کیا یہ سچ ہے کہ انڈے کھانے سے ذیابیطس ہو سکتی ہے؟ جانئے سائنسدان کیا کہتے ہیں

ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ انڈے کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں حیران کن حقائق سامنے آئے ہیں۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 12, 2026 at 9:09 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 9:29 AM IST

حیدرآباد: صحت مند رہنے کے لیے متوازن خوراک ضروری ہے۔ انڈے صحت مند غذاؤں میں سے ایک ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک مختلف اوقات میں اپنی خوراک میں شامل کرکے کھاتے ہیں۔ ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزانہ ایک انڈا کھانا فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تاہم ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ انڈے کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ محققین نے بتایا ہے کہ جو لوگ روزانہ ایک یا زیادہ انڈے کھاتے ہیں ان میں ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ خطرہ مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ ہے۔ آئیے اس خبر میں اس تحقیق کی مکمل تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

18 سالہ تحقیق

یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا نے چائنا میڈیکل یونیورسٹی اور قطر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ مطالعہ کیا جس میں 18 سال کے دوران زیادہ انڈے کھانے کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے بتایا کہ ان کی 18 سالہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پراسیسڈ فوڈز کے ساتھ زیادہ انڈے کھانے سے ذیابیطس ٹائپ ٹو کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ باقاعدگی سے انڈے کھاتے ہیں ان میں روزے کے دوران ذیابیطس اور بلڈ شوگر کی سطح بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

اس تحقیق کی تفصیلات جرنل آف دی امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں 2017 میں شائع ہوئی تھیں۔اس تحقیق کے مطابق روزانہ ایک انڈا کھانے والوں کے مقابلے میں روزانہ دو انڈے کھانے والوں میں ٹائپ ٹو ذیابیطس ہونے کا خطرہ 23 فیصد زیادہ تھا اور جو لوگ روزانہ تین یا اس سے زیادہ انڈے کھاتے تھے ان میں یہ خطرہ 31 فیصد زیادہ تھا۔ چائنا میڈیکل یونیورسٹی کے ماہر غذائیت ڈاکٹر منگ لی نے اس تحقیق میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر لی نے بتایا کہ تقریباً 8,545 چینی شرکاء، جن کی اوسط عمر 50 سال تھی، نے اس تحقیق میں حصہ لیا۔

انڈے کیسے کھائیں؟

ذیابیطس سے بچنے کے لیے، منگ لی انڈے کو صرف ابلا کر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس نے نمک، کالی مرچ اور دھنیا شامل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے سبزیوں کے ساتھ انڈے کھانے کا بھی مشورہ دیا۔ اس نے سبزی آملیٹ بنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈے کو سبزیوں کے بجائے سادہ کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ انہوں نے انڈوں کے برتنوں میں گھی، تیل اور پنیر کے استعمال سے خبردار کیا۔

(تردید: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور سفارشات صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان سفارشات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)

