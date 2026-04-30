آنتوں کی خراب صحت ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتی ہے، معروف ڈاکٹر راکیش کلاپالا سے جانیں وہ کیسے؟
ذیابیطس سے چھٹکارا پانے کے لیے صرف چلنا یا ذیابیطس کی گولیاں لینا کافی نہیں ہے۔ جانیے معروف ماہر ڈاکٹر راکیش کالاپالا کیا کہتے ہیں...
Published : April 30, 2026 at 3:56 PM IST
ذیابیطس پچھلے کچھ سالوں میں تیزی سے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ ایک بیماری کے طور پر ابھری ہے۔ جب ہم ذیابیطس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم اکثر انسولین کے انجیکشن، کڑوی گولیاں، اور "یہ کھاؤ، یہ کرو" جیسی پابندیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سالوں سے، ہم ذیابیطس کو اپنے خون میں شکر کی مقدار کا ایک پیمانہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آج طبی دنیا نے ایک نیا سچ سامنے لانا شروع کر دیا ہے۔
درحقیقت، ذیابیطس صرف خون میں شکر کی سطح کی پیمائش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم میں انسولین کی کمی ہوتی ہے یا انسولین ٹھیک سے کام نہیں کرتی (انسولین مزاحمت)۔ ہماری جسمانی صحت صرف لبلبہ پر منحصر نہیں ہے۔ یہ ہمارے گٹ (یا نظام انہضام) سے شروع ہوتا ہے۔ ایک صحت مند آنت ذیابیطس سے لڑنا بہت آسان بناتی ہے۔ تاہم، ہماری موجودہ خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں نے ہمارے آنتوں کو جنگ کے میدان میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایشین انسٹی ٹیوٹ آف گیسٹرو اینٹرولوجی (اے آئی جی) کے معروف ماہر ڈاکٹر راکیش کلاپالا آج کی خبروں میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ جانئے اس کا کیا کہنا تھا...
کیا کہتے ہیں معروف ماہر ڈاکٹر راکیش کلاپالا
عام طور پر، جب ہم ذیابیطس کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہم صرف دوائی لیتے ہیں۔ تاہم، ڈاکٹر راکیش کلاپالا ایک نیا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذیابیطس صرف لبلبہ کی بیماری نہیں ہے۔ یہ ہماری آنتوں سے بھی گہرا جڑا ہوا ہے۔ ہماری چھوٹی آنت کا ابتدائی حصہ (جسے گرہنی کہا جاتا ہے) اہم ہارمون خارج کرتا ہے جسے انکریٹین کہتے ہیں، جیسے GLP-1 اور GIP۔ یہ ہارمونز میسنجر کے طور پر کام کرتے ہیں، دماغ اور لبلبے کو بتاتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کی بنیاد پر انسولین کو کتنی مقدار میں خارج کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر راکیش کلاپالا کہتے ہیں کہ آج کل دستیاب ذیابیطس کی زیادہ تر مہنگی ادویات ان ہارمونز کو نشانہ بناتی ہیں۔ تاہم، جب ہماری آنتوں کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں (لیکی گٹ)، تو ان ہارمونز کا اخراج متاثر ہوتا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر کی سطح بے قابو ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر راکیش کلاپالا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آنتیں صحت مند ہوں گی تو آپ کی شوگر لیول بھی صحت مند رہے گی۔
'ہمارے گٹ کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا ہے'
تقریباً ایک ٹریلین بیکٹیریا ہمارے آنتوں میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ بیکٹیریا کی دو قسمیں ہیں: 'اچھے بیکٹیریا' (پروبائیوٹکس) اور 'خراب بیکٹیریا'۔ جب تک یہ متوازن ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم، جب ہم بہت زیادہ پراسیس شدہ اور میٹھا کھانا کھاتے ہیں، تو برے بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور وہ زہریلے مواد کو خارج کرتے ہیں۔
یہ زہریلے مادے خون میں داخل ہوتے ہیں اور جسم کے اندر سوزش پیدا کرتے ہیں۔ یہ سوزش انسولین کے خلیات کو کام کرنے سے روکتی ہے، جس سے ذیابیطس ہوتا ہے۔ لییکٹوباسیلس جیسے اچھے بیکٹیریا کا توازن برقرار رکھنا ذیابیطس کے نصف کیسوں کا حل ہے۔
ہندوستانیوں میں ذیابیطس کے زیادہ کیسز کیوں ہیں؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں بہت سے لوگوں کی جسمانی شکل عجیب ہے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں پتلی ہیں لیکن پیٹ بڑا ہے۔ اسے "مرکزی موٹاپا" کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر راکیش کا کہنا ہے کہ ’ذیابیطس کی اصل وجہ جلد کے نیچے جمع ہونے والی چربی نہیں بلکہ اندرونی اعضاء کے گرد جمع ہونے والی اندرونی چربی ہے‘۔
یہ بصری چربی جگر، لبلبہ اور آنتوں کے گرد پھیلتی ہے اور زہریلے کیمیکلز (سائٹوکائنز) کو جاری کرتی ہے۔ یہ ہارمونل عدم توازن کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وزن ہونے کے باوجود، ہندوستانی مغربی باشندوں کی نسبت زیادہ کثرت سے ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے جینیاتی میک اپ اور چاول اور کاربوہائیڈریٹ کی ہماری خوراک ہے۔
معدہ کو دوسرا دماغ کہا جاتا ہے
ایک نئی اصطلاح "میٹابولک ڈوڈینوپیتھی" فی الحال طبی دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ ہماری آنت کا اعصابی نظام بہت پیچیدہ ہے۔ دماغ کے بعد آنت میں سب سے زیادہ اعصاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم اسے "دوسرا دماغ" کہتے ہیں۔ سیروٹونن، خوشی کا ہارمون، بھی آنت میں 85 فیصد پیدا ہوتا ہے۔
ڈاکٹر راکیش اور ان کی ٹیم ایک نئے علاج کی تحقیقات کر رہی ہے جو اینڈو سکوپی کے ذریعے گرہنی کی پرت کی مرمت کرتا ہے۔ یہ علاج آنتوں کی دیوار میں خراب خلیوں کو ہٹاتا ہے اور نئی نشوونما کو متحرک کرتا ہے۔ یہ خود بخود ہارمون کے اخراج کو منظم کرے گا اور خون میں شکر کی سطح کو کم کرے گا۔ اگرچہ یہ ابھی بھی جانچ کے آخری مراحل میں ہے، امید ہے کہ یہ جلد ہی ایک اہم فرق لائے گا۔
اینڈوسکوپی کے ذریعے وزن میں کمی
موٹاپے کے شکار افراد کے لیے سرجری ہی واحد آپشن بنتا جا رہا ہے۔ تاہم، بیریاٹرک اینڈوسکوپی ایک ایسا طریقہ کار ہے جو چیرا یا نشان کے بغیر پیٹ کے سائز کو کم کر سکتا ہے، اور یہ منہ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ 30 سے زائد BMI والے لوگوں کے لیے موثر ہے۔ یہ نہ صرف بھوک کو کم کرتا ہے بلکہ آنتوں کے ہارمونز کو بھی متوازن کرتا ہے۔ یہ وزن میں کمی کو فروغ دیتا ہے اور ذیابیطس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سرجری سے کم خطرناک ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک اچھا اختیار ہے۔ اس طریقہ کار میں عام طور پر چند گھنٹے لگتے ہیں، اور مریض اسی دن یا اگلے دن گھر جا سکتے ہیں۔
دل کی جلن اور ذیابیطس: ایک سائیکل
دل کی جلن (GERD) ذیابیطس کے شکار لوگوں کے لیے ایک عام مسئلہ ہے۔ جب خون میں شوگر کی سطح زیادہ ہوتی ہے تو یہ نظام ہاضمہ کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، کھانا معدے میں ہضم ہونے اور آنتوں تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ طبی طور پر gastroparesis کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ پیٹ میں دباؤ بڑھاتا ہے، جس سے تیزاب بڑھتا ہے اور سینے میں جلن ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ عارضی طور پر اس سے نجات کے لیے سوڈا یا گولیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تاہم شوگر کو کنٹرول کرنا ہی واحد مستقل حل ہے۔
کھانے اور ورزش کے درمیان مناسب وقفہ رکھیں
آج کل بہت سے لوگ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کا طریقہ اپناتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ کچھ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ہمارے جسم کی قدرتی گھڑی، سرکیڈین تال، اہم ہے۔ صحیح وقت پر رات کا کھانا کھانا اس سرکیڈین تال کو برقرار رکھنے اور دیگر جسمانی افعال کو متوازن کرنے کے لیے ایک اہم پہلا قدم ہے۔
اسی طرح اکیلے چلنا شوگر کو جلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پٹھوں کی ورزش ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر ہوتی ہے، مسلز کم ہوتے ہیں اور چربی بڑھ جاتی ہے۔ عضلات انجن کی طرح ہیں جو چینی کو جلا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں دو بار اپنے پٹھوں کی ورزش کریں اور باقی دن چہل قدمی کریں۔
اخلاق دوا ہے
بالآخر، ڈاکٹر راکیش کا پیغام واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذیابیطس عمر بھر کی سزا نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے دیکھا جائے۔
اپنی خوراک میں زیادہ فائبر والے پھل اور سبزیاں شامل کریں۔
پیک شدہ، پروسیسرڈ فوڈز کو مکمل طور پر کھانا بند کریں۔
تناؤ کو کم کریں اور روزانہ 7-8 گھنٹے گہری نیند لیں (نیند کی کمی انسولین کے اخراج کو متاثر کرتی ہے)۔
ہر کھانے کے بعد 15 منٹ کی سست چہل قدمی کریں۔
ذیابیطس کا انتظام ایک مشترکہ کوشش ہے۔ ایک مستند اینڈو کرائنولوجسٹ، غذائی ماہرین اور گٹ ہیلتھ اسپیشلسٹ کی رہنمائی میں طرز زندگی میں تبدیلیاں لا کر، آپ نہ صرف ذیابیطس کو شکست دے سکتے ہیں بلکہ اپنے آنتوں کی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور لمبی، صحت مند اور جوان زندگی گزار سکتے ہیں۔
(ڈس کلیمر: عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) معلومات یا اس کی سائنسی صداقت کی توثیق نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)