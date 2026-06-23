دل کی صحت برقرار رکھنے کے لیے یہ غذائیں روزانہ کھائیں، جانیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
سال 2019 میں شائع ہوئی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ایک کپ بلیو بیریز کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
Published : June 23, 2026 at 1:22 PM IST
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، ہر سال تقریباً 17.9 ملین افراد قلبی امراض (سی وی ڈی) سے مر جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لہذا، دل کی صحت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، اور غذا اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسی ہی پانچ ضروری غذائیں جو آپ کو اپنی غذا میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے شامل کرنی چاہئیں۔
پالک: پالک وٹامن کے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ یہ شریانوں کی حفاظت میں مدد کرتا ہے اور خون کے جمنے کو درست کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایڈتھ کوون یونیورسٹی (ECU)، یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا، اور ڈینش کینسر سوسائٹی کی طرف سے کی گئی ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک کپ پالک کا استعمال ایتھروسکلروٹک ویسکولر بیماری (ASVD) کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔
ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وٹامن K1 کا زیادہ استعمال ASVD کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ وٹامن K1 پتوں والی سبزیوں جیسے پالک، کیلے اور بروکولی میں پایا جاتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں میں کیلشیم کے ذخائر کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے، جو دل کی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے۔
ثابت اناج: ثابت اناج دل کی صحت کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہیں۔ اس کے بجائے، آپ پورے اناج جیسے جئی، براؤن چاول اور پوری گندم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں، جو کولیسٹرول کو کم کرنے اور بلڈ شوگر کی صحت مند سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ 2021 کی ایک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ ثابت اناج کا زیادہ استعمال دل سے متعلق سنگین مسائل جیسے ہارٹ اٹیک، فالج اور موت کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس سارا اناج کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
بیریاں: بلیو بیریز، اسٹرابیری اور رسبری میں فلیوونائڈز ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے اور آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا کے محققین کی 2019 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ ایک کپ بلیو بیریز کا استعمال دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ پچھلے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بلو بیری کا باقاعدگی سے استعمال مختلف حالات جیسے ٹائپ 2 ذیابیطس اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزانہ ایک کپ بلیو بیریز کھانے سے خون کی شریانوں کے افعال اور شریانوں کی لچک میں مسلسل بہتری آتی ہے، اس طرح دل کی بیماری کا خطرہ 12 سے 15 فیصد تک کم ہوجاتا ہے۔
ایووکاڈو : اچھا کولیسٹرول بھوپور ہوتا ہے ہیں، جو 'خراب' LDL کولیسٹرول کو کم کرنے اور 'اچھے' HDL کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ 2022 میں جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا کہ ہفتے میں دو یا اس سے زیادہ بار ایوکاڈو کا استعمال دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہفتے میں کم از کم دو ایوکاڈو کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 16 فیصد کم ہوتا ہے جنہوں نے انہیں شاذ و نادر ہی کھایا تھا۔ مزید برآں، ان میں کورونری دل کی بیماری کا خطرہ 21 فیصد کم پایا گیا۔
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چربی والی مچھلی: چربی والی مچھلی جیسے سالمن، میکریل، سارڈینز، اور ٹراؤٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز (ایکوساپینٹینوک ایسڈ (EPA) اور docosahexaenoic ایسڈ (DHA)) سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں سوزش کو کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ کے محققین کی 2023 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ زیادہ چربی والی مچھلی کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔