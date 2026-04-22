ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچروپیتھی کا قدرتی طریقہ: شوگر کی سطح کو کیسے کنٹرول میں لائیں؟
نیچروپیتھی کلینک میں، مریض متوازن خوراک اور قدرتی علاج کے ذریعے بغیر دوائی کے اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کررہے ہیں۔ آدتیہ عطرے کی رپورٹ۔
Published : April 22, 2026 at 12:48 PM IST
جے پور، راجستھان: بدلتے طرزِ زندگی اور کھانے کی لاپرواہ عادات نے ہر گھر میں ایک "خاموش قاتل" کو جنم دیا ہے جسے ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں لاکھوں لوگ ہر صبح اپنے دن کا آغاز انسولین کے انجیکشن اور ادویات کے کڑوے گھونٹ سے کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس بیماری کو ہم لاعلاج سمجھتے ہیں، اس کا حل، ہمیں ساری زندگی دوائیوں پر انحصار کرنا چھوڑ کر قدرت کی گود میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مٹی، پانی، سورج کی روشنی اور مناسب خوراک کے امتزاج سے ہم نہ صرف اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ منشیات سے پاک، صحت مند زندگی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔
ذیابیطس آج ایک عالمی صحت کا چیلنج بن چکا ہے، جو نہ صرف جسم کے گلوکوز میٹابولزم کو متاثر کرتا ہے بلکہ دل، گردے اور آنکھوں جیسے اہم اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جب ہمارا لبلبہ کافی انسولین نہیں بنا پاتا یا جسم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا تو خون میں شکر کی سطح بے قابو ہو جاتی ہے۔ جدید طرز زندگی میں جسمانی سرگرمی کی کمی، ضرورت سے زیادہ تناؤ اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا ٹائپ 2 ذیابیطس کے کیسز میں نمایاں اضافہ کا باعث بنی ہے۔
ذیابیطس کیا ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے خطرات؟
ذیابیطس صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک میٹابولک عارضہ ہے جو جسم کے ہر عضو کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب لبلبہ کافی انسولین نہیں بنا پاتا یا خلیے انسولین کا جواب دینا بند کر دیتے ہیں تو خون میں گلوکوز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں کھانے پینے کی ناقص عادات اور جسمانی بے عملی نے اسے ایک عالمی وبا بنا دیا ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ 'خاموش قاتل' ہے جو آہستہ کام کرتی ہے۔ دائمی ہائی بلڈ شوگر سنگین حالات جیسے گردے کی خرابی، دل کا دورہ، بینائی کی کمی (ریٹینو پیتھی) اور پیروں میں گینگرین کا باعث بن سکتی ہے۔
ذیابیطس کی اہم علامات اور تشخیص
ذیابیطس کا جلد پتہ لگانا اس کی روک تھام کا پہلا قدم ہے۔ اہم علامات میں بار بار پیاس لگنا، ضرورت سے زیادہ بھوک اور رات کو بار بار پیشاب آنا شامل ہیں۔ مزید برآں، بغیر کسی ظاہری وجہ کے تیزی سے وزن میں کمی، مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری اور بصارت کا دھندلا پن ابتدائی علامات ہو سکتے ہیں۔ اگر جسم پر کوئی چوٹ یا زخم ہفتوں تک برقرار رہے تو یہ ہائی بلڈ شوگر کی واضح علامت ہے۔
بھارت میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ
اعدادوشمار کے مطابق، صرف بھارت میں ہی لاکھوں لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، جب کہ ایک بڑی تعداد یا تو اپنی ذیابیطس سے لاعلم ہے یا اس کے بہت قریب ہے۔ جب کہ ایلوپیتھی اس وقت اس بیماری کا سب سے مقبول علاج کا طریقہ ہے، نیچروپیتھی یا قدرتی ادویات بھی اس کے علاج کا دعویٰ کرتی ہیں۔
نیچروپیتھی میں ذیابیطس کا علاج
نیچروپیتھی کو انتہائی مؤثر اور سائنسی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف علامات کو دبانے کے بجائے ذیابیطس کی بنیادی وجہ یعنی خراب طرز زندگی اور زہریلے مادوں کو دور کرتی ہے۔ پریکٹیشنرز کے مطابق، جسم میں زہریلے مادوں کا جمع ہونا بیماری کی جڑ ہے، اس لیے نیچروپیتھی جسم کی صفائی پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے۔ فاسٹنگ تھراپی، مٹی پیک (کیچڑ کے پیک) اور ہپ حمام جیسی تکنیک لبلبہ کو دوبارہ متحرک کرنے اور انسولین کی پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
متوازن خوراک کے ذریعے علاج
جے پور کے باپو نگر کے نیچروپیتھی اسپتال کے نیچروپیتھ ڈاکٹر دلیپ سارَن کا کہنا ہے کہ نیچروپیتھی کے ذریعے ذیابیطس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وہ جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان کے بہت اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیچروپیتھی جسم کی قدرتی صلاحیت کو بڑھا کر بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ ادویات کے بجائے خوراک، یوگا، ورزش اور قدرتی علاج سے جسم متوازن رہتا ہے۔ ڈاکٹر سارَن کا کہنا ہے کہ لوگ اب ایسے علاج کی تلاش میں ہیں جن کے کوئی مضر اثرات نہ ہوں اور وہ قدرتی طور پر جسم کو ٹھیک کر سکیں۔ ہر ماہ نیچروپیتھی اسپتال آنے والے مریضوں میں سے 30 فیصد ذیابیطس کے مریض ہیں۔
علاج قدرتی توازن کی بنیاد پر ضروری
ڈاکٹر سارَن کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کی بنیادی وجہ غیر متوازن طرز زندگی اور ناقص خوراک ہے۔ اس لیے علاج قدرتی توازن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ مریضوں کو کوئی دوا نہیں لکھتے۔ وہ صرف اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے اور متوازن غذا کو برقرار رکھ کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ طریقہ ذیابیطس کے مریضوں میں بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔
دیگر علاج بھی کارآمد ہیں
ڈاکٹر سارَن کا کہنا ہے کہ ایلوپیتھی کی طرح نیچروپیتھی بھی ذیابیطس کو مکمل طور پر ختم کرنا مشکل بنا دیتی ہے تاہم اس پر قابو ضرور پایا جا سکتا ہے۔ اگر مریض باقاعدگی سے نیچروپیتھی کے اصولوں پر عمل کریں تو ادویات پر انحصار بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ متوازن خوراک کے علاوہ دیگر قدرتی علاج بھی مریضوں کو راحت فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سارَن کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان نیچروپیتھی امید کی کرن بن کر ابھری ہے۔ مناسب خوراک، باقاعدہ یوگا اور قدرتی علاج کے ذریعے نہ صرف بلڈ شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ صحت مند طرزِ زندگی بھی اپنایا جا سکتا ہے۔
ذیابیطس ایک چیلنج!
ڈاکٹر سارَن کا کہنا ہے کہ ذیابیطس ایک چیلنج ہے جس پر صرف گولیوں پر انحصار کرکے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ نیچروپیتھی زندگی کے لیے ایک جامع نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ اگرچہ ٹائپ 1 ذیابیطس پر قابو پانا مشکل ہے، ٹائپ 2 ذیابیطس کو نہ صرف نظم و ضبط، مناسب خوراک، مٹی کے پانی کے علاج اور یوگا پریکٹس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے بڑی حد تک تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے عام زندگی گزاری جا سکتی ہے۔