چاول کھا کر بھی کم کر سکتے ہیں وزن، جانیں صحیح مقدار اور طریقہ
وزن کم کرنے کی کوشش کے دوران چاول کھاتے وقت مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
Published : July 15, 2026 at 10:50 AM IST
کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے چاول کھانا مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم کلینیکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر رینوکا مائنڈے کا کہنا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے چاول چھوڑنا ضروری نہیں۔ چونکہ چاول صدیوں سے بھارتی غذا کا اہم حصہ رہے ہیں، اس لیے مناسب مقدار میں کھائے جائیں تو یہ صحت مند اور متوازن غذا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ کسی خاص غذا کو مکمل طور پر ترک کرنے کے بجائے متوازن خوراک لینا صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ متوازن غذا جسم کو ضروری توانائی، وٹامنز اور معدنیات فراہم کرتی ہے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔
چاول دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والے بنیادی اناج میں شامل ہیں۔ یہ جسم کو 15 سے زیادہ ضروری غذائی اجزا فراہم کرتے ہیں۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ وٹامنز ، جن میں تھایامین، نیاسین اور وٹامن B6 شامل ہیں، نیز میگنیشیم، فاسفورس اور سیلینیم بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جسم کے لیے توانائی کا اہم ذریعہ ہیں۔
ڈاکٹر رینوکا مائنڈے کے مطابق چاول میں موجود پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں، جس سے جسم کو مسلسل توانائی ملتی رہتی ہے۔ اس سے انسان زیادہ دیر تک توانائی محسوس کرتا ہے اور بھوک بھی نسبتاً کم لگتی ہے۔ چاول دن بھر توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ریفائنڈ شوگر والی غذاؤں کے باعث ہونے والی اچانک توانائی کی کمی سے بچانے میں بھی مددگار ہوسکتے ہیں۔
گلوٹن سے الرجی یا حساسیت رکھنے والے افراد کے لیے چاول ایک اچھا متبادل ہیں۔ گندم، جَو اور رائی جیسے اناج میں موجود گلوٹن بعض افراد میں ہاضمے کے مسائل پیدا کرسکتا ہے، جبکہ چاول قدرتی طور پر گلوٹن فری ہوتے ہیں۔ اس لیے گلوٹن فری غذا لینے والے افراد چاول سے تیار مختلف پکوان کھا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ چاول نسبتاً سستی اور آسانی سے دستیاب غذا ہیں۔ انہیں پکانا بھی آسان ہے۔ تاہم چاول کو صحت مند غذا کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں محدود مقدار میں دال، سبزیوں اور پروٹین سے بھرپور غذاؤں کے ساتھ کھایا جائے۔ ماہرین کے مطابق چاول بڑی مقدار میں کھانے کے بجائے متوازن غذا کے حصے کے طور پر کھانا بہتر ہے۔
وزن کم کرنے کے لیے چاول کیسے کھائیں؟
وزن بڑھائے بغیر چاول کھانے کے لیے مقدار آدھا کپ سے ایک کپ پکے ہوئے چاول تک محدود رکھیں۔ بڑی پلیٹ کے بجائے چھوٹا پیالہ استعمال کریں اور پلیٹ میتھڈ اپنائیں۔
اپنی پلیٹ کا آدھا حصہ زیادہ فائبر والی سبزیوں، ایک چوتھائی حصہ کم چکنائی والے پروٹین اور صرف ایک چوتھائی حصہ چاول سے بھریں۔
کُک اینڈ کول طریقہ بھی بھی کارگر
چاول پکانے کے بعد انہیں 12 سے 24 گھنٹے تک فریج میں رکھیں۔ اس عمل سے کچھ قابلِ ہضم نشاستہ ریزسٹنٹ اسٹارچ میں تبدیل ہوجاتا ہے، جو نسبتاً آہستہ ہضم ہوتا ہے۔ بعد میں چاول دوبارہ گرم کرکے بھی کھائے جاسکتے ہیں۔
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جہاں ممکن ہو براؤن، ریڈ یا بلیک رائس کا انتخاب کریں۔ یہ کم ریفائنڈ اقسام نسبتاً دیر سے ہضم ہوتی ہیں اور زیادہ دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔صرف چاول کھانے کے بجائے دال، مچھلی، چکن، پنیر یا انڈے جیسے پروٹین اور بروکلی، پالک یا سلاد جیسی فائبر سے بھرپور سبزیوں کے ساتھ کھائیں۔ اُبلے یا بھاپ میں پکے چاول، فرائیڈ رائس یا زیادہ تیل، بھاری گریوی اور کریم میں تیار کیے گئے چاولوں کے مقابلے میں بہتر انتخاب ہیں۔