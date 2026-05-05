ذیابیطس آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتی ہے؟ اپنی آنکھوں کو ذیابیطس ریٹینوپیتھی کے اثرات سے بچانے کا طریقہ جانیں
ڈاکٹر چیترا جے دیو کہتی ہیں کہ ایک بار ریٹینا خراب ہو جائے تو اسے بحال کرنا ناممکن ہے۔ جانیں کہ ذیابیطس ریٹینوپیتھی کیا ہے۔
Published : May 5, 2026 at 4:18 PM IST
حیدرآباد: ذیابیطس ہندوستان میں صحت کا ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ ICMR کے ایک بڑے مطالعہ کے مطابق، ہندوستان میں 101 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں، اور تقریباً 136 ملین پری ذیابیطس کے مرحلے میں ہیں، جس سے یہ ایک "خاموش" طبی ہنگامی صورت حال ہے۔ ذیابیطس جسم کے بہت سے حصوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن آنکھوں پر اس کا اثر سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر ابتدائی مراحل میں کوئی علامات ظاہر نہیں کرتا۔ اسے طبی اصطلاح میں ذیابیطس ریٹینوپیتھی کہا جاتا ہے۔
ذیابیطس ریٹینوپیتھی، ذیابیطس کے مریضوں میں بینائی کی کمی کی ایک بڑی وجہ، اکثر ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں دکھاتی ہے۔ یہ ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے جو ریٹنا میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علامات صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب حالت شدید ہو جاتی ہے اور مستقل بینائی کی کمی کا باعث بنتی ہے۔
بنگلور کے نارائنا آئی اسپتال کی سینئر ماہر ڈاکٹر چترا جے دیو کا کہنا ہے کہ ریٹنا ہماری آنکھوں کے پچھلے حصے میں روشنی محسوس کرنے والی ایک تہہ ہے۔ جب ذیابیطس ہوتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ وہاں موجود انتہائی پتلی خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان خون کی نالیوں کے کمزور ہونے، سوجن یا رسنے کی وجہ سے بینائی دھندلی ہو جاتی ہے۔ جب خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں تو جسم نئی خون کی نالیاں بناتا ہے جو نازک اور خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس سنگین حالت کو proliferative Diabetic retinopathy کہا جاتا ہے۔
بنیادی علامات عام طور پر پڑھنے میں ناکامی، چہروں کو پہچاننے میں دشواری، اور اچانک سیاہ دھبوں یا بصارت میں تیرتی ہوئی تصاویر ہیں۔ تاہم، پوشیدہ خطرہ یہ ہے کہ مریض کو کسی بھی علامات کا تجربہ ہونے سے پہلے ہی نقصان شروع ہوسکتا ہے۔
یہ 'خاموش قاتل' کیوں ہے؟
ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی ذیابیطس ریٹینوپیتھی کو 'خاموش قاتل' کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ابتدا میں کوئی درد یا واضح علامات نہیں ہوتیں۔ تاہم، ریٹنا کے بیرونی حصوں کو نقصان بہت پہلے شروع ہو سکتا ہے۔
اس حوالے سے ڈاکٹر جے دیو کا کہنا ہے کہ ایک بار ریٹینا خراب ہو جائے تو اسے اصل حالت میں بحال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف مناسب علاج ہی نقصان کو بڑھنے سے روک سکتا ہے اور بقیہ بینائی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہذا، واحد حل یہ ہے کہ جب آپ کی بینائی نارمل ہو یا اس سے بھی نارمل ہو تو ٹیسٹ کروائیں۔
کون سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟
ذیابیطس میں مبتلا ہر شخص کو آنکھوں کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر، یہ کسی بھی قسم کی ذیابیطس (جیسے قسم 1، قسم 2، یا حمل کی ذیابیطس) میں آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ آپ کو ذیابیطس کتنے عرصے سے ہے۔
اگر کسی کو 20 سے 30 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے ذیابیطس ہے، تو وہ ریٹنا کے نقصان (ذیابیٹک ریٹینوپیتھی) کے بڑھنے کے خطرے میں ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے بلڈ شوگر کو کتنی اچھی طرح سے کنٹرول کیا گیا ہو۔ اسی طرح، جو لوگ چھوٹی عمر میں ذیابیطس پیدا کرتے ہیں ان میں ریٹنا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس بیماری کے ساتھ زیادہ وقت تک زندہ رہتے ہیں۔
دیگر خطرے کے عوامل
اگر آپ کو ذیابیطس کے ساتھ دیگر صحت کے مسائل ہیں، تو ریٹینل کو پہنچنے والا نقصان زیادہ تیزی سے بگڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول والے لوگوں میں ریٹنا خون کی شریانیں زیادہ تیزی سے کمزور ہو جاتی ہیں۔
حمل بھی ایک نازک وقت ہے۔ حمل کی ذیابیطس والی خواتین کو حمل کے دوران خاص خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ ریٹینل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح غلط دوائیں لینا، ناقص خوراک اور ورزش کی کمی بھی ریٹینا کو نقصان پہنچاتی ہے۔