کیا ذیابیطس ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جانیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹرس
کیا ذیابیطس واقعی ایک قابل علاج بیماری ہے؟ جانیے علاج کے دعووں میں کتنی سچائی ہے...
Published : April 30, 2026 at 5:21 PM IST
حیدرآباد: ذیابیطس (خاص طور پر ٹائپ 2) ایک دائمی بیماری ہے۔ اسے بہتر خوراک اور طرز زندگی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جسم سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ ذیابیطس میں "کنٹرول" کا مطلب علاج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دوائیوں، خوراک اور ورزش کی مدد سے اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو اپنے ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ ہدف کی حد کے اندر رکھ رہے ہیں (مثال کے طور پر، HbA1c <7 فیصد)۔ یہ مستقبل کی پیچیدگیوں کو کم کر سکتا ہے جیسے گردے کی خرابی، دل کا دورہ، یا اندھا پن۔
اسے اکثر "الٹ پلٹ" کہا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا بلڈ شوگر کم از کم تین ماہ تک ذیابیطس کی دوائیوں کے بغیر نارمل رہتا ہے (HbA1c <6.5 فیصد)۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری ختم ہوگئی۔ اسے "معافی میں" سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ دوبارہ لگتے ہیں، یا اگر آپ اپنے پرانے، غیر صحت مند طرز زندگی پر واپس آتے ہیں، تو آپ کی شوگر کی سطح دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر انوپ مشرا، چیئرمین، فورٹیس-سی-ڈاک سینٹر آف ایکسیلنس فار ذیابیطس، میٹابولک ڈیزیزز اور اینڈو کرائنولوجی کے ساتھ تفصیل سے اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔
استثنیٰ کا کیا مطلب ہے؟
ہندوستان میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان، "روک تھام" اور "ریورسل/معافی" دو اصطلاحات ہیں جو صحت کی دنیا میں اہم بحث کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ یہ بحث تیزی سے بڑھتی ہوئی غیر منظم "ذیابیطس کے علاج" کی مارکیٹ کو جنم دے رہی ہے، جہاں ہیلتھ کوچز اور اینڈوکرائن ماہرین (ذیابیطس کے ماہرین) مختلف رائے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ...
ہیلتھ کوچز اور غذائی ماہرین طرز زندگی میں تبدیلیوں (خوراک، ورزش، تناؤ کے انتظام) کے ذریعے ذیابیطس کو ختم کرنے یا "ریورس" کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ انسولین کے خلاف مزاحمت کو کم کرنے کے لیے پائیدار عادات پر زور دیتے ہیں۔ غیر منظم صحت کے آغاز اور کوچ اکثر دعوی کرتے ہیں کہ صحیح خوراک کے ساتھ ادویات کو مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔
اس دوران معروف ڈاکٹرز اور اینڈو کرائنولوجسٹ "ریورسل" کی اصطلاح کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بجائے "معافی" کے حق میں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ذیابیطس ایک ترقی پسند بیماری ہے جسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے صرف دوائیوں یا طرز زندگی کے ذریعے طویل مدت تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے تو ذیابیطس واپس آجاتی ہے، اس لیے یہ مستقل "علاج" نہیں ہے۔
میٹابولک ڈیزیز اینڈ اینڈو کرائنولوجی کے ڈاکٹر انوپ مشرا بتاتے ہیں کہ معافی ایک ایسی حالت ہے جس میں ٹائپ 2 ذیابیطس والے شخص نے اپنے خون میں شکر کی سطح کو معمول پر لایا ہے اور اسے گلوکوز کم کرنے والی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فوری حل یا مستقل علاج نہیں ہے۔ خطرات اب بھی باقی ہیں، اور دوبارہ لگنے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔
Fortis-C-Doc Center of Excellence for Diabetes, Metabolic Diseases and Endocrinology کے ڈاکٹر انوپ مشرا کہتے ہیں کہ "علاج" صحیح لفظ نہیں ہے، کیونکہ ذیابیطس میں گلوکوز کی سطح معمول پر آنے کے بعد بھی، وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا، ہم "علاج" یا "روکنے" جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بلاشبہ، ذیابیطس اور موٹاپے کا انتظام صرف دوائیوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ طرز زندگی میں پائیدار تبدیلیوں کے بارے میں بھی ہے۔
کیا ٹائپ 1 ذیابیطس کے ساتھ یہ ممکن ہے؟
ڈاکٹر انوپ مشرا مزید بتاتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ذیابیطس کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خود کار قوت مدافعت کی بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا، ایک جینیاتی عارضے کی وجہ سے جس کی وجہ سے انسولین پیدا ہوتی ہے۔ تاہم، ڈاکٹر مشرا نوٹ کرتے ہیں کہ ٹائپ 1 ذیابیطس کے مکمل علاج کے دعوے اکثر مبالغہ آمیز اور عارضی ہوتے ہیں۔ 2026 تک کی جانے والی سائنسی تحقیق کے مطابق، ٹائپ 1 ذیابیطس ایک خود کار قوت مدافعت ہے جس کا فی الحال کوئی ثابت شدہ علاج یا علاج نہیں ہے۔
ہندوستان دنیا کا "ذیابیطس کا دارالحکومت" بننے کے لیے تیار ہے، جس میں 100 ملین سے زیادہ لوگ (101 ملین) ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ ICMR-INDIAB کی ایک تحقیق کے مطابق، تقریباً 136 ملین لوگ پری ذیابیطس (ذیابیطس کا ابتدائی مرحلہ) ہیں، اور طرز زندگی کی خراب عادات اور موٹاپے کی وجہ سے یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ بھارت کو ذیابیطس کی عالمی صنعت کے لیے سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔
عام طور پر، ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ذیابیطس کو ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن علاج نہیں کیا جا سکتا. پچھلے دس سالوں میں، سٹارٹ اپ کلینکس اور آزاد پریکٹیشنرز نے "ذیابیطس کو تبدیل کرنے کے پروگرام" پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جو زیادہ تر روایتی معلومات، خوراک، ورزش اور باقاعدہ نگرانی پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری پیشکشوں میں ایپس، سبسکرپشن پلانز، اور کوچنگ شامل ہیں تاکہ مریضوں کو دواؤں کے استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے۔ ماہرین کے مطابق یہ پروگرام اچھے طبی تصورات کو اپنا رہے ہیں اور یقینی نتائج کا وعدہ کر رہے ہیں۔ گلوکوز کی مسلسل نگرانی نے ان کھانوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کی ہے جو شوگر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، جو غذائی اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے نمایاں بہتری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج مسلسل تبدیلیوں پر منحصر ہیں۔
تاہم، مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مختصر مدت میں "علاج" کا وعدہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک یا دو ماہ، یا جب لوگ ذیابیطس کے "علاج" کے لیے جڑی بوٹیوں والی چائے اور جادوئی گولیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2023 میں، "ذیابیطس کے علاج" کو فروغ دینے والے معروف ٹی وی اینکرز کی ڈیپ فیک ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ اس نے طبی اثر و رسوخ رکھنے والوں اور بدمعاشوں کے لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی مارکیٹ کو بھی فروغ دیا۔ ذیابیطس کا علاج ایک طبی دعوی اور مارکیٹنگ کا جنون بن گیا ہے۔ زبان طاقتور ہے اور مانگ بھی۔
سائنس کیا کہتی ہے؟
طرز زندگی میں تبدیلیوں، متوازن خوراک اور وزن میں کمی کے ذریعے ٹائپ 2 ذیابیطس کو "الٹ" یا زیادہ درست طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ بکواس نہیں ہے بلکہ سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ادویات کے بغیر بھی خون میں شوگر کی سطح طویل عرصے تک نارمل رہتی ہے۔
دہلی میں مقیم غذائیت کی ماہر ایشی کھوسلہ، جنہوں نے اپنے بہت سے مریضوں کے ساتھ یہ نتائج حاصل کیے ہیں، کا کہنا ہے کہ کچھ معاملات میں، انھوں نے دوائیوں کو کم یا بند کرتے دیکھا ہے۔ جب دوا بند ہو جائے تو لوگ اسے الٹ پلٹ کہتے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ یہ تبدیلیاں بیماری کو بڑھنے سے روکنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر...
کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر وہ کام کرتی ہے
غذائی تبدیلیاں جو آنتوں کو ٹھیک کرتی ہیں، سوزش کو کم کرتی ہیں، اور انسولین کی سطح کو کم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صحیح کام کرتے ہیں تو بعض اوقات نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تاہم، ایک اہم امتیاز جس سے اسے خدشہ ہے کہ عوامی پیغامات اور اشتہارات میں اسے دھندلا کر دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بنیادی میٹابولک dysfunction غائب نہیں ہوتا ہے۔ ذیابیطس کنٹرول ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اگر مریض کا وزن دوبارہ بڑھتا ہے یا طرز زندگی میں تبدیلیاں کرنا بند کر دیتا ہے تو ذیابیطس عام طور پر واپس آجاتی ہے۔ ڈاکٹر ایشی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مریضوں کو اپنے علاج کرنے والے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی دوائیں روکنا یا کم کرنا چاہیے۔
نئی صنعت
ہندوستان میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کے آس پاس کی غیر یقینی صورتحال نے واقعی "ذیابیطس کی تبدیلی" یا "معافی" ماحولیاتی نظام کو ہوا دی ہے۔ 2026 تک، یہ ایک مرکزی دھارے کی صنعت بن جائے گی، خاص طور پر شہری ہندوستان میں ترقی کرے گی۔ زیادہ تر شہری ہندوستان میں، ذیابیطس کی صنعت نے تیزی سے ترقی کی ہے، AI سے چلنے والے ہیلتھ کیئر پلیٹ فارمز سے لے کر پودوں پر مبنی یا فائیٹو فارما حل اور بوتیک نیوٹریشن کلینکس تک۔ پروگراموں میں گلوکوز کی مسلسل نگرانی، ذاتی غذا کے منصوبے، اور صحت کی کوچنگ شامل ہیں۔ سبسکرپشن پر مبنی ایپس بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں، ایک ڈیجیٹل ہیلتھ اسٹارٹ اپ نے اپنے پہلے فنڈنگ راؤنڈ میں 5.5 ملین ڈالر اکٹھے کیے، "ٹائپ 2 ذیابیطس کی روک تھام، انتظام اور ریورس" کا وعدہ کیا۔ ایسی صورت حال میں، آن لائن ایپ پر مبنی پروگرام کے لیے مریضوں کو 3-4 ماہ کے لیے ₹10,000 اور ₹30,000 کے درمیان خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔
ماہرین کو خدشہ ہے کہ ’ذیابیطس کا تیس دن میں علاج‘ کرنے کے دعوے نہ صرف گمراہ کن ہیں بلکہ مریضوں کی صحت کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی کوئیک فکس کمپنیاں آیوروید جیسے روایتی علم سے منسلک ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔
اس بارے میں، ڈاکٹر اتل شرما، ایک ہیلتھ کیئر کنسلٹنٹ، جنہوں نے چار دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ہسپتالوں اور دوا سازی کی صنعت میں کام کیا ہے، نے کہا کہ انسان صدیوں سے فائٹو فارما پر جیتے اور پھلتے پھولتے رہے ہیں، اس لیے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روایتی علم مددگار ہے۔ تاہم، جب اس علم کو کمرشلائز کیا جاتا ہے، تو اکثر دو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں: ہیکنگ اور مبالغہ آمیز دعوے جن کی سائنسی بنیاد بہت کم ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ اور خطرناک ہو سکتی ہے۔
ٹیکنالوجی نے صنعت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر اتل شرما کا کہنا ہے کہ گلوکوز کی مسلسل نگرانی، جو پہلے صرف طبی ترتیبات میں استعمال ہوتی تھی، اب گھر پر دستیاب ہے اور ان میں سے بہت سے پروگراموں کا مرکز ہے۔ مریض اپنے خون میں شکر کی سطح کو حقیقی وقت میں ٹریک کر سکتے ہیں اور اکثر انہیں رویے میں تبدیلیوں یا مخصوص خوراک کی مقدار سے جوڑ سکتے ہیں۔
نوٹ:
سیدھے الفاظ میں، ذیابیطس خوفناک بیماری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی چیز ہے جس سے آسانی سے نمٹا جاسکتا ہے۔ یہ ایک دوست کی طرح ہے جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہماری صحت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ متوازن غذا کھاتے ہیں، باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں اور غیر ضروری تناؤ کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو ذیابیطس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
