دل کے مسلز کا بڑھنا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے، جانیے اس کی علامات
دل کے پٹھوں پر کمزوری یا زیادہ دباؤ کی وجہ سے دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے...
Published : May 21, 2026 at 2:06 PM IST
حیدرآباد: آج کل دل کی بیماری عمر کی لائن کو عبور کر چکی ہیں۔ طرز زندگی کی خراب عادات، مسلسل تناؤ، جسمانی بے عملی، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال اور سگریٹ نوشی اس رجحان کی بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ مسئلہ اب 20 سے 40 سال کی عمر کے نوجوانوں کو تیزی سے متاثر کر رہا ہے۔ کارڈیو مایوپیتھی دل کی ایسی ہی ایک بیماری ہے۔ یہ دل کے پٹھوں کی سنگین بیماری سمجھی جاتی ہے جس میں دل بڑا ہو جاتا ہے یا پٹھے گاڑھے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، دل کے لیے جسم کے باقی حصوں میں خون پمپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ حالت دل کی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے۔
کیونکہ کارڈیو مایوپیتھی آپ کے دل کو وقت کے ساتھ کمزور کرتی ہے، اس سے دل کی ناکامی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی چار اہم اقسام ہیں: خستہ حال، ہائپر ٹرافک، ریسٹریکٹیو، اور اریتھموجینک رائٹ وینٹریکولر فیل۔ علاج میں ادویات اور بعض اوقات جراحی کے آلات اور دل کی سرجری شامل ہوتی ہے۔ شدید کارڈیو مایوپیتھی والے کچھ لوگوں کو دل کی پیوند کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج کارڈیو مایوپیتھی کی قسم اور اس کی شدت پر منحصر ہے۔
کارڈیومیوپیتھی کی علامات
کارڈیو مایوپیتھی والے کچھ لوگوں کو کبھی کوئی علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دوسرے علامات پیدا کرتے ہیں جیسے ہی حالت خراب ہوتی ہے۔ کارڈیو مایوپیتھی کی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں...
۔سانس کی قلت یا سانس لینے میں دشواری، چاہے آپ کام کر رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں۔
۔سینے میں درد، خاص طور پر جسمانی سرگرمی یا بھاری کھانا کھانے کے بعد۔
۔تیز، دھڑکتی، یا پھڑپھڑاتی دل کی دھڑکن۔
۔پاؤں، ٹخنوں، انگلیوں، پیٹ اور گردن کی رگوں میں سوجن۔
۔سیال برقرار رکھنے کی وجہ سے پیٹ کا پھیلنا۔
۔لیٹتے وقت کھانسی۔
۔سیدھی پوزیشن میں سونے میں دشواری۔
۔آرام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس کرنا۔
۔چکر آنا۔
۔بیہوش ہونا۔
کارڈیومیوپیتھی کی وجوہات
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، کارڈیو مایوپیتھی (دل کے پٹھوں کی بیماری) مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جن میں جینیاتی بیماری، طویل مدتی ہائی بلڈ پریشر، وائرل انفیکشن، یا ضرورت سے زیادہ شراب نوشی شامل ہیں۔
کارڈیو مایوپیتھی کی بنیادی وجوہات اور خطرے کے عوامل میں شامل ہو سکتے ہیں...
۔طویل مدتی ہائی بلڈ پریشر۔
۔دل کے دورے سے دل کے ٹشو کو نقصان۔
۔طویل بلند دل کی شرح.
۔دل کے والو کے مسائل۔
۔کوڈ۔19 انفیکشن بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔
۔بعض انفیکشنز، خاص طور پر وہ جو دل میں سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے...
میٹابولک عوارض، جیسے موٹاپا، تائرواڈ کی بیماری، یا ذیابیطس۔
ضروری وٹامنز یا معدنیات کی غذائی کمی، جیسے تھامین (وٹامن B-1)۔
۔حمل کے دوران پیچیدگیاں۔
۔دل کے پٹھوں میں لوہے کے ذخائر، جسے ہیموکرومیٹوس کہتے ہیں۔
۔جسم کے کسی بھی حصے میں سوزش کے خلیوں کے چھوٹے گانٹھوں کا بڑھنا، جسے گرینولوما کہتے ہیں۔ جب یہ دل یا پھیپھڑوں میں ہوتا ہے، تو اسے سارکوئیڈوسس کہا جاتا ہے۔
۔اعضاء میں غیر معمولی پروٹین کے ذخائر، جسے امائیلوئیڈوسس کہتے ہیں۔
۔کنیکٹیو ٹشو کی بیماریاں۔
۔کئی سالوں سے زیادہ شراب نوشی۔
۔کوکین، ایمفیٹامائنز، یا اینابولک سٹیرائڈز کا استعمال۔
۔کینسر کے علاج کے لیے بعض کیموتھراپی ادویات اور تابکاری کا استعمال۔
ڈاکٹر سے کب رجوع کریں؟
اگر آپ کارڈیو مایوپیتھی کی ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں، تو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کریں۔ اگر آپ بیہوش ہو جائیں، سانس لینے میں دشواری ہو، یا سینے میں درد چند منٹوں سے زیادہ رہے تو اپنے مقامی ایمرجنسی نمبر پر کال کریں۔ کارڈیو مایوپیتھی کی کچھ اقسام خاندانوں میں چل سکتی ہیں۔ اگر آپ کی یہ حالت ہے تو، آپ کا ہیلتھ کیئر پروفیشنل تجویز کر سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کے افراد کی جانچ کرائی جائے۔
پیچیدگیاں کیا ہیں؟
کارڈیو مایوپیتھی سنگین طبی حالات کا باعث بن سکتی ہے، بشمول...
دل کی ناکامی: دل جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کافی خون پمپ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور علاج کے بغیر، دل کی ناکامی ہوتی ہے۔ جب دل جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی خون پمپ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس حالت کو ہارٹ فیلیئر کہا جاتا ہے۔
خون کے تھکے: دل کی خراب پمپنگ خون کے بہاؤ کو سست کر سکتی ہے اور جمنے کا سبب بن سکتی ہے۔ جب یہ لوتھڑے (ایمبولزم) ٹوٹ جاتے ہیں اور خون کے دھارے سے دماغ یا پھیپھڑوں تک سفر کرتے ہیں، تو وہ جان لیوا فالج یا ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتے ہیں۔
دل کے والو کے مسائل: جب کارڈیو مایوپیتھی کی وجہ سے دل کے پٹھے پھیل جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں، تو والو کے کنارے ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر خون والوز کے ذریعے پیچھے کی طرف بہتا ہے، تو یہ پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔
کارڈیک اریسٹ اور اچانک موت: کارڈیو مایوپیتھی دل کی بے قاعدہ دھڑکنوں کا سبب بن سکتی ہے، جس سے بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات، دل کی بے قاعدہ دھڑکن اچانک موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر دل ٹھیک سے دھڑکنا بند کر دے تو اسے کارڈیک گرفتاری (ایس سی اے) کہتے ہیں۔
(اعلان دستبرداری: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)