بھارت کو فوری طور پر قومی ذیابیطس سے بچاؤ کے مضبوط پروگرام کی ضرورت: ڈاکٹر سنجے ریڈی
ای ٹی وی بھارت ذیابیطس مہم کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، ڈاکٹر سنجے ریڈی نے ذیابیطس کے خلاف جنگ میں صحت عامہ کی کوششوں
Published : April 27, 2026 at 1:35 PM IST
بنگلورو، کرناٹک: ذیابیطس ایک عالمی بیماری بن گئی ہے جو تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن کے 2025 کے تخمینے کے مطابق، دنیا بھر میں تقریباً 583 ملین افراد ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ صرف ہندوستان میں 101 ملین سے زیادہ لوگ ہیں۔ بھارت میں تقریباً 11.7 فیصد آبادی ذیابیطس میں مبتلا ہے۔ یہ پھیلاؤ صرف ترقی یافتہ ممالک تک محدود نہیں ہے بلکہ ترقی پذیر اور کم آمدنی والے ممالک میں اس کا پھیلاؤ واضح ہے۔
'تشخیص کی کمی سے اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ مزید کیسز کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ مزید برآں، ہندوستان میں تقریباً 120 ملین لوگ پری ذیابیطس کا شکار ہیں۔ یہ انہیں اعلیٰ خطرے میں رکھتا ہے۔ جنوبی ایشیائی خاص طور پر کمزور ہیں، جدید طرز زندگی اس ذیابیطس کے خطرے کو مزید بڑھا رہی ہے۔ ذیابیطس کے عالمی پھیلاؤ میں 2050 تک تقریباً 45 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ ہندوستان میں اس میں تقریباً 75 فیصد اضافہ ہو سکتا ہے،‘‘ ڈاکٹر سنجے ریڈی، فورٹس ہسپتال، کننگھم روڈ، بنگلور کے ایک سرکردہ اینڈو کرائنالوجسٹ اور ذیابیطس کے ماہر نے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کی انوبھا جین کو ایک انٹرویو میں بتایا۔
ذیابیطس ریٹینوپیتھی جیسی پیچیدگیوں کی اسکریننگ
ڈاکٹر ریڈی، جنہوں نے فروری 2026 میں حیدرآباد میں منعقدہ ڈائبیٹیز انڈیا کی سالانہ کانفرنس میں پروگرام کی صدارت کی، جہاں ذیابیطس کی دیکھ بھال، روک تھام اور تعلیم پر تبادلۂ خیال کرنے کے لیے 25 سے زیادہ ممالک کے ماہرین اکٹھا ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کانفرنس میں کلیدی بات چیت پر روشنی ڈالی جس میں ابتدائی تشخیص، بہتر نگہداشت تک رسائی، ٹائپ-2 کے انتظام میں پیشرفت اور ذیابیطس ریٹینوپیتھی جیسی پیچیدگیوں کی اسکریننگ میں کانفرنس اے آئی (AI) کا کردار شامل ہے۔
1. ہندوستان کو اکثر دنیا کا ذیابیطس کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ مقدمات میں اس تیزی سے اضافے میں اہم عوامل کون سے ہیں؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس ابتدائی مراحل میں غیر علامتی رہتا ہے۔ تشخیص میں تاخیر۔ اس کا اضافہ جینیاتی رجحان اور طرز زندگی کے عوامل کی وجہ سے ہے۔ ان میں بیٹھنے کی عادات، شہری کاری، کاربوہائیڈریٹ کی زیادہ مقدار اور بڑھتے ہوئے موٹاپے کا مسئلہ شامل ہے۔ ہندوستان میں غذا زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ پر مبنی ہے۔ کم جسمانی سرگرمی، خاص طور پر محدود بیرونی جگہوں کی وجہ سے، بچوں میں مستقبل کے خطرے کو مزید بڑھاتا ہے۔
ذیابیطس کثیر الجہتی ہے، دل، گردے اور اعصاب کو پہنچنے والے نقصان جیسی پیچیدگیوں کی وجہ سے زندگی کے معیار کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔ ذیابیطس میں اضافہ جینیاتی، حیاتیاتی، نفسیاتی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی عوامل کے پیچیدہ تعامل سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جینیاتی رجحان، ماحولیاتی اثرات اور طرز زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مشترکہ اثرات کی وجہ سے ہے۔
2. آپ نے پچھلی دہائی میں ہندوستان میں ذیابیطس کے واقعات کو کس طرح دیکھا ہے، خاص طور پر نوجوان آبادی میں؟
ڈاکٹر ریڈی: یہ بہت پریشان کن رجحان ہے۔ ذیابیطس کے واقعات ابتدائی مراحل میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ روایتی طور پر، ٹائپ 2 ذیابیطس کی تشخیص 40 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، جب کہ ٹائپ 1 ذیابیطس کی تشخیص عام طور پر کم عمر افراد میں ہوتی ہے۔ اب، ٹائپ 2 ذیابیطس 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے۔
بنیادی طور پر بیٹھے رہنے والے طرز زندگی، موٹاپے، ناقص خوراک اور جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے، یہ "اسکرین ایج" نسل (بچے اور بڑوں کا اسمارٹ فون، ٹی وی، کمپیوٹر جیسی اسکرینوں کے سامنے گزارنے کا وقت) زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اثر اہم ہے۔ 25 سال کی عمر میں تشخیص کا مطلب ہے بیماری کی دہائیوں اور پیچیدگیوں کا زیادہ خطرہ اس کے مقابلے میں جو بعد میں زندگی میں تشخیص کیا گیا ہو۔ ہمارا مقصد صرف کنٹرول نہیں ہے، بلکہ ایک طویل، پیچیدگی سے پاک زندگی کو یقینی بنانا ہے۔
3. ذیابیطس کی تشخیص ہونے سے پہلے لوگ ان ابتدائی انتباہی علامات کیا ہیں جنہیں لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس اکثر غیر علامتی ہوتا ہے اور اکثر حادثاتی طور پر اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، وزن میں کمی، تھکاوٹ، دھندلا نظر آنا، یا پیروں میں جھنجھلاہٹ یا بے حسی جیسی علامات عام طور پر ہائی بلڈ شوگر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایسی علامات 10 فیصد سے کم مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔
ذیابیطس کا خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ درحقیقت، ہندوستان کے بہت سے حصوں میں، 50 سال سے زیادہ عمر کے دو میں سے ایک شخص کو ذیابیطس یا پری ذیابیطس ہو سکتا ہے۔ ابتدائی اسکریننگ ضروری ہے، خاص طور پر 30 سال کی عمر کے بعد یا خاندانی تاریخ، موٹاپا، بیٹھے رہنے والے طرز زندگی، تھائرائڈ ڈس آرڈر، PCOD، حمل ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر جیسے خطرے والے عوامل والے لوگوں میں۔ ان لوگوں کا انتظار نہ کریں جو ذیابیطس کی ہلکی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ بلڈ شوگر، جیسے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو باقاعدگی سے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور جلد پتہ لگانا ضروری ہے۔
4. ٹائپ 2 ذیابیطس ہندوستان میں ذیابیطس کی سب سے عام قسم ہے۔ آپ ان صحت کے مسائل کو کیسے روک سکتے ہیں جو اس کا سبب بن سکتے ہیں؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس کی روک تھام طرز زندگی میں تبدیلیوں سے شروع ہوتی ہے۔ متوازن غذا کھائیں، حصوں کو کنٹرول کریں، اور صحت مند وزن برقرار رکھیں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں (ہر ہفتے 150 سے 170 منٹ کی ورزش ضروری ہے)۔ اپنی خوراک میں مناسب پروٹین، صحت مند چکنائی اور فائبر کو برقرار رکھتے ہوئے کاربوہائیڈریٹ کی اضافی مقدار کو کم کریں۔ بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے مانیٹر کریں۔ 6 سے 7 گھنٹے کی اچھی نیند کو یقینی بنائیں۔ ڈیجیٹل اسکرین ٹائم کو محدود کریں۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں اور شراب نوشی کو محدود کریں۔
کیا خون میں شکر کی سطح میں اتار چڑھاؤ کسی شخص کے موڈ کو متاثر کرتا ہے؟ کیا یہ چڑچڑاپن، غصہ، یا جارحیت کا باعث بنتا ہے؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس کے خلاف دوائیں لینے والے لوگوں میں طرز عمل میں تبدیلیاں عام ہیں۔ خاص طور پر جب خون میں شکر کی سطح بہت کم ہوجاتی ہے، تو وہ پسینہ آنا، دل کی دھڑکن میں اتار چڑھاؤ، سر درد، الجھن اور غیر معمولی رویے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، مستقل طور پر ہائی بلڈ شوگر دماغی صحت یا اعصابی تبدیلیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ڈیمنشیا اور الزائمر کی بیماری جیسے حالات کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا گلیسیمک کنٹرول ان حالات کے آغاز میں تاخیر میں مدد کر سکتا ہے۔
5. کیا واقعی ذیابیطس کو ریورس یا ٹھیک کرنا ممکن ہے، خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس کا الٹ جانا درست لفظ نہیں ہے، اس سے مرض کا علاج ممکن ہے۔ برطانیہ کے ڈائریکٹ ٹرائل اور موٹاپا مخالف مداخلتوں جیسے بیریاٹرک سرجری کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وزن میں نمایاں کمی، موٹے افراد میں جسمانی وزن کا تقریباً 15 فیصد، ٹائپ 2 ذیابیطس کے الٹ کا باعث بن سکتا ہے اور ادویات کو عارضی طور پر بند کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
کم کیلوری والی خوراک (تقریباً 800 کلو کیلوری فی دن) اور نئی دوائیں جیسے GLP-1 (جیسے سیماگلوٹائڈ) وزن میں کمی کی حمایت کرتی ہیں۔ انسولین کی حساسیت کو بہتر بنائیں، گلیسیمک کنٹرول میں مدد کریں۔ دل، جگر اور گردوں کے لیے اضافی فوائد۔ اس طرح کے سخت طرز عمل کو برقرار رکھنا مشکل ہے، اور ذیابیطس ایک دائمی بیماری ہے۔ معافی سالوں تک چل سکتی ہے۔ تاہم، صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ابتدائی مداخلت، خاص طور پر پری ذیابیطس میں، عام گلوکوز کی سطح کو بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
6. ٹائپ 1 ذیابیطس کی تشخیص اور طویل مدتی انتظام میں سب سے بڑے چیلنج کیا ہیں، خاص طور پر بچوں میں؟
ڈاکٹر ریڈی: ٹائپ 1 ذیابیطس بنیادی طور پر 20 سال سے کم عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس میں لبلبہ کے بیٹا سیلز کی تباہی کی وجہ سے انسولین کی پیداوار کا مکمل نقصان ہوتا ہے (بیٹا سیل وہ خلیات ہیں جو جسم میں انسولین پیدا کرتے ہیں)۔ بچے اکثر علامات کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے وزن میں کمی، بار بار پیشاب، یا سنگین پیچیدگیاں جیسے ذیابیطس ketoacidosis۔
علاج کے لیے زندگی بھر انسولین تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ باقاعدگی سے گلوکوز کی نگرانی کے ساتھ متعدد روزانہ انجیکشن یا انسولین پمپ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انتظام ادویات سے آگے بڑھتا ہے۔ اس میں نفسیاتی، سماجی اور مالی چیلنجز شامل ہیں۔ اچھے نتائج کے لیے ابتدائی تشخیص اور جاری تعاون ضروری ہے۔
7. ذیابیطس میں خاندانی تاریخ کتنی اہم ہے اور زیادہ خطرہ والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
خاندانی تاریخ ایک مضبوط خطرے کا عنصر ہے۔ اگر دونوں والدین کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے تو، بچوں کے لیے زندگی بھر کا خطرہ 80 سے 90 فیصد تک ہوتا ہے۔ تاہم، طرز زندگی میں ابتدائی تبدیلیاں شروع ہونے میں تاخیر کر سکتی ہیں۔
8. مختلف ٹیکنالوجیز، بشمول اے آئی (AI)، مسلسل گلوکوز کی نگرانی، ڈیجیٹل ہیلتھ پلیٹ فارمز، اور اسٹیم سیل تھراپی، ہندوستان میں ذیابیطس کی دیکھ بھال کو کیسے بدل رہی ہیں؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس کی دیکھ بھال میں نمایاں طور پر ترقی ہوئی ہے۔ نئی دوائیں جیسے کہ SGLT2 inhibitors اور GLP-1 analogues نہ صرف بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ دل، گردے، جگر اور وزن کے انتظام کے لیے بھی فوائد فراہم کرتی ہیں۔ آج کی توجہ گلوکوز کنٹرول سے بڑھ کر 7 سے کم HbA1c، صحت مند BMI، کنٹرول شدہ بلڈ پریشر، اور آنکھوں اور پاؤں کی صحت کے لیے باقاعدگی سے چیک اپ جیسے اہداف کے ذریعے پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے ہے۔
ٹیکنالوجی ذیابیطس کی دیکھ بھال کو بھی بدل رہی ہے۔ مسلسل گلوکوز کی نگرانی (CGM)، انسولین پمپ، اور بند لوپ سسٹم زیادہ درست، حقیقی وقت میں گلوکوز کے انتظام کو قابل بناتے ہیں۔ اسٹیم سیل تھراپی تجرباتی رہتی ہے۔ جاری تحقیق، اگرچہ منتخب مقدمات تک محدود ہے، مستقبل کے لیے وعدہ پیش کرتی ہے۔ مجموعی طور پر بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ابتدائی مداخلت، مریض کی آگاہی، اور جامع دیکھ بھال ضروری ہے۔
9. مریض اور خاندان کس طرح رویے کی تبدیلیوں کو پہچان سکتے ہیں اور مریض کا مؤثر طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں؟
ڈاکٹر ریڈی: کم بلڈ شوگر (ہائپوگلیسیمیا) پسینہ آنا، دھڑکن، الجھن اور غیر معمولی رویے کا سبب بن سکتا ہے، اکثر ادویات، خوراک اور سرگرمی کے درمیان عدم توازن کی وجہ سے۔ ہائپوگلیسیمیا ان لوگوں میں ایک عام خطرہ ہے جو کچھ دوائیں لیتے ہیں، جیسے انسولین اور سلفونی لوریاس۔ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے گلوکوز کی جلد شناخت اور بروقت انتظام ضروری ہے۔ اگر آدمی بے ہوش ہو تو منہ سے کچھ نہ دیں۔ نس میں گلوکوز کے لیے ہنگامی طبی دیکھ بھال حاصل کریں۔
10. کیا کوئی حالیہ تحقیقی پیش رفت یا طبی پیش رفت ہے جو ذیابیطس کے بہتر کنٹرول یا ممکنہ علاج کا وعدہ رکھتی ہے؟ ذیابیطس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہئیں؟
ڈاکٹر ریڈی: ذیابیطس کی دیکھ بھال کا مستقبل امید افزا لگتا ہے۔ پچھلی دو دہائیوں میں، نئی دوائیں جیسے GLP-1 analogues اور SGLT2 inhibitors گلوکوز کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں۔ وہ وزن میں کمی، دل کی خرابی اور گردے کی صحت کے لیے فوائد فراہم کر رہے ہیں۔ وہ کچھ مریضوں میں معافی کو بھی فعال کر رہے ہیں۔ افق پر بہتر علاج کے ساتھ اگلی دہائی اور بھی زیادہ امید افزا نظر آتی ہے۔
ہندوستان کو فوری طور پر ایک مضبوط قومی ذیابیطس سے بچاؤ کے پروگرام کی ضرورت ہے۔ صحت عامہ کی پچھلی کوششیں، جنہوں نے متعدی بیماریوں پر توجہ مرکوز کی ہے، اب 70 کی دہائی میں ذیابیطس جیسی دائمی حالتوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کا باعث بنی ہے۔ یہ شرح اموات میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ توجہ بڑے پیمانے پر آگاہی، ابتدائی اسکریننگ، طرز زندگی میں تبدیلی اور عوامی تعلیم کے ذریعے روک تھام پر مرکوز ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے ملک گیر اقدامات ذیابیطس کے بارے میں آگاہی اور جلد تشخیص کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس طرح ویکسینیشن پروگرام کامیاب رہے ہیں۔
کچھ حکومتی مدد کے باوجود، زیادہ تر دیکھ بھال اب بھی ناقابل برداشت ہے۔ یہ سستی کو ایک بڑا چیلنج بناتا ہے۔ اس خلا کو پر کرنا ضروری ہے۔ روک تھام جلد شروع ہونی چاہیے، سب سے اہم بات اسکول پر مبنی تعلیم کے ذریعے جو صحت مند طرز زندگی، جسمانی سرگرمی اور رویے میں پائیدار تبدیلی کو فروغ دیتی ہے۔ ذیابیطس اور اس کی پیچیدگیوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت، صحت کے نظام اور تمام اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک مشترکہ کوشش بہت ضروری ہے۔
11. ذیابیطس کی بہتر روک تھام اور انتظام کے لیے آپ کا اہم پیغام کیا ہے؟
ڈاکٹر ریڈی: صحیح وقت پر صحت بخش غذا کھائیں، جسمانی طور پر متحرک رہیں اور کافی نیند لیں۔ 30 کے بعد باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مسلسل پابندی کو یقینی بنائیں۔ اپنی دوائیں مستقل طور پر لیں اور اپنے مقاصد کو برقرار رکھیں۔ دن میں کم از کم ایک گھنٹہ اپنی جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے وقف کریں۔ ذیابیطس کی تشخیص کرنے والے ہر فرد کو اپنی ذیابیطس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک ذیابیطس ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ ابتدائی پتہ لگانا، آگاہی اور عمل صورت حال کو تبدیل کرنے کی کلید ہیں۔
