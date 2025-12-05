وزن کم کرنے اور چمکدار جلد کے لئے اس جادوئی پھل کو اپنی خوراک میں شامل کریں
کیوی وٹامن سی سے بھرپورپھل ہے۔اس پھل میں کیلوریزبہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے کیوی وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔
Published : December 5, 2025 at 11:06 AM IST
حیدرآباد: کیوی میں جسم کے لیے ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن ای، فولیٹ اور پوٹاشیم بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کیوی پھل کو غذائی اجزاء کا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وٹامن سی کا ذخیرہ بھی ہے۔ یہ پھل سال بھر دستیاب رہتا ہے۔ چمکدار جلد سے لے کر دل کی حفاظت تک یہ پھل ہمیں صحت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ روزانہ کیوی کھانے کے صحت کے لیے کیا فوائد ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق کیوی فروٹ کھانے کے فوائد جانیں۔
مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے:
کیوی فروٹ میں سنترے سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے۔ اس لیے اسے باقاعدگی سے کھانے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور کیوی فروٹ موسمی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسے کھانے سے نزلہ، بخار، کھانسی اور دیگر متعدی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔
دل کی صحت کی حفاظت کرتا ہے:
کیوی فروٹ میں موجود پوٹاشیم دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کیوی فروٹ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک کیوی کھانے سے خون کے جمنے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ مزید برآں، فائبر مواد خراب چربی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
چمکتی ہوئی جلد:
کیوی جلد کی صحت کے لیے بہترین غذا ہے۔ وٹامن سی کولیجن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، جو جلد کو جوان اور مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن ای اور اینٹی آکسیڈنٹس سورج کے نقصان اور قبل از وقت بڑھاپے سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔
ہاضمے کو بہتر بناتا ہے:
کیوی پھل فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جو قبض کو روکنے کے لیے بہترین ہے۔ مزید برآں، اس میں ایک خاص انزائم ہوتا ہے جسے epicatechinidin کہتے ہیں۔ یہ پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آسان ہضم کو فروغ دیتا ہے، جو خاص طور پر گوشت یا مچھلی کھانے کے بعد فائدہ مند ہوتا ہے۔
نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے:
کیوی بے خوابی کا بہترین علاج ہے۔ کیوی میں سیروٹونن، ایک ہارمون اور اینٹی آکسیڈینٹ ہوتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے اور تیزی سے نیند میں بہتری لاتا ہے ۔
آنکھوں کی صحت کی حفاظت کرتا ہے:
کیوی پھل کیروٹینائڈز جیسے لیوٹین اور زیکسینتھین سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آنکھوں کی بیماریوں جیسے عمر سے متعلق میکولر انحطاط کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
دمہ کی علامات کو کم کرتا ہے:
کیوی فروٹ میں وٹامن سی اور اعلیٰ اینٹی آکسیڈنٹ مواد سانس کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دمہ کے شکار لوگوں میں گھرگھراہٹ کو کم کرنے اور پھیپھڑوں کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
وزن کم کرنے کے لیے بہترین:
کیوی فروٹ میں کیلوریز کم اور پانی زیادہ ہوتا ہے۔ فائبر کا مواد آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرا محسوس کرتا ہے۔ اس میں کم گلیسیمک انڈیکس بھی ہے، جو اپنے خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے یہ ایک صحت بخش ناشتہ بناتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)