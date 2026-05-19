ایبولا وائرس نے بین الاقوامی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، 131 افراد ہلاک
ایبولا ایک شدید، جان لیوا وائرل ہیمرج بخار ہے۔ ایک وائرل انفیکشن جو آپ کے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مصنفہ: اسنہا بھارتی
Published : May 19, 2026 at 4:53 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو (DRC) اور یوگنڈا میں ایبولا کی وباء کو "بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ کی ایمرجنسی" قرار دیا ہے۔ مشرقی کانگو میں، ایبولا وائرس کے نایاب "Bundibugyo" تناؤ کے پھیلنے سے 131 افراد ہلاک اور 500 سے زیادہ مشتبہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اسے بین الاقوامی صحت کی ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے ڈبلیو ایچ او نے اس وبا کے تیزی سے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کانگو کے صحت عامہ کے وزیر سیموئیل راجر کامبا نے آج کہا کہ متاثرہ علاقوں میں 513 مشتبہ کیسز اور 131 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مشتبہ اموات ہیں۔
عالمی ادارہ صحت نے کیا کہا؟
ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) نے کہا کہ اس نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو (ڈی آر سی) اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ تاہم، اس نے واضح کیا کہ یہ بحران COVID-19 جیسی عالمی وبا کے معیار پر پورا نہیں اترتا اور بین الاقوامی سرحدوں کو بند کرنے کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے ڈبلیو ایچ او نے بین الاقوامی سرحدیں بند کرنے کے خلاف مشورہ دیا ہے۔ تاہم، احتیاط اور معائنہ کا مشورہ دیا جاتا ہے.
COVID-19 کی طرح خطرناک نہیں
واضح رہے کہ ایبولا کے پھیلاؤ کو فی الحال COVID-19 کی طرح 'وبائی ایمرجنسی' کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا ہے۔ ایبولا ایک بہت ہی نایاب لیکن بہت مہلک بیماری ہے۔ یہ عام فلو کی طرح ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا، لیکن متاثرہ شخص کے جسمانی رطوبتوں (جیسے خون، تھوک، یا پسینہ) کے ساتھ براہ راست رابطے کے ذریعے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ جسمانی رطوبتوں جیسے قے، خون یا منی کے ذریعے تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اگرچہ اس بیماری کے ساتھ انفیکشن نایاب ہے، یہ بہت سنگین ہے اور، زیادہ تر معاملات میں، مہلک ہے. ڈبلیو ایچ او کے مطابق، فی الحال کوئی منظور شدہ علاج یا ویکسین موجود نہیں ہے۔
عالمی سطح پر ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟
لکھنؤ کے چیسی موہن لال گنج کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ابھیانند کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کا کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کو عالمی صحت کی ہنگامی حالت قرار دینا بروقت اور اچھا قدم ہے۔ یہ فیصلہ دنیا بھر میں چوکسی بڑھانے اور طبی رسپانس ٹیموں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ضروری تھا۔ یہ ہنگامی اعلان بیماری کی شدت اور خطرے کو نمایاں کرتا ہے۔
ڈاکٹر ابھیانند کے مطابق، یہ وباء ایبولا کے انتہائی نایاب بنڈی بُوگیو تناؤ کی وجہ سے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال اس کے لیے کوئی منظور شدہ ویکسین یا دوا موجود نہیں ہے اور اموات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ان حالات میں، ہنگامی صورتحال کا اعلان بین الاقوامی سائنسی برادری کے ساتھ ساتھ عالمی ادارہ صحت (WHO) اور افریقی CDC جیسی تنظیموں کو متاثرہ علاقوں میں مل کر کام کرنے کے قابل بنائے گا۔ یہ طبی تحقیق، تنہائی کی سہولیات اور تکنیکی مدد تک تیزی سے رسائی کو یقینی بنائے گا۔
ڈاکٹر ابھیانند کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں وائرس تیزی سے سفر کے ذریعے پھیل سکتے ہیں۔ اس انتباہ نے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہوائی اڈوں کی اسکریننگ اور نگرانی کو مضبوط بنانے پر اکسایا ہے۔ تاہم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایبولا، COVID-19 کے برعکس، ہوائی نہیں ہے۔ یہ کسی متاثرہ شخص کے خون یا جسمانی رطوبتوں سے براہ راست رابطے سے پھیلتا ہے۔ یہ ہنگامی صورت حال کسی وبا کا آغاز نہیں ہے، بلکہ ابتدائی مرحلے میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی انتباہی نظام ہے۔ بھارت میں اب تک ایبولا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے حکام نے حال ہی میں صورتحال کا جائزہ لینے اور مستقبل کے کسی بھی ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔
ڈاکٹر ابھیانند کا کہنا ہے کہ ایبولا ایک وائرل بیماری ہے۔ یہ چار قسموں میں آتا ہے (زائر سوڈان، بنڈیبوگیو، تائیفورسٹ، اور زائر ایبولا وائرس) جو انسانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ وائرس چموز، بندر، ہرن، سور، چمگادڑ اور کچھ دوسرے جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ فی الحال، نایاب بنڈی بوگیو ایبولا تناؤ انسانوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فی الحال، اس Bundibugyo وائرس کے تناؤ کے خلاف کوئی منظور شدہ ویکسین یا مخصوص دوا دستیاب نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کی طرف سے منظور شدہ موثر ویکسین صرف زائر ایبولا وائرس کے تناؤ کی روک تھام اور حفاظت کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ ویکسین صرف اس تناؤ کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے اور وائرس یا ماربرگ وائرس کی دیگر اقسام کے خلاف حفاظت نہیں کرتی ہے۔
احتیاطی تدابیر
ڈاکٹر ابھیانند کہتے ہیں کہ جسمانی رطوبتوں کے ساتھ رابطے سے گریز کریں، بشمول...
خون، پیشاب، پاخانہ، تھوک، پسینہ، قے، چھاتی کا دودھ، امینیٹک سیال، منی، اور بیمار لوگوں کے اندام نہانی کے سیال۔
نوٹ کریں کہ ایبولا کی بیماری سے صحت یاب ہونے والے شخص کے منی میں اس وقت تک وائرس نہیں ہوتا جب تک کہ ٹیسٹ سے پتہ نہ چل جائے۔
اس کے علاوہ، درج ذیل اشیاء کے ساتھ رابطے سے گریز کریں:
کپڑے، بستر، سوئیاں، طبی سازوسامان، یا دیگر اشیاء جو کسی متاثرہ شخص کے خون یا جسمانی رطوبتوں سے رابطے میں آئی ہوں۔
ایبولا کی بیماری کا شبہ یا تصدیق شدہ جسم (مثلاً جنازے یا تدفین کے دوران)
چمگادڑ، جنگلی ہرن، پریمیٹ، اور ان یا نامعلوم جانوروں کا خون، سیال یا کچا گوشت۔ بعض صورتوں میں، گائے یا بھینس، لیکن یہ بہت کم ہے.
