اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی ذیابیطس، ریاست میں تین لاکھ سے زیادہ مریضوں کی موجودگی کا اندیشہ
اتراکھنڈ میں ذیابیطس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے قومی صحت مشن کی کوششوں پر روہت سونی کی تفصیلی رپورٹ۔
Published : May 5, 2026 at 3:37 PM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: ذیابیطس ایک عالمی بیماری ہے جس کے مریض ہر ملک میں موجود ہیں۔ ایسے مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ذیابیطس ایک خاص عمر کے بعد ہوتی تھی۔ تاہم، آج کے دور میں، نوزائیدہ بچوں سے لے کر نوجوان بالغوں تک ہر کوئی ذیابیطس کا شکار ہے، جو ایک سنگین چیلنج ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں ذیابیطس کے مریضوں کی موجودہ صورتحال اور ان کے علاج کے لیے ریاستی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کی خصوصی رپورٹ۔
آج کی تیز رفتار زندگی میں ذیابیطس اب کوئی نایاب بیماری نہیں رہی۔ بلکہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ذیابیطس کو صرف بوڑھوں کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل یہ بیماری چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، ہندوستان میں 77 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدائی علامات اتنی عام ہیں کہ لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری جسم کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے۔
اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں ذیابیطس تیزی سے پھیل رہی ہے
ذیابیطس کب ہوتی ہے؟ ذیابیطس اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں کے جسم خون میں شکر کو منظم کرنے والے ہارمون انسولین کو صحیح طریقے سے پیدا یا استعمال نہیں کر پاتے۔ ذیابیطس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں بے قاعدہ طرز زندگی جیسے جنک فوڈ کا استعمال، ناکافی ورزش اور تناؤ شامل ہیں۔ مزید برآں، جینیاتی عوامل ہیں، جن کے تحت خاندان کے کسی فرد کو ذیابیطس کا مرض اگلی نسل میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ دوگنا کر دیتا ہے۔ مزید برآں، بچوں کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اب فاسٹ فوڈ اور اسکرین ٹائم کو بچوں میں ذیابیطس کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔
ذیابیطس کی علامات
ذیابیطس اہم علامات کا سبب بن سکتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں، علامات میں بار بار پیشاب آنا، وزن میں اچانک کمی، تھکاوٹ، بصارت کا دھندلا پن، یا زخم کا سست ہونا شامل ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ علامات محسوس ہوں تو اسے ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہائی بلڈ شوگر سے بچنے اور صحت مند رہنے کے لیے متوازن خوراک، ورزش اور باقاعدگی سے چیک اپ ضروری ہیں۔
ذیابیطس کیسے ہوتی ہے۔
ذیابیطس کی تین اہم اقسام ہیں:
ٹائپ 1 ذیابیطس: خود کار قوت مدافعت کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے جسم انسولین کی پیداوار بند کر دیتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے۔
ٹائپ 2 ذیابیطس: یہ ذیابیطس کی سب سے عام قسم ہے جو 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور یہ طرز زندگی سے متعلق ہے۔
حمل کی ذیابیطس: اس قسم کی ذیابیطس خواتین میں حمل کے دوران ہوتی ہے، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
بچوں اور نوجوانوں کے لیے خطرہ
ذیابیطس پورے ملک اور دنیا کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ بیماری نہ صرف بوڑھے بلکہ بچوں اور نوجوانوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر، اتراکھنڈ کے محکمہ صحت نے ٹائپ 1 ذیابیطس کے انتظام کے لیے پہلی مرتبہ ریاستی سطح کے رہنما خطوط جاری کیے تھے۔ اس کا مقصد اتراکھنڈ میں ٹائپ 1 ذیابیطس سے متاثرہ لوگوں کے لیے ایک منظم، سائنسی اور انسانی صحت کا نظام قائم کرنا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس بنیادی طور پر بچوں اور نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، اور علاج میں تاخیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کی شناخت
قومی صحت مشن، اتراکھنڈ سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق، ٹائپ 1 ذیابیطس پروگرام ریاست کے چار اضلاع: دہرادون، ہریدوار، تہری گڑھوال، اور رودرپریاگ میں دسمبر 2024 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد، 9 نومبر، 2025 کو، قومی صحت مشن، Utarakhandy، Uttarakundy کی شروعات کی گئی۔ ریاست کے تمام اضلاع میں ذیابیطس پروگرام۔ اس پروگرام کے تحت ریاست کے تمام اضلاع میں 16 گوبارا کلینک چلائے جارہے ہیں۔ رواں مالی سال 2025-26 میں، ٹائپ 1 ذیابیطس والے 326 افراد کی شناخت کی گئی ہے اور فروری 2026 تک ان کا اندراج کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے دوران ریاست میں ذیابیطس سے متاثرہ 800 افراد کو پروگرام کی خدمات فراہم کرنے کا ہدف ہے۔
ذیابیطس کے بارے میں جانیں
ریاست میں ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں کی شناخت:
الموڑہ ضلع میں 7 افراد کی شناخت ہوئی ہے۔
باگیشور ضلع میں 1 شخص کی شناخت ہوئی ہے۔
چمولی ضلع میں 4 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
چمپاوت ضلع میں 6 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
دہرادون ضلع میں 185 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
ہریدوار ضلع میں 99 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
نینیتال ضلع میں 2 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
پوڑی گڑھوال ضلع میں 0 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
پتھورا گڑھ ضلع میں 2 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
رودرپریاگ ضلع میں 11 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
ٹہری گڑھوال ضلع میں 5 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
ادھم سنگھ نگر ضلع میں 3 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے۔
اترکاشی ضلع میں 1 شخص کی شناخت ہوئی ہے۔
ریاست بھر میں، ٹائپ 1 ذیابیطس والے 326 افراد کی شناخت اور اندراج کیا گیا ہے۔
ہدف شدہ آبادی کا 7.7% ذیابیطس سے متاثر ہونے کا امکان ہے: قومی صحت مشن، اتراکھنڈ نے ریاست بھر میں 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو اسکریننگ کے لیے نشانہ بنایا ہے۔ نیشنل ہیلتھ مشن، اتراکھنڈ نے ہدف کی آبادی میں 3,985,960 لوگوں کی شناخت کی ہے۔ ان میں سے اب تک 3,220,563 کی اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ دریں اثنا، مالی سال 2025-26 کے دوران 2,220,142 لوگوں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رواں مالی سال میں 57 فیصد ہدف شدہ آبادی کی اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ نیشنل ہیلتھ مشن کا خیال ہے کہ ہدف شدہ آبادی کا 7.7% ذیابیطس کا شکار ہوگا۔ ان اعداد و شمار پر غور کرتے ہوئے، ریاست بھر میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے تقریباً 36,919 مریض ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سے 1,24,535 مریض اس وقت محکمہ صحت کے زیر علاج ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 41% مریض زیر علاج ہیں۔ یہ ڈیٹا 2024 سے 28 مارچ 2026 تک کا ہے۔
ریاست میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے 306,919 مریض ہونے کی توقع ہے:
الموڑہ ضلع میں 15,523 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 3,774 علاج کر رہے ہیں۔
باگیشور ضلع میں 7,917 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 1,343 علاج کر رہے ہیں۔
چمولی ضلع میں 9,912 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 5,014 علاج کر رہے ہیں۔
چمپاوت ضلع میں 7,007 مریض ہونے کی توقع ہے، جن میں سے 3,384 علاج کر رہے ہیں۔
دہرادون ضلع میں 55,672 مریض ہونے کی توقع ہے، جن میں سے 27,360 علاج کر رہے ہیں۔
ہریدوار ضلع میں 62,029 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 25,232 علاج کر رہے ہیں۔
نینیتال ضلع میں 31,323 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 18,269 علاج کر رہے ہیں۔
پوڑی گڑھوال ضلع میں 16,925 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 7,053 علاج کر رہے ہیں۔
پتھورا گڑھ ضلع میں 13,874 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 3,430 علاج کر رہے ہیں۔
رودرپریاگ ضلع میں 7,324 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 2,934 علاج کر رہے ہیں۔
ٹہری گڑھوال ضلع میں 15,593 مریض ہونے کی امید ہے، جن میں سے 6,872 علاج کر رہے ہیں۔
اودھم سنگھ نگر ضلع میں 54,104 مریض ہیں جن میں سے 16,439 فی الحال علاج کر رہے ہیں۔
اترکاشی ضلع میں ایک اندازے کے مطابق 9,716 مریض ہیں جن میں سے 3,431 فی الحال علاج کر رہے ہیں۔
نجی اسپتالوں اور کلینکوں میں علاج حاصل کرنے والے مریضوں کے بارے میں کوئی اعداد و شمار نہیں: یہ اعداد و شمار قومی صحت مشن، اتراکھنڈ سے حاصل کیے گئے ہیں، تمام مریض سرکاری اسپتالوں میں علاج حاصل کر رہے ہیں، ریاست میں اب بھی ذیابیطس کے مریضوں کی ایک قابل ذکر تعداد ہے جو نجی اسپتالوں یا کلینکوں میں علاج حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتراکھنڈ کا محکمہ صحت ریاست کے پہاڑی علاقوں میں دیہی سطح پر ذیابیطس کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور لوگوں کو بروقت علاج کی ترغیب دینے کے لیے مسلسل مہم چلا رہا ہے۔
مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے، ڈاکٹر رشمی پنت، نیشنل ہیلتھ مشن (NHM)، اتراکھنڈ کے ڈائریکٹر نے کہا،
ریاست میں ذیابیطس کے 124,535 مریض سرکاری مراکز میں علاج کروا رہے ہیں۔ محکمہ نجی ہسپتالوں یا کلینکوں میں علاج کروانے والوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔
-ڈاکٹر رشمی پنت، ڈائریکٹر، نیشنل ہیلتھ مشن، اتراکھنڈ
اتراکھنڈ کے میدانی اضلاع اور پہاڑی اضلاع دونوں میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ عام طور پر میدانی علاقوں میں رہنے والوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر زیادہ فٹ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے فارم کے کام اور نامیاتی خوراک کے استعمال کی وجہ سے۔ اس کے باوجود پہاڑی علاقوں میں ذیابیطس کے کیسز میں اضافہ ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اس سوال کے جواب میں، ڈاکٹر رشمی پنت، این ایچ ایم، اتراکھنڈ کے ڈائریکٹر نے کہا، این ایچ ایم اتراکھنڈ کے تحت چلائے جانے والے پروگرام کے ذریعے ریاست بھر میں اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
-ڈاکٹر رشمی پنت، ڈائریکٹر، نیشنل ہیلتھ مشن، اتراکھنڈ
دیہی علاقوں میں ذیابیطس اور کینسر سے زیادہ اموات: اس کے علاوہ، لوگ پہلے سے زیادہ صحت کے بارے میں شعور رکھتے ہیں۔ وہ معمولی بیماریوں سے لے کر کسی بھی دوسری بیماری تک ہر چیز کے فوری علاج پر اصرار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں بھی بلڈ شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تاہم، جب اسکریننگ کے دوران ذیابیطس کے مریضوں کا پتہ چلتا ہے، تو ان کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ حکومت ہند کے اشارے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر اموات ذیابیطس اور کینسر جیسی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ذیابیطس کے مریضوں کی شناخت اور علاج کیا جا سکے۔
ڈاکٹر رشمی پنت نے وضاحت کی کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں ذیابیطس کے مریضوں میں اضافے کی ایک وجہ چائے کا زیادہ استعمال ہے جس میں اکثر چینی یا گڑ کا استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ چاول اور روٹی سمیت کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں زیادہ کھاتے ہیں۔ تاہم لوگوں کو چینی اور گڑ کے استعمال کو کم سے کم کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چاول کی کھپت کو کم کرنے کے علاوہ، صرف گندم کے آٹے کے استعمال سے گریز کریں، بلکہ دیگر جوار (جوار، باجرہ، راگی، چنا اور جو) کو بھی گندم کے آٹے میں شامل کریں۔
- ڈاکٹر رشمی پنت، ڈائریکٹر، نیشنل ہیلتھ مشن، اتراکھنڈ