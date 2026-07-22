بھارت میں مانسون کے موسم میں ڈینگی اور ملیریا تیزی سے پھیلتے ہیں، جانیے یہ کس طرح غیر متعدی بیماریوں کو بڑھاتے ہیں!
پانچ سالہ تجزیہ سے پتہ چلتا کہ ملیریا اور کالا آزار میں کمی کے باوجود، بھارت میں ڈینگی پھیل رہا ہے۔ گوتم ڈیبرائے کی رپورٹ...
Published : July 22, 2026 at 9:45 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ہندوستان کو اس وقت صحت عامہ کے محاذ پر ایک سنگین دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ جب کہ موسمی بیماریاں (ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریاں) تیزی سے بڑھ رہی ہیں، غیر متعدی بیماریاں (این سی ڈیز) ملک کی طویل مدتی صحت کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی ہیں۔ نیشنل سینٹر فار ویکٹر بورن ڈیزیز کنٹرول (NCVBDC) اور مرکزی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، جب کہ حکومتی پروگراموں نے ملیریا میں تیزی سے کمی کی ہے اور کالا آزار کو تقریباً ختم کردیا ہے، ملک کے ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماری کے منظر نامے پر ڈینگی کا غلبہ ہے۔
دوسرے لفظوں میں، ہندوستان میں ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماری کے منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔ جب کہ قومی سطح کی مؤثر حکمت عملیوں سے ملیریا کے کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے اور ملک کالا آزار کے خاتمے کی راہ پر گامزن ہے (ذیلی ضلعی سطح پر کیسز دہلیز سے نیچے آچکے ہیں)، ڈینگی ملک کے سب سے اہم اور سنگین صحت کے چیلنج کے طور پر ابھرا ہے جس کی وجہ شہری کاری کے بدلتے ہوئے پیٹرن، آبی ذخائر اور موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔
ملیریا کے کیسز میں تقریباً 60 فیصد کمی آئی
حالیہ پانچ سالہ تجزیہ، جو نیشنل ہیلتھ پروفائل رپورٹ (2022-2018) میں مرتب کیا گیا ہے، ہندوستان کے ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پروفائل میں ایک اہم تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ملیریا کے کیسز میں تقریباً 60 فیصد کمی آئی ہے (2018 میں 430,000 سے 2022 میں 174,000) جب کہ اموات کی تعداد 96 سے کم ہو کر 64 پر سمٹ گئی ہے۔ 2022 میں ملیریا کے کیس مغربی بنگال (40,563) اور (30,000)، چھتیس گڑھ سے رپورٹ ہوئے۔ (23،770)، جھارکھنڈ (19،129)، مہاراشٹر (15،437)، تریپورہ (12،771)، میزورم (10،222)، اتر پردیش (7،039)، گجرات (4،766) اور مدھیہ پردیش (3،719) رپورٹ ہوئے۔
ایشین سوسائٹی فار ایمرجنسی میڈیسن کے سابق صدر ڈاکٹر تموریش کول نے کہا کہ ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے ڈینگی اور ملیریا فوری طور پر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ موسمی طور پر پھیلتے ہیں اور مختصر وقت میں ہسپتالوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ تاہم، غیر متعدی بیماریاں ایک بڑا اور مستقل چیلنج ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور موٹاپا سالوں کے دوران خاموشی سے ترقی کرتے ہیں اور دل کی بیماری، فالج اور گردے کی خرابی کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ ہندوستان کو متعدی بیماریوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ روک تھام، جلد اسکریننگ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں میں یکساں طور پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔
ہندوستانی ریاستیں جہاں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز
ایشین سوسائٹی فار ایمرجنسی میڈیسن کے سابق صدر ڈاکٹر تموریش کول نے کہا کہ ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے ڈینگی اور ملیریا فوری طور پر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ موسمی طور پر پھیلتے ہیں اور کچھ ہی وقت میں ہسپتالوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ تاہم، ایک بہت بڑا اور مستقل چیلنج غیر متعدی امراض ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور موٹاپا سالوں میں خاموشی سے ترقی کرتے ہیں اور دل کی بیماری، فالج اور گردے کی خرابی کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ ہندوستان کو متعدی بیماریوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ روک تھام، ابتدائی اسکریننگ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں میں یکساں طور پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔
ڈینگی ہندوستان کی سب سے بڑی ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماری کے طور پر ابھرتا ہے
ملیریا کے برعکس، ڈینگی ہندوستان میں مچھروں سے پھیلنے والی سب سے بڑی بیماری ہے۔ ملک میں کیسز 2018 میں 1.24 لاکھ سے بڑھ کر 2019 میں 2.05 لاکھ ہو گئے، 2020 میں COVID-19 کی وبا کے دوران تیزی سے کم ہو کر 44,585 ہو گئے، 2021 میں بڑھ کر 1.93 لاکھ ہو گئے اور 1.67 لاکھ رہے، تاہم 2022 سالوں میں بیماری میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔
2023 اور 2025 کے درمیان، ہندوستان میں ڈینگی کے 636,204 کیسز اور 877 اموات ہوئیں۔ ملک میں 2023 میں 289,235 کیسز اور 485 اموات، 2024 میں 233,519 کیسز اور 297 اموات، جب کہ 2025 میں 113,450 تصدیق شدہ کیسز اور 95 اموات (عارضی) رپورٹ ہوئیں۔ صحت کے حکام اس کمی کی وجہ تیز نگرانی، ذرائع میں کمی کی مہم اور کیس کے بہتر انتظام کو قرار دیتے ہیں۔ 2025 میں، تمل ناڈو (20،866 کیسز) ملک میں سرفہرست ہیں، اس کے بعد اتر پردیش (8،926)، تلنگانہ (8،139)، راجستھان (4،300 سے زیادہ)، گجرات (3،947)، بہار (3،774)، دہلی (3،746)، جموں و کشمیر (3،343، ہرا پردیش) اور ہرا پردیش (3،343) اور ہرا پردیش (3،243) اور ہرا پردیش (3،343)۔
ملیریا انڈیمک ہے
کمی کے باوجود ملیریا قبائلی اور جنگلاتی علاقوں میں وبائی مرض ہے۔ مزید برآں، ہندوستان میں ملیریا کے 70 فیصد کیسز اور جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے میں ملیریا سے ہونے والی 69 فیصد اموات ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، اس وقت 80 فیصد ملیریا 20 فیصد لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہیں ہائی رسک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ملک کی تقریباً 82 فیصد آبادی ملیریا کی منتقلی کے خطرے سے دوچار علاقوں میں رہتی ہے۔ ملیریا کے لیے زیادہ خطرہ والی یہ آبادی آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، جھارکھنڈ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اڈیشہ، مغربی بنگال اور سات شمال مشرقی ریاستوں کے تقریباً 200 اضلاع میں پائی جاتی ہے۔
وزارت صحت کی مشاورتی کمیٹی کی رکن ڈاکٹر سنیلا گرگ نے کہا کہ ہندوستان کو متعدی بیماریوں کے خلاف اپنی برتری کو برقرار رکھتے ہوئے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی بیماری کا پروفائل دوہرا بوجھ ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے ابھی تک ڈینگی جیسی متعدی بیماری کا خاتمہ نہیں کیا ہے جب کہ آبادی کی بڑھتی عمر، شہری کاری اور طرز زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے غیر متعدی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانا، صحت مند غذا اور جسمانی سرگرمی کو فروغ دینا، تمباکو کے استعمال کو کم کرنا اور بیماریوں کی نگرانی دائمی بیماریوں سے قبل از وقت اموات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے، جب کہ متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کی نگرانی بھی ضروری ہے۔
چکن گونیا اور کالا آزار کا علاقائی پھیلاؤ
چکن گنیا کے مشتبہ کیسز دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے، جو 2018 میں 57,813 سے بڑھ کر 2022 میں 1.38 لاکھ ہو گئے۔ 2022 میں چکن گنیا سے سب سے زیادہ متاثر ریاستیں کرناٹک (63,549)، گجرات (20,854)، میگھالیہ (14,569)، پُڈّی، 6169، 48069، میگھالیہ تھیں۔ مدھیہ پردیش (4،292)، ہریانہ (2،425)، جھارکھنڈ (2،113)، اتراکھنڈ (2،000) اور سکم (1،883)۔ کالا آزار کے معاملات میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی، 2018 میں 4,539 سے 2022 میں 881 تک؛ اب یہ زیادہ تر بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور اتر پردیش تک محدود ہے۔
ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم (AES) کے معاملات 2018 میں 11,388 سے کم ہو کر 2022 میں 7,114 رہ گئے، حالانکہ آسام، مغربی بنگال، اتر پردیش اور جھارکھنڈ سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح، جاپانی انسیفلائٹس (JE) کے معاملات 2018 میں 1,678 سے کم ہو کر 2022 میں 1,022 رہ گئے اور آسام پورے پانچ سال کی مدت میں ملک کا مرکز رہا، اس کے بعد اتر پردیش، جھارکھنڈ، منی پور، میگھالیہ اور مغربی بنگال کا نمبر آتا ہے۔
NCDs ایک بڑے چیلنج کے طور پر ابھرے
اگرچہ ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریاں ایک موسمی تشویش بنی ہوئی ہیں، NCDs ہندوستان کا سب سے بڑا صحت کا چیلنج بن گیا ہے۔ غیر متعدی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے قومی پروگرام (NP-NCD) کے تحت، ملک بھر میں اسکریننگ میں 70.1 ملین ہائی بلڈ پریشر اور 46.8 ملین ذیابیطس کے شکار افراد کا پتہ چلا ہے۔ اس پروگرام نے منہ کے کینسر کے 21.4 ملین کیسز، چھاتی کے کینسر کے 77,107 کیسز اور سروائیکل کینسر کے 93,062 کیسز کا بھی پتہ لگایا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کے کیسز اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، راجستھان، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک، مغربی بنگال اور گجرات سے رپورٹ کیے گئے ہیں، جب کہ ذیابیطس کے معاملے سب سے زیادہ اتر پردیش، بہار اور مہاراشٹر میں ہیں، اس کے بعد تامل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک، تلنگانہ، گجرات، راجستھان اور مغربی بنگال ہیں۔
ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ ڈینگی اور ملیریا مانسون کے دوران توجہ حاصل کرتے ہیں، ہندوستان میں ہونے والی تمام اموات میں سے تقریباً دو تہائی اموات این سی ڈی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی حکمت عملی اب انٹیگریٹڈ ویکٹر مینجمنٹ، موسمیاتی حساس بیماریوں کی نگرانی، آیوشمان آروگیہ مندروں کے تحت اسکریننگ میں اضافہ اور بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانے کے ذریعے بیک وقت دونوں چیلنجوں سے نمٹنے پر مرکوز ہے، کیونکہ ملک 2030 تک ملیریا اور 2027 تک لمفیٹک فائلریاسس کو ختم کرنے کی سمت کام کر رہا ہے۔