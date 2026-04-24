ذیابیطس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ، ذیابیطس کا خطرہ شہروں سے دیہات تک ہوا وسیع: ماہرِ ذیابیطس ڈاکٹر راکیش پاریکھ
جے پور کے مشہور، شوگر کے ماہر ڈاکٹر راکیش پاریکھ کے ساتھ آدتیہ آتریہ کی خصوصی گفتگو۔
Published : April 24, 2026 at 12:38 PM IST
جے پور، راجستھان: پچھلے کچھ سالوں میں ذیابیطس تیزی سے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ ایک بیماری کے طور پر ابھری ہے۔ پہلے اسے شہری طرز زندگی سے جڑی بیماری سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ راجستھان کے دیہاتوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ریاست میں ذیابیطس کے معروف ماہر ڈاکٹر راکیش پاریکھ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ذیابیطس میں تیزی سے اضافے کی اہم وجوہات میں بدلتے ہوئے طرز زندگی، کھانے کی غیر متوازن عادات، بڑھتا ہوا تناؤ اور جسمانی سرگرمی کی کمی ہے۔ راجستھان میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
بیماری کم عمری میں بڑھ رہی ہے
ڈاکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ پہلے شوگر کے مریض شہروں میں زیادہ ہوتے تھے، اب دیہاتوں میں بھی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دیہاتوں میں بیداری اور جانچ کی کمی کی وجہ سے بیماری کا دیر سے پتہ چلتا ہے۔ پہلے یہ مرض 50 سال کی عمر کے مریضوں میں زیادہ پایا جاتا تھا لیکن اب ذیابیطس کا مرض 25 سے 35 سال کے نوجوانوں میں تیزی سے دیکھا جا رہا ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق ذیابیطس کی واحد وجہ موٹاپا نہیں ہے۔ جینیات، کھانے کی خراب عادات اور جسم میں انسولین کے خلاف مزاحمت جیسے عوامل کی وجہ سے دبلے پتلے افراد بھی ذیابیطس کا شکار ہو رہے ہیں۔ راجستھان میں، جنوبی ہندوستان کی نسبت زیادہ گھی اور مٹھائیاں کھانے کا رجحان ہے۔ اگر ان کا استعمال اعتدال میں نہ کیا جائے تو ذیابیطس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
شہری کاری کے اثرات
ڈاکٹروں کے مطابق تیزی سے شہری کاری نے لوگوں کے روزمرہ کے معمولات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ چہل قدمی کم ہو گئی ہے، باہر کھانا پینا اور بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے بیماری کا خطرہ بڑھ گیا ہے جس سے ذیابیطس کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ مزید برآں، پیکڈ فوڈ، کم جسمانی سرگرمی، اور موبائل فون کا بڑھتا ہوا استعمال ذیابیطس کے کیسز میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، یہاں تک کہ دیہی علاقوں میں بھی۔
خراب طرز زندگی سب سے بڑی وجہ ہے
ڈاکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ جب وہ علاج کے خواہاں مریضوں سے بات کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مریضوں کا طرز زندگی خراب ہے۔ دیر تک جاگنا، جنک فوڈ کھانا، ورزش کی کمی اور تناؤ عام عادتیں ہیں۔ لہذا، راجستھان میں، جہاں گرم اور خشک آب و ہوا ہے، لوگوں کے لیے مناسب پانی پینا، ہلکا کھانا کھانا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا ضروری ہے۔
اسکریننگ کی کمی تشویش کا باعث
ڈاکٹروں کے مطابق، راجستھان میں باقاعدگی سے صحت کے چیک اپ کا رواج اب بھی کم ہے۔ وقتاً فوقتاً خون میں شکر کے ٹیسٹ سے اس بیماری کا ابتدائی مراحل میں پتہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ذیابیطس کا براہ راست تعلق دل کی بیماری، گردے کی خرابی اور آنکھوں کے مسائل سے ہے۔ طویل عرصے تک بے قابو رہنے کی صورت میں یہ سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔
نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آسان کنٹرول
ڈاکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ ذیابیطس کے علاج میں پچھلے کچھ سالوں میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ مسلسل گلوکوز مانیٹرنگ (سی جی ایم) جیسی ٹیکنالوجیز مریضوں کو ان کے خون میں شکر کی سطح کی نگرانی کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ادویات اب ذیابیطس کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔
حکومت، اسکول اور کام کی جگہیں روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں: ڈاکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ ملک میں ذیابیطس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے حکومت، اسکولوں اور کام کی جگہوں کا کردار انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ حکومت آگاہی مہم، صحت بخش خوراک کی پالیسیاں، اور صحت کے باقاعدہ چیک اپ پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔ اسکول بچوں کو متوازن خوراک اور جسمانی سرگرمی کے بارے میں تعلیم دے سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں، کام کی جگہوں پر فٹنس پروگراموں، صحت مند کیفے ٹیریاز، اور تناؤ کے انتظام کے اقدامات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ طرز زندگی کی اس بیماری پر موثر کنٹرول اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔
کیا ذیابیطس کے مریضوں کو شوگر سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے؟
اکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ اگرچہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے چینی کو مکمل طور پر ترک کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چینی کی مقدار کو سختی سے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ چینی خون میں گلوکوز کی سطح کو تیزی سے بڑھاتی ہے جو کہ پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مٹھائیاں، میٹھے مشروبات اور پراسیس شدہ کھانوں سے پرہیز کریں۔ قدرتی شکر پر مشتمل پھل محدود مقدار میں کھائے جا سکتے ہیں۔ متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ادویات لینا ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔
ذیابیطس پتلے لوگوں کو بھی کیوں متاثر کرتی ہے؟
اکٹر پاریکھ کا کہنا ہے کہ عام طور پر ذیابیطس کو موٹاپے سے منسلک بیماری سمجھا جاتا ہے لیکن اب دبلے پتلے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات جینیات، ناقص خوراک، جسمانی غیرفعالیت اور تناؤ ہیں۔ بہت سے معاملات میں، جسم انسولین کو صحیح طریقے سے پیدا یا استعمال نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے۔ صرف وزن ہی نہیں بلکہ طرز زندگی اور باقاعدہ چیک اپ بھی اس بیماری سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اس کے کلینک میں آنے والے مریضوں میں طرز زندگی کی کون سی عادات ذیابیطس میں سب سے زیادہ معاون ہیں؟ ڈاکٹر پاریکھ کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے زیادہ تر مریض جو ان کے کلینک میں آتے ہیں وہ طرز زندگی کی کچھ عادات بتاتے ہیں جو اس بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں جسمانی سرگرمی کی کمی، جنک فوڈ اور میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال، بے قاعدہ نیند اور مسلسل تناؤ شامل ہیں۔ لمبے عرصے تک بیٹھ کر کام کرنا بھی ایک بڑا عنصر ہے، جس سے جسم کی انسولین کی مزاحمت متاثر ہوتی ہے۔
گرم اور خشک موسم میں ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے ضروری تبدیلیاں
ڈاکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ راجستھان جیسی گرم اور خشک ریاست میں ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے مخصوص طرز زندگی میں تبدیلیاں ضروری ہیں۔ مناسب پانی پینا، پانی کی کمی کو روکنا، اور متوازن غذا کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ تلی ہوئی اور شکر والی غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے۔ شدید گرمی کے دوران صبح یا شام کو باقاعدہ ورزش کی سفارش کی جاتی ہے۔ جوار اور جوار جیسے پورے اناج کو اپنی خوراک میں شامل کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ بلڈ شوگر کی باقاعدہ نگرانی اور مناسب نیند بھی ذیابیطس کے کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
روایتی راجستھانی کھانے اور ذیابیطس کا بڑھتا ہوا خطرہ
ڈاکٹر پاریکھ کا کہنا ہے کہ راجستھانی روایتی کھانوں میں گھی اور چینی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے بنی مٹھائیاں ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ زیادہ مقدار میں گھی اور چینی کا استعمال جسم میں کیلوریز اور چربی کو بڑھاتا ہے جو انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ چرما، گھیور، مالپوا اور دیگر مٹھائیوں کا باقاعدگی سے استعمال، خاص طور پر، خون میں شکر کی سطح کو تیزی سے بڑھا سکتا ہے۔ تاہم، ان کھانوں سے مکمل پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ، ان کا اعتدال میں استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے۔
ذیابیطس کا دل کی بیماری، گردے اور آنکھوں کے مسائل سے کتنا گہرا تعلق ہے؟
اکٹر پاریکھ کہتے ہیں کہ ذیابیطس کے اثرات صرف بلڈ شوگر تک محدود نہیں ہیں۔ اس کا دل، گردوں اور آنکھوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ دائمی طور پر بلند شوگر کی سطح خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ گردے کو نقصان پہنچنے سے گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آنکھوں کو پہنچنے والا نقصان ذیابیطس ریٹینوپیتھی کا باعث بن سکتا ہے، جو بصارت کو کمزور یا ختم کر سکتا ہے۔