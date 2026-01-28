مشروم کھانے سے کینسر اور دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے، جانتے ہیں سائنسدان کیا کہتے ہیں؟
مشروم میں اینٹی مائیکروبائیل، اینٹی ٹومر اینٹی، ڈائیبیٹک، اینٹی کینسر اور اینٹی آکسیڈنٹ سمیت علاج کی متعدد خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
کینسر ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر جلد پتہ نہ چلا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کینسر کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں کھانے کی ناقص عادات اور غیر صحت بخش طرز زندگی کے ساتھ ساتھ مختلف ماحولیاتی اور جینیاتی عوامل بھی شامل ہیں۔ تقریباً ایک دہائی پہلے تک، کینسر کو سزائے موت سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کو کینسر ہو تو وہ بچ نہیں سکتا۔ تاہم میڈیکل سائنس میں نئی ایجادات اور سائنسی ایجادات کی بدولت نہ صرف جلد پتہ لگانا آسان ہو گیا ہے بلکہ لوگ آسانی سے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ کینسر کے لیے بہت سی موثر ادویات اور علاج دستیاب ہیں، جو اس بیماری سے وابستہ خطرات کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔
بٹن مشروم کینسر کے علاج میں مدد کر سکتے ہیں
اس تناظر میں سائنسدانوں نے ایک اور اہم انکشاف کیا ہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مشروم کی کئی اقسام کینسر سے لڑنے کی خصوصیات رکھتی ہیں۔ ایسی ہی ایک قسم بٹن مشروم ہے۔ یہ آسانی سے دستیاب مشروم میں مرکبات ہیں جو کینسر سے لڑنے میں مدد کرسکتے ہیں. یہ جسم میں کینسر کے خلیوں کی نشوونما کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ مشروم دل کی بیماری کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے. لوگ اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس مشروم کی ایک پاؤڈر شکل بھی تیار کی جارہی ہے اور جلد ہی عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، مشروم کھانے سے پیٹ کے کینسر (گیسٹرک کینسر) کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
کینسر کے مریضوں کے علاج میں موثر ہونے کی وجہ
کینسر کے علاج میں عام طور پر سرجری، امیونو تھراپی، کیموتھراپی، اور ریڈی ایشن تھراپی شامل ہیں۔ تاہم ان تکنیکوں کے بہت سے ناپسندیدہ ضمنی اثرات ہیں، جن میں اعصابی عوارض، زہریلے پن کی اعلی سطح، اضطراب اور ذہنی تناؤ شامل ہیں۔ مشروم میں پائے جانے والے بائیو ایکٹیو مرکبات کو ان ضمنی اثرات کو کم کرنے اور موجودہ علاج کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
مشروم میں طاقتور علاج کی خصوصیات ہوتی ہیں، اینٹی مائیکروبائیل، اینٹی ٹومر اینٹی ،ڈائیبیٹک،اینٹی کینسر ، اور اینٹی آکسیڈنٹ اثرات۔ یہ بایو ایکٹیو مرکبات مدافعتی نظام کو متاثر کرتے ہیں، جو اسے کینسر اور دیگر بیماریوں جیسی بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ مشروم میں موجود بایو ایکٹیو مرکبات، جیسے پولی سیکرائڈز، ٹیرپینائڈز، β-گلوکین، سٹیرائڈز، پولیفینول، فلیوونائڈز، پروٹینز اور پیپٹائڈز، کینسر مخالف سرگرمی کو ظاہر کرتے ہیں۔
آپ روزانہ کتنے گرام مشروم کھا سکتے ہیں؟
1966 سے 2020 کے درمیان کیے گئے کینسر کے 202 مطالعات کے بڑے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ صرف 18 گرام مشروم کھانے سے کینسر کا خطرہ 45 فیصد تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ حفاظتی اثر بنیادی طور پر ergothioneine کی وجہ سے ہے، ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ امینو ایسڈ جو خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے۔ مشروم صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہیں اور اس میں بے شمار غذائی اجزاء اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ اویسٹر مشروم وٹامن بی 12 اور وٹامن ڈی کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ مشروم کی دیگر اقسام بھی انتہائی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
کینسر کے مریضوں کو اکثر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوراک میں مشروم کو شامل کریں، کیونکہ یہ فنگس صحت کے بے شمار فوائد سے وابستہ ہیں۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ صرف خوراک ہی طبی علاج کا متبادل نہیں ہے۔ مشروم میں پائے جانے والے بعض مرکبات میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کینسر کے مریضوں کو ان کے علاج کے دوران فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ مشروم کی سفارش کی جانے والی اہم وجوہات میں سے ایک ان کے قوت مدافعت بڑھانے والے اثرات ہیں۔ مشروم میں بیٹا گلوکن نامی پولی سیکرائیڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ مدافعتی نظام کے ردعمل کو بڑھاتی ہے۔ کیموتھراپی یا تابکاری جیسے علاج سے گزرنے والے کینسر کے مریض مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے اپنی خوراک میں مشروم کو شامل کرنے سے جسم کے قدرتی دفاع کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
تحقیق جاری ہے۔
کینسر ریسرچ یو کے ویب سائٹ کے مطابق، اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ مشروم یا مشروم کے عرق کینسر کو روک سکتے ہیں یا اس کا علاج کرسکتے ہیں۔ ابتدائی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ محققین اب بھی اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا مشروم کینسر کے خلیوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق جاری ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)