رحم کے کینسر کی ان آٹھ ابتدائی انتباہی علامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
رحم کا کینسر اس وقت ہوتا ہے جب رحم کے اندر خلیات بے قابو ہونے لگتے ہیں۔ ان انتباہی علامات کو نظر اندازنہیں کرنا چاہیے۔
Published : March 31, 2026 at 10:36 AM IST
رحم کے کینسر کو اکثر "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدائی علامات اکثر بہت ہلکی ہوتی ہیں یا مکمل طور پر اس جانب کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ جب علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ اتنی عام ہیں کہ خواتین اکثر انہیں گیس، بدہضمی، یا پیٹ کی عام بیماری سمجھ کر نظرانداز کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً، اس کینسر کی تشخیص اکثر اس وقت ہوتی ہے جب اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس کا علاج کرنا زیادہ مشکل ہوجاتا ہے۔
رحم کے کینسر کا صرف 20 فیصد کیسز میں ابتدائی مراحل میں پتہ چلتا ہے۔ اس کی علامات کی غیر مخصوص نوعیت کی وجہ سے، تشخیص میں اکثر تاخیر ہوتی ہے۔ اگر کینسر کا ابتدائی مراحل میں پتہ چلا تو علاج کی کامیابی کی شرح 90 فیصد تک پہنچ سکتی ہے۔ تاہم، اگر اس کی تشخیص دیر سے ہو، تو حالت خطرناک ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر، رحم کے کینسر کی سب سے عام اقسام میں اپیتھیلیل ٹیومر شامل ہیں، جو رحم کی بیرونی سطح کو ڈھانپنے والی بافتوں کی پتلی پرت میں بنتے ہیں۔ یہ ٹیومر تمام معاملات میں 90 فیصد کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹیومر کی نایاب اقسام میں سٹرومل ٹیومر شامل ہیں، جو رحم کے کینسر کے معاون ٹشوز کے اندر نشوونما پاتے ہیں، اور جراثیمی خلیوں کے ٹیومر، جو انڈے پیدا کرنے والے خلیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی رپورٹ میں جانیں رحم کے کینسر کی آٹھ انتہائی خطرناک علامات کے بارے میں تاکہ آپ اس بیماری کا بروقت پتہ لگا سکیں اور مناسب علاج کروا سکیں۔
رحم کے کینسر کی آٹھ سب سے اہم انتباہی علامات یہ ہیں:
1- پیٹ کا پھولنا یا سوجن:
میڈلائن پلس (MedlinePlus) کے مطابق، رحم کے کینسر کی ابتدائی علامات میں اپھارہ، گیس، پیٹ میں بھاری پن کا مستقل احساس، کپڑے کا تنگ محسوس ہونا، قبض اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد شامل ہیں۔ یہ علامات ہیں جو اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ علامات ایک مہینے میں 12 بار سے زیادہ مسلسل ظاہر ہوتی ہیں، تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری کے اعلی درجے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔
2- شرونیی درد:
آپ کو شرونیی علاقے اور بعض اوقات پیٹ میں بھی تکلیف یا درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ درد برقرار رہتا ہے تو آپ کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے صرف درد کش ادویات سے دبانا چاہیے۔ یہ درد عام طور پر آپ کے جسم کا آپ کو ایک اہم پیغام بھیجنے کا طریقہ ہے۔
3- بار بار یا اچانک پیشاب:
رحم کا کینسر پیشاب کرنے کی شدید خواہش کا سبب بن سکتا ہے اور بار بار پیشاب کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ٹیومر مثانے پر دباؤ ڈالتا ہے، اس طرح اس کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔ یہ علامت - اپھارہ اور شرونیی درد کے ساتھ - کینسر کا ابتدائی اشارہ ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، یہ اکثر شرونیی فلور کے کمزور پٹھوں یا پیشاب کی نالی کے انفیکشن (UTI) کا اشارہ دے سکتا ہے۔ تاہم، اس علامت پر گہری نظر رکھیں، کیونکہ یہ زیادہ سنگین بنیادی طبی حالت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
4- بھوک نہ لگنا یا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا:
رحم کے کینسر کے معاملات میں، بھوک کا نہ لگنا — یا بہت کم مقدار میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرا محسوس کرنا (ایک ایسی حالت جسے "ابتدائی سیر ہونا" کہا جاتا ہے) — ایک نمایاں ابتدائی علامت ہے۔ یہ پیٹ میں ٹیومر کے دباؤ یا سیال (جلد) کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ مسلسل 2-3 ہفتوں سے زیادہ برقرار رہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
5- جنسی سرگرمی کے دوران درد:
سیکس کے دوران درد (dyspareunia) رحم کے کینسر کی ممکنہ علامت ہو سکتی ہے۔ یہ اکثر شرونیی اعضاء پر ٹیومر کے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے—خاص طور پر بیماری کے جدید مراحل میں—اور عام طور پر شرونیی علاقے میں محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیا یا غیر معمولی درد محسوس ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
6- تھکاوٹ محسوس کرنا:
ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا کسی بنیادی طبی حالت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ غیر واضح وزن میں کمی—بغیر کسی ظاہری وجہ کے وزن میں کمی—رحم کے کینسر کی ایک اہم انتباہی علامت ہے۔
7- بے قاعدہ ماہواری:
اگر آپ کو اپنے ماہواری کے چکر میں کوئی بڑی تبدیلی نظر آتی ہے جیسے کہ معمول سے زیادہ خون بہنا، ماہواری کے درمیان خون آنا، یا عام بے قاعدگی، تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔ اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔
8- وزن میں کمی:
رحم کے کینسر کے تناظر میں، غیر واضح وزن میں کمی ایک بڑی انتباہی علامت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اوپر بیان کردہ تمام علامات کا تجربہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات، ایک ہی علامت یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ کچھ غلط ہے۔ اگر علامات دو ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک برقرار رہیں، تو یہ ڈاکٹر سے ملنے اور ٹیسٹ کروانے کا وقت ہے۔
رحم کے کینسر کے خطرے کے عوامل
رحم کے کینسر کی صحیح وجہ معلوم نہیں ہے۔ تاہم، بعض خطرے والے عوامل آپ کے مرض کے بڑھنے کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس لیے، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔
عمر: 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو رحم کا کینسر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ رحم کے کینسر کے تقریباً 50 فیصد کیسز کی تشخیص 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں ہوتی ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری کم عمر خواتین میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، جراثیم کے خلیوں کے ٹیومر کم عمر خواتین میں زیادہ عام ہیں، حالانکہ وہ مجموعی طور پر کافی نایاب رہتے ہیں۔
خاندانی تاریخ: اگر آپ کے خاندان میں رحم کے کینسر، چھاتی کے کینسر، یا بڑی آنت کے کینسر کی تاریخ ہے، تو آپ کے رحم کے کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میو کلینک کے مطابق، وہ جین جو رحم کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں انہیں بریسٹ کینسر جین 1 (BRCA1) اور بریسٹ کینسر جین 2 (BRCA2) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر، یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان جینز کا تعلق صرف چھاتی کے کینسر سے ہے — اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا— لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ رحم کے کینسر کی نشوونما میں بھی ملوث ہیں۔
بچہ پیدا کرنا اور ماہواری: جن خواتین نے کبھی بچے کو جنم نہیں دیا انہیں رحم کے کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح، جن خواتین کو کم عمری میں ماہواری کا آغاز ہوا ہو یا جنہیں بعد کی عمر میں (50 سال کی عمر کے بعد) مینوپاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی ایک زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
(ڈس کلیمر: اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف اور صرف آپ کے معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ جب کہ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور پیشہ ورانہ طبی اور صحت سے متعلق مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں، ہماری اپیل ہے کہ آپ ان معلومات میں سے کسی پر بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔)
