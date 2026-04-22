ذیابیطس پر قابو پایا جا سکتا ہے، مکمل علاج نہیں... لیکن آیوروید کا 'معجزہ' ہے باقی
بدلتے وقت میں بھی آیوروید پر بھروسہ برقرار ہے۔ نہ صرف اس پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ اسے مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے منوج ورما کی رپورٹ۔
Published : April 22, 2026 at 4:23 PM IST
جودھ پور، راجستھان: بدلتے وقت میں دوائیوں پر انحصار کی وجہ سے انسانی عمر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ پھیلنے والی غیر متعدی بیماری ذیابیطس ہے۔ اگرچہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایلوپیتھک طریقے اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔
تاہم، آیوروید میں یہ ممکن ہے کیونکہ آیورویدک علاج کا اصول ندانا پریوارجن ہے، یعنی بیماری کی وجہ کا علاج اور خاتمہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدلتے وقت میں بھی آیوروید پر لوگوں کا اعتماد برقرار ہے۔ آیوروید کے اصولوں پر عمل کرکے ذیابیطس کو کنٹرول اور ختم کیا جاسکتا ہے۔ آیوروید اسے طرز زندگی کی بیماری بھی مانتا ہے۔
کڑوی چیزیں ذیابیطس کے لیے ایک ورثہ ہیں
ڈاکٹر اشوک متل، جودھ پور کے گورنمنٹ کھنڈہ پھلسا آیورویدک ہسپتال کے ایک سینئر آیورویدک پریکٹیشنر، کہتے ہیں کہ آیوروید میں "ٹکٹا رس" کا مطلب کڑوا ذائقہ ہے۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں جیسے نیم، گیلوئے، کٹکی، چرائیتہ، کریلا اور میتھی میں پایا جاتا ہے۔
تکہ رس جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہوا اور خلائی عناصر پر مشتمل ہے، جو جسم میں صفرا اور بلغم کو پرسکون کرتے ہیں۔ کڑوا ذائقہ مریض کی حالت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر متل نے وضاحت کی کہ آیورویدک طرز زندگی پر عمل کرنے سے ایسی بیماریوں سے ہمیشہ بچا جا سکتا ہے۔
کھانے کے بعد مٹھائیاں نہ کھائیں
آیوروید کے مطابق شہد کو گرو مادہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اسے بھاری سمجھا جاتا ہے اور رات کو کھانے کے بعد اسے ہضم نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم آج کل رات کے کھانے کے بعد آئس کریم کے ساتھ مٹھائی کھانا ایک عام رواج بن گیا ہے جو ہضم نہ ہونے کی صورت میں جسم کے لیے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے پرانے طریقے اپنانے چاہئیں۔ وقت پر کھائیں اور وقت پر سو جائیں۔ صبح کے وقت گرم پانی کی بجائے تازہ پانی، یعنی مناسب درجہ حرارت پر پانی پیئے۔