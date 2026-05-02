جسمانی ورزش سے ذیابیطس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، چھٹکارا پانا بھی ممکن ہے: ڈاکٹر شارق مسعودی
Published : May 2, 2026 at 3:56 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): ذیابیطس میں ورزش خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے، انسولین کی حساسیت کو بڑھانے، وزن کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی درمیانی ورزش، جیسے چہل قدمی کرنا یا تیز چلنا، ٹائپ 2 ذیابیطس کو روکنے اور خون کی شریانوں کو صحت مند رکھنے میں نہاہت ہی اہم ہے۔
ذیابیطس کے بچاو کی خاطر ورزش کی اہمیت" پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادیٔ کشمیر کے ماہر اینڈوکرانالوجسٹ ڈاکٹر شارق مسعودی سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ زیابطیس نہ صرف ملک میں بلکہ جموں وکشمیر میں اب وبائی صورت اختیار کر رہی ہے اور آج کل بہت سے لوگ کم عمری میں ہی ذیابیطس کا شکار ہو رہے ہیں جو کہ بے حد پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کم عمری میں ذیابیطس ہونے کے کئی جوہات ہیں۔ جن میں کھانے پینے کی عادات، ورزش کی کمی، جینیات اور طرز زندگی کا بدلنا شامل ہیں تاہم اگرچہ چہل قدمی یا ہلکی پلکھی ورزش اپنی کی زندگی میں معمول کا حصہ کا بنایا جائے تو کافی حد نہ صرف شوگر جیسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے بلکہ متاثرہ افراد ذیابیطس کو کنٹرول کے علوہ ریورس یا ذیابیطس سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر شارق مسعودی کہتے ہیں کہ دور حاضر میں لوگوں کی جسمانی سرگرمیاں بے حد کم ہوئی ہیں ،ٹیکنالوجی اور شہرکاری اس کی اہم وجوہات ہیں۔ آجکل لوگوں کا چلنا پھرنا یا دیگر جسمانی سرگرمیاں محدود ہوکر رہ گئی ہیں حتیٰ کہ آجکل بچے بھی اسکول گاڑیوں میں جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے عروج نے ہر چیز کوآٹومیٹک موڈ میں لایا ہے ٹی وی ریموٹ سے لے کر دروازہ کھولنے تک کا کام بیٹھے بیٹھے ہی انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرز زندگی اور رجحان نے نہ صرف جسم کے دیگر امراض کے لئے راہ ہموار کی ہے بلکہ شوگر بیماری کو بھی خطرناک حد بڑھایا ہے۔
انہوں نے کہا جسمانی اور ذہنی طور صحت مند رہنے کے لیے ورزش یا چہل قدمی کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ جسمانی سرگرمیاں دو طرح کی ہیں۔ جسے میں ایک کو ایگزرسائز ایکٹیویٹیز تھروموجنس (ایٹ) اور دوسرے کو نان ایگزرسائز تھروموجنس (نیٹ) کہا جاتا ہے۔ ایٹ میں کوئی بھی ایسی ورزش کی جاسکتی ہے جس میں ہلکا پسینہ آجائے۔ کم از 5 دن میں ہر روز 30 منٹ کرنا ہے جو کہ ہفتے میں 150 منٹ بن جاتے ہیں۔ اس سے لوگ ذیابیطس سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ شوگر بیماری سے منسلک فیٹی لیر، بلڈ شوگر، ہائی کولیسٹرول کے علاوہ دیگر بیماریوں سے بھی دور رہا جاسکتا ہے۔ جب کہ خواتین پی سی او ڈی سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ صحت مند انسان وہی کہلاتا جاتا ہے جو کہ جسمانی اور ذہنی طور تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی طور بھی انسان صحت مند ہو۔ ایسے میں ورزش اور جسمانی سرگرمی ہی ایسی چیز جو کہ ایک انسان ذہنی جسمانی اور سماجی طور صحت مند رکھنے میں اہم اور کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ منشیات کے عادی افراد بھی ورزش سے اپنے بری عادت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں کیونکہ ورزش سے انہیں ڈوپومین (ہیپی ہارمون) خارج ہوتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شارق مسعودی نے کہا کہ ورزش اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نہ صرف یہ اچھا وزن قائم رکھنے میں مدد کرتی ہے بلکہ اس کے بدولت بلڈ شوگر بھی کم رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورزش جسم کو انسولین کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔
آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس روزمرہ کے کام کرتے رہیں اور کچھ ورزش کے گول بنا لیں۔ آپ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جسم حرکت کرے جیسے چہل قدمی، سائیکلنگ، ورزش وغیرہ۔
انہوں نے کہا کہ ورزش نہ کرتے سے آجکل جو ہم عام ٹائپ 2 ڈیباطیس اور فیٹی لیر وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں انسولین جسم میں کام نہیں کرتا ہے۔ انسولین میں حساسیت نہیں ہوئی ایسے میں جب انسان جسمانی سرگرمی انجام دیتا ہے تو انسولین بہتر اور موثر طور کام کرنے لگتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تحقیق میں یہ واضح ہوا کہ ورزش سے ذیابیطس بیماری ہونے سے بچا جاسکتا ہے بلکہ کنٹرول یا اس خطرناک بیماری سے نجات بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے خود کے کئی ایسے دوست تھے جو کہ ُشوگر سے متاثرہ تھے اور وہ شوگر کنٹرول کے لیے انسولین لیا کرتے تھے لیکن جب سے انہوں نے ورزش کو اپنا معمول بنایا ہے۔ انسولین تو دور کی بات ہے وہ اب دوائی بھی نہیں کھاتے ہمیں۔ ڈاکٹر شارق مسعودی کہتے ہیں کہ ان ذیابیطس کے مریضوں کو ورزش سے شوگر بسے مکمل چھٹکارا مل سکتا ہے جن کو اس بیماری کو ہوئے کم وقت ہوا ہو تاہم10 یا 20 سے جوج رہے مریضوں کو ورزش یا جسمانی سرگرمی سے نجات حاصل کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ اتنے برسوں کے دوران بیماری نے جسم کو کافی نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے۔
ڈاکٹر شارق مسعودی روزانہ کی پریکٹس میں مشغول ہونے کے باوجود بھی خود سائیکل اور ٹریکنگ کے لیے وقت نکالتے ہیں۔کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریکینگ اور سائیکلنگ کے ویڈیوز لوگوں کے سامنے لاتے رہتے ہیں جس سے نہ صرف جسمانی سرگرمی اور ورزش کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ نوجوان نسل کو اس سے تحریک ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت بے حد خوشی محسوس جو کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے آپ کے ویڈیوز دیکھ کر ہمیں تحریک حاصل ہوئی اور ہم بھی اب جسمانی سرگرمی کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔