ذیابیطس سے دوری بے حد ضروری، شمالی ہندوستان میں تیزی سے پھیل رہی بیماری، ڈاکٹرس نے دی وارننگ
گندم کا پیالہ کہلانے والے پنجاب اور ہریانہ سمیت ملک کی شمالی ہندوستانی ریاستوں میں ذیابیطس تیزی سے پھیل رہی ہے۔
Published : May 7, 2026 at 12:03 PM IST
چندی گڑھ، ہریانہ: ملک بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو اسے صحت کے لیے ایک سنگین چیلنج بنا رہا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ بیماری اب بوڑھوں تک محدود نہیں رہی۔ نوجوان بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر شمالی ہندوستان میں، جسے "گندم کا پیالہ" کہا جاتا ہے، ذیابیطس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
ذیابیطس کا بڑھتا ہوا مسئلہ
اس بڑھتے ہوئے مسئلے کی سب سے بڑی وجہ بدلتے طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات کو سمجھا جاتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے چندی گڑھ PGI کے ایک سینئر ڈاکٹر سنجے بھادا سے بات کی، جنہوں نے ذیابیطس کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔
کھانے کی عادات ذیابیطس میں اضافہ کر رہی ہیں
ڈاکٹر سنجے بھادا، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اینڈو کرائنولوجی، پی جی آئی ایم ای آر (PGIMER) کے مطابق، شمالی ہندوستان میں کھانے کی عادتیں ذیابیطس کے بڑھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ گندم پر مبنی مصنوعات جیسے روٹی، پراٹھا، اور ریفائنڈ آٹا (میدہ) بڑی مقدار میں کھائی جاتی ہے۔ مزید برآں، میٹھے مشروبات، مٹھائیاں اور تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال بھی خون میں شوگر کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جسمانی سرگرمیوں میں کمی بھی ایک بڑا عنصر ہے۔ جب کہ لوگ جسمانی کام زیادہ کرتے تھے، اب وہ زیادہ بیہودہ ہو گئے ہیں۔ تناؤ، نیند کی کمی اور روزمرہ کے بے قاعدہ معمولات بھی ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا رہے ہیں۔
ذیابیطس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟
ڈاکٹر بھادا نے یہ بھی بتایا کہ نوجوانوں میں جنک فوڈ اور پراسیسڈ فوڈز جیسے پیزا، برگر اور کولڈ ڈرنکس کا بڑھتا ہوا استعمال جسم میں انسولین کی مزاحمت کو بڑھا رہا ہے جو بالآخر ذیابیطس کا باعث بنتا ہے۔ بروقت خوراک میں تبدیلی، باقاعدگی سے ورزش اور صحت کے چیک اپ کے ذریعے اس بیماری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ متوازن غذا بشمول ہری سبزیاں، فائبر سے بھرپور غذائیں اور کم چینی والی غذائیں ذیابیطس سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوسکتی ہیں۔
گردے کے فیل ہونے کی وجوہات میں ذیابیطس
ڈاکٹر بھادا کے مطابق، ذیابیطس ہندوستان میں گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر بھدا بتاتے ہیں کہ جن مریضوں کے گردے ذیابیطس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے گردے کی پیوند کاری کے بعد بھی چیلنجز کم نہیں ہوتے۔ ایسے مریضوں کے زندہ رہنے کی شرح کم ہو سکتی ہے اور بہت سے کیسز میں نئے ٹرانسپلانٹ شدہ گردے بھی دوبارہ متاثر ہو جاتے ہیں۔
ذیابیطس ہڈیوں کی کمزوری کا بن رہی ہے سبب
اب تک لوگ ذیابیطس کو صرف شوگر کا مرض سمجھتے تھے لیکن اب اس کے اثرات مزید گہرے ہوتے جارہے ہیں۔ پی جی آئی ایم ای آر، چندی گڑھ میں اینڈو کرائنولوجی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر سنجے کمار بھادا کی ٹیم کی ایک تحقیق میں حیران کن انکشاف ہوا ہے۔ تحقیق کے مطابق ذیابیطس ٹائپ ٹو میں مبتلا مریضوں کی بڑی تعداد ہڈیوں کی کمزوری کا بھی سامنا کرتی ہے۔ 250 سے زائد مریضوں پر کی گئی اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ تقریباً 33 فیصد کو آسٹیوپوروسس (ہڈیوں کا کمزور ہونا) جبکہ 40 فیصد سے زیادہ کو آسٹیوپینیا (ہڈیوں کی ابتدائی کمزوری) کا سامنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 73% مریضوں کی ہڈیاں معمول سے کمزور تھیں۔ یہ اعداد و شمار اس لیے بھی تشویشناک ہیں کہ ذیابیطس کے مریض اکثر اپنی ہڈیوں کی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
کس کو زیادہ خطرہ ہے؟
تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد، خواتین، نارمل یا کم وزن والے اور وٹامن ڈی کی کمی والے افراد میں ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟
ڈاکٹر بھادا کے مطابق، ذیابیطس صرف شوگر کی سطح تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہڈیوں سمیت جسم کے کئی حصوں کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ذیابیطس کے مریضوں کو بیماری کے 4-5 سال کے بعد باقاعدگی سے ہڈیوں کی صحت کا چیک اپ (BMD ٹیسٹ) کروانا چاہیے۔ مناسب وٹامن ڈی کی سطح کو برقرار رکھنا، ایک متوازن غذا، اور ایک فعال طرز زندگی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنائیں اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے خود کو اس موذی مرض سے بچائیں۔
ذیابیطس متاثرین کے لیے ضروری مشورہ
ہمارا حتمی مشورہ یہ ہے کہ ذیابیطس کے انتظام کے لیے جسمانی سرگرمی ضروری ہے۔ یہ آپ کے علاج کے طریقۂ کار کا ایک لازمی حصہ ہے۔ باقاعدگی سے، اعتدال پسند جسمانی سرگرمی آپ کے بلڈ شوگر کنٹرول اور آپ کی مجموعی صحت دونوں کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔
