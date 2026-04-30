آیوروید ذیابیطس کا علاج کر رہا ہے؛ ڈاکٹروں نے ذیابیطس پر قابو پانے کا یقینی طریقہ بتا دیا
آیورویدک علاج غذائی تبدیلیوں، جڑی بوٹیوں کے علاج اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے ذیابیطس کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
Published : April 30, 2026 at 5:08 PM IST
کروکشیتر، ہریانہ: ملک اور دنیا سے ذیابیطس کو ختم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، صحیح بیداری اور آیوروید کے امتزاج کے ساتھ، اسے گھٹنوں تک لایا جا سکتا ہے۔ شری کرشنا آیوش یونیورسٹی، کروکشیتر سے ذیابیطس کے ایک ماہر نے ETV بھارت کی خصوصی مہم میں شمولیت اختیار کی اور بتایا کہ کس طرح خوراک میں چھوٹی تبدیلیاں اور کچھ موثر گھریلو علاج نہ صرف ذیابیطس پر قابو پا سکتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں کے ماہرین نے آیوروید کے خزانے سے پردہ اٹھایا ہے، جو آج کی تیز رفتار زندگی میں نوجوانوں کے لیے لائف لائن ثابت ہو سکتا ہے۔
خراب طرز زندگی کی وجہ سے ذیابیطس
ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر نیہا لامبا نے وضاحت کی کہ ٹائپ 2 ذیابیطس، جدید طرز زندگی کی وجہ سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری کو آیوروید میں پرمیہا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ذیابیطس کی دو قسمیں ہیں: ٹائپ 1 ذیابیطس اور ٹائپ 2 ذیابیطس۔ ٹائپ 1 ذیابیطس، جو بچوں میں کم عمری میں ہوتی ہے اور انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے انسولین سے آزاد ذیابیطس کہا جاتا ہے، جو ہماری خراب طرز زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
ذیابیطس کی علامات اور اسباب
ڈاکٹر نیہا لامبا نے وضاحت کی کہ یہ بیماری شروع میں کفہ دوشا میں اضافے سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ واٹا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے زیادہ پیچیدہ اور مشکل سمجھا جاتا ہے۔ سری کرشنا آیوروید یونیورسٹی سے وابستہ آیورویدک ماہرین کا ماننا ہے کہ غیر متوازن طرز زندگی اس بیماری کی بڑی وجہ ہے۔ مٹھائیوں کا زیادہ استعمال، بھاری اور تیل والا کھانا، جسمانی سرگرمی کی کمی، دن میں سونا اور سست طرز زندگی ذیابیطس کا باعث بنتے ہیں۔ ذیابیطس کی عام علامات میں بار بار اور زیادہ پیشاب، میٹھا یا چپچپا پیشاب، بہت زیادہ پیاس اور بھوک، جسم کی کمزوری، تھکاوٹ اور وزن میں کمی شامل ہیں۔
ذیابیطس مزید بیماریوں کو جنم دے رہی ہے
ڈاکٹر نیہا لامبا نے وضاحت کی کہ ذیابیطس صرف ایک بیماری نہیں ہے۔ یہ جسم میں دیگر بیماریاں بھی لاتا ہے۔ یہ بیماری جسم کی مختلف دھاتوں جیسے رس، خون، گوشت، چکنائی، گودے اور اوج کو متاثر کرتی ہے جس سے جسم کی قوت مدافعت کم ہوجاتی ہے۔ اگر اس پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو یہ بہت سی دوسری بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ذیابیطس زخم بھرنے میں تاخیر، جلد کے انفیکشن، نظر کی کمزوری، اعصابی مسائل، گردے کو نقصان اور دل کی بیماری کا خطرہ بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ اس بارے میں آگاہی ہی ہماری نوجوان نسل کو ان مسائل سے بچا سکتی ہے۔
آیوروید میں ذیابیطس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟
انہوں نے وضاحت کی کہ آیوروید میں ذیابیطس کا علاج صرف دوائیوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ خوراک، رویے اور دواؤں کے توازن، دوشوں کو متوازن کرنے اور دھتوس کو مضبوط بنانے پر مبنی ایک جامع طریقہ کار ہے۔ آیورویدک علاج میں کئی دوائیں کارآمد سمجھی جاتی ہیں، جن میں نیشامالکی چورنا، چندر پربھا وتی، تریفلا چورنا، گگلو یوگا، اور دیگر روایتی علاج شامل ہیں۔ یہ ادویات بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے، میٹابولزم کو بہتر بنانے اور جسم کی دھتس کو متوازن رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔
صحت مند غذا سے ذیابیطس سے بچاؤ
ڈاکٹر نیہا لامبا نے وضاحت کی کہ متوازن اور صحت بخش خوراک کا ہمارے جسم پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں متوازن اور صحت بخش غذا کھانی چاہیے۔ اس میں ہری سبزیاں جیسے نیم، جامن اور گڑمار کے ساتھ ساتھ لوکی، کریلا، پالک، کریلا، کھیرا اور دیگر موسمی سبز سبزیاں شامل ہونی چاہئیں۔ یہ تمام غذائیں جسم میں شوگر کے توازن کو برقرار رکھنے، ہاضمے کو بہتر بنانے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار سمجھی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں آیوروید اور جدید ادویات کا انضمام ذیابیطس کے انتظام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
آیوش یونیورسٹی میں ذیابیطس پر تحقیق
ڈاکٹر نیہا لامبا نے وضاحت کی کہ آیوش یونیورسٹی وقتاً فوقتاً مختلف بیماریوں پر تحقیق کرتی ہے تاکہ آیورویدک طریقوں سے ان کا علاج کیا جا سکے۔ ذیابیطس پر تحقیق آیوش یونیورسٹی میں کی گئی جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔
نوجوانوں میں ذیابیطس کے کیسز بڑھ رہے ہیں
ڈاکٹر نیہا لامبا نے وضاحت کی کہ تقریباً 10 سال قبل جب وہ تعلیم اور تربیت حاصل کر رہی تھیں تو 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں ذیابیطس کا مرض پایا جاتا تھا تاہم گزشتہ پانچ سے سات سالوں میں 20 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں میں اس تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ذیابیطس اب نوجوانوں میں زیادہ پھیل رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی ایک رپورٹ کے مطابق 420 سے 450 ملین افراد اس بیماری کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ تعداد چار گنا ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
طرز زندگی اور کھانے کی عادات کو بہتر بنانے کی ضرورت
شری کرشنا آیوش یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ویدیا کرتار سنگھ دھیمان نے ای ٹی وی بھارت کو مبارکباد دی اور کہا کہ ای ٹی وی بھارت ذیابیطس کے سنگین صحت کے مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ زیادہ کھانا اور آرام اور سہولت پر مبنی طرز زندگی ذیابیطس کی اہم وجوہات میں سے ہیں۔ اگر افراد اپنی خوراک اور طرز زندگی پر توجہ دیں تو اس بیماری سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذیابیطس مکمل طور پر قابل علاج مرض نہیں ہے اس لیے اس پر قابو پانے کے لیے طرز زندگی میں بہتری ناگزیر ہے۔ جیسے جیسے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لوگوں نے آرام دہ طرز زندگی اور غیر متوازن خوراک اپنا لی ہے، جس سے مسائل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس چانسلر نے روایتی ہندوستانی طرز زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ محنت اور توازن پر مبنی ہے۔ ادویات صرف بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن بیماری کی روک تھام اور کنٹرول فرد کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو صحت مند طرز زندگی کی تعلیم دیں۔ ذیابیطس جیسی بیماریوں سے صرف متوازن غذا اور طرز زندگی، باقاعدہ جسمانی سرگرمی اور نظم و ضبط کے معمولات کو برقرار رکھنے سے روکا جا سکتا ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے پنچکرما علاج
شری کرشنا آیوش یونیورسٹی کے آیورویدک اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ پروفیسر راجہ سنگلا نے بتایا کہ اسپتال میں 180 بستروں کی سہولت ہے۔ سات کلینیکل او پی ڈی یہاں کام کرتی ہیں، آیورویدک طریقوں سے ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو پنچکرما علاج کے حصے کے طور پر بستی دی جاتی ہے، جو فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سنگلا کا کہنا ہے کہ 17 سے 18 سال کی عمر میں ذیابیطس کی تشخیص ہو رہی ہے جو کہ تشویشناک ہے۔ ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے دواؤں کے ساتھ متوازن غذا اور طرز زندگی بہت ضروری ہے۔
(ڈس کلیمر: عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) معلومات یا اس کی سائنسی صداقت کی توثیق نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)