کیا آپ پریشان ہیں کہ ذیابیطس کے ساتھ کیا کھائیں؟ ایک ماہر غذائیت بتاتا ہے کہ کون سی خوراک صحیح ہے؟
دودھ اور دہی سے مالا مال ریاست ہریانہ میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔
Published : May 1, 2026 at 2:47 PM IST
چنڈی گڑھ، ہریانہ: اپنی فٹنس اور کھیلوں کے لیے مشہور ہریانہ میں غیر صحت مند طرز زندگی کی وجہ سے ذیابیطس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذیابیطس کے مریض اب ہر گھر میں پائے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی جانب سے وارننگ جاری کی جا رہی ہے، جو لوگوں کو ہوشیار رہنے اور صحت مند طرز زندگی کی پیروی کرنے پر زور دیتے ہیں۔
لوگ کھانے کے بارے میں الجھن میں ہیں
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پی جی آئی چندی گڑھ کی ماہر غذائیت ڈاکٹر نینسی ساہنی نے ذیابیطس کا موازنہ کچرے سے کیا اور کہا کہ اگر لوگ اپنے جسم میں کچرا ڈالیں گے تو کچرا نکلے گا۔ لوگ کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں اور کیا دن میں صرف ایک بار کھانا چاہیے کہ ریل دیکھنے کے بعد کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے مریض دیکھتے ہیں جو اس بارے میں کافی الجھن میں ہیں کہ کیا کھائیں۔
ذیابیطس تین عوامل کی وجہ سے بڑھ رہی ہے
انہوں نے کہا کہ ہمیں فطرت سے جوڑنا چاہیے اور جو کچھ قدرت فراہم کرتی ہے اسے کھانا چاہیے۔ آپ کو اپنی خوراک اور طرز زندگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تین عوامل ذیابیطس میں حصہ ڈال رہے ہیں: خوراک، جسمانی سرگرمی کی کمی اور تناؤ۔ ٹائپ 1 ذیابیطس 25 سال کی عمر میں ہو رہی ہے جو کہ حیران کن ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی دوائیوں کو صحیح طریقے سے لینا چاہیے۔
صحیح خوراک کریں
ڈاکٹر نینسی ساہنی نے کہا کہ کاربوہائیڈریٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف ذیابیطس کی دوا لینے اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں کھانے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ زیادہ فائبر والی غذائیں کھائیں۔ اگر آپ مسلسل باہر سے کھانا منگوا رہے ہیں، مصنوعی ذائقہ دار غذائیں کھا رہے ہیں، یا پروٹین کی جگہ پروٹین شیک لے رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہیں۔ اگر آپ رات کو دیر سے کھاتے ہیں تو ناشتے سے پہلے آپ کی شوگر لیول بڑھ سکتی ہے۔ اگر ناشتے کے بعد آپ کی شوگر لیول بڑھ جاتی ہے تو آپ کو کھانے سے پہلے اپنے ناشتہ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پروٹین کی کمی یا فائبر کی کمی کا امکان ہے۔ یاد رکھیں، مناسب خوراک آپ کی دوائیوں کی مقدار کو بھی کم کر دے گی۔
غذائی ماہرین کا مشورہ
ڈاکٹر ساہنی اور ان کی ٹیم نے ذیابیطس کے مریضوں پر متعدد غذائی مطالعات کی ہیں، جو واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ صحت مند غذا خون میں شکر کو نمایاں طور پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ وہ زیادہ گندم کے آٹے (مائدہ) اور سفید چاولوں کو پوری گندم، باجرا اور جوار سے بدلنے کی سفارش کرتا ہے، بشمول ہر کھانے میں سبزیاں اور دال، مٹھائیاں اور تلی ہوئی اشیاء کو محدود کرنا، روزانہ کم از کم 30 منٹ تک چہل قدمی یا ورزش کرنا اور الکحل اور جنک فوڈ سے پرہیز کرنا۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے؟
ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک کے انتظام پر توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ غذائیت سے بھرپور ہیں اور بلڈ شوگر کی سطح کو معمول پر رکھیں۔ نشاستہ دار سبزیاں ضرور کھائیں۔ ان میں بروکولی، پالک اور گھنٹی مرچ جیسی سبزیاں شامل ہیں۔ ہول اناج، جیسے بھورے چاول، سورغم اور جئی، کو خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ سارا اناج آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتا ہے اور خون میں شوگر کے اضافے کو روکتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو صحت مند چکنائی کا استعمال کرنا چاہیے، جو نہ صرف خون میں شوگر کے اضافے کو روکتا ہے بلکہ دل کی صحت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ صحت مند چکنائی کے لیے زیتون کا تیل، گری دار میوے اور ایوکاڈو کا استعمال کریں۔ اگر آپ پھل کھاتے ہیں تو کم گلائسیمک انڈیکس والے پھلوں کا انتخاب کریں۔ ان میں سیب، سنتری اور بیر شامل ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
یابیطس کے مریضوں کو ایسی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ انہیں ایسے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو، کیونکہ ان سے بلڈ شوگر بڑھ سکتی ہے۔ پیک شدہ جوس، سافٹ ڈرنکس، سوڈا اور انرجی ڈرنکس ان کی مثالیں ہیں۔ اس کے بجائے، آپ چینی کے بغیر ہربل چائے یا چائے پی سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو ایسے کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جن میں بہتر کاربوہائیڈریٹ ہوں۔ یہ غذائیں گلوکوز کے تیزی سے جذب ہونے کا سبب بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں خون میں شکر میں تیزی سے اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ان کھانوں میں سفید روٹی، پاستا، کیک اور پیسٹری شامل ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو سوڈیم والی غذاؤں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک کا زیادہ استعمال جسم میں سوڈیم کو بڑھاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو پوری چکنائی والی دودھ کی مصنوعات جیسے فل کریم دودھ اور کریم سے پرہیز کرنا چاہیے۔
ذیابیطس سگنل دیتا ہے
ذیابیطس صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا طرز زندگی صحت مند نہیں ہے۔ اگر ابھی توجہ نہ دی گئی تو مستقبل میں یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔
(ڈس کلیمر: عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) معلومات یا اس کی سائنسی صداقت کی توثیق نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)