ذیابیطس کے آخری، آخری مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم، یہ صرف معاملہ نہیں ہے. دراصل، انسولین زندگی بچانے والی دوا ہے۔ یہ صرف ڈاکٹر کے ذریعہ تجویز کیا جاتا ہے جب آپ کے جسم کو اصل میں انسولین کی مدد کی ضرورت ہو۔ انسولین کے حوالے سے عوام میں بہت زیادہ الجھن اور خوف پایا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں سے ان خوف اور غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر کی مشاورت کے ذریعے ہوتا ہے کہ مریض انسولین تھراپی کو قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
1990 میں، رائے پور میں انسولین شاذ و نادر ہی تجویز کی گئی تھی۔ زیادہ تر مریضوں کو صرف زبانی ادویات تجویز کی جاتی تھیں۔ یہ صرف 1990 اور 1991 میں تھا جب ہر مریض کی مخصوص ضروریات کے مطابق انسولین تجویز کرنے کی مشق شروع ہوئی۔ آج، ماضی کے مقابلے میں انسولین تھراپی کی قبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر نرمی اور ہمدردی کے ساتھ مریضوں کو بتاتے ہیں کہ *ان کے جسموں کو انسولین کی ضرورت کیوں ہے اور *اس سے کیا فائدہ* ہوتا ہے۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اسے اپنی زندگی کے اختتام کے طور پر یا اپنی حالت کے آخری مرحلے کی علامت کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ان کی زندگی کے سفر کے لیے ایک معاون امداد کے طور پر دیکھیں۔ اگر ہم انسولین کو ایک دوست کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کریں گے۔ بحیثیت ڈاکٹر ہمارا فرض ہے کہ ہم انسولین سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کریں اور اس کے استعمال کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کریں۔
سوال: کیا وزن کم کرنے کی ادویات جو فی الحال مارکیٹ میں دستیاب ہیں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر لی جا سکتی ہیں؟ کیا وہ ذیابیطس کے انتظام کے لیے بھی فائدہ مند ہیں؟
جواب: دیکھو، وزن کم کرنے کے لیے دو مخصوص ادویات حال ہی میں مارکیٹ میں آئی ہیں: مونجارو اور اوزیمپک۔ یہ دوائیں اصل میں ذیابیطس کے انتظام کے لیے خاص طور پر تیار اور ایجاد کی گئی تھیں۔ تاہم، ایک بار جب مریضوں نے انہیں لینا شروع کیا، تو یہ دیکھا گیا کہ وہ تیزی سے وزن میں کمی کا باعث بنے۔ اس کے نتیجے میں، یہ تعین کرنے کے لیے تحقیق کی گئی کہ آیا ان ادویات کو وزن میں کمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان مطالعات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ، درحقیقت، یہ ادویات موٹاپے کے علاج کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح، ذیابیطس کے لیے اصل میں تیار کی گئی ایک دوا وزن میں کمی کے علاج کے طور پر تیار ہوئی۔
جب آپ اپنے جسمانی وزن کو کم کرتے ہیں، تو آپ کی ذیابیطس خود بخود بہتر کنٹرول میں آجاتی ہے۔ تاہم، تشویش کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں، یہ ادویات فی الحال کاؤنٹر پر دستیاب ہیں—بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے۔ بہت سے لوگ ان انجیکشنوں کو اندھا دھند اور مناسب غور و فکر کے بغیر استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص کا وزن 65 کلو گرام ہے اور وہ ان انجیکشن کو محض 60 کلو گرام تک گرانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس طرح کا استعمال نامناسب اور ناجائز ہے۔ اس کی روشنی میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے انجیکشن صرف ان افراد کو استعمال کرنے چاہئیں جن کا موٹاپا بے قابو ہو۔ اگر مختلف غذاؤں اور ورزش کے طریقوں پر عمل کرنے کے باوجود موٹاپا برقرار رہتا ہے، تو یہ انجیکشن اسی مخصوص گروپ کے لیے ہیں۔ تاہم طبی مشورے کے بغیر ایسے انجیکشن کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
جب اس قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، تو جسم نہ صرف چربی بلکہ پٹھوں کا حجم بھی کھو دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ اکثر اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ چربی یا پٹھوں کو بہا رہے ہیں۔ وہ صرف اس وقت خوشی محسوس کرتے ہیں جب وہ اپنے مجموعی وزن میں کمی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تاہم، جیسے جیسے پٹھوں کا حجم کم ہوتا ہے، جسم آہستہ آہستہ نمایاں طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس حالت کو باڈی ماس کی کمی کے طور پر کہتے ہیں - ایک انتہائی ناپسندیدہ نتیجہ۔ نتیجتاً آپ کی جسمانی قوت اور قوت برداشت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے انجیکشن کا استعمال ہمیشہ جسمانی ورزش اور ورزش کے طریقہ کار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے پٹھے اٹروفی نہیں ہوتے یا فلک نہیں ہوتے۔ وزن میں کمی چربی کی کمی سے ہونی چاہیے نہ کہ پٹھوں کے ٹشو سے۔ بالآخر، کسی کو وزن کم کرنے کے لیے طبی پیشہ ور سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی دوائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔