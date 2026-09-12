ڈپریشن کی ابتدائی علامات اور وجوہات کیا ہیں؟ جانیں یہ ذہنی کیفیت جسم کو کیسے متاثر کرتی ہے
ماہرِ صحت کے مطابق ڈپریشن کئی عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے بروقت علاج اور اپنوں کا تعاون انتہائی اہم ہے۔
Published : September 12, 2026 at 10:36 AM IST
ڈپریشن موڈ سے متعلق ایک ایسی کیفیت ہے، جس میں مسلسل اداسی رہتی ہے اور کاموں میں دلچسپی ختم ہوجاتی ہے۔ اسے ’میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر‘ یا ’کلینیکل ڈپریشن‘ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور برتاؤ کرنے کے انداز کو متاثر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی طرح کے جذباتی اور جسمانی مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ روزمرہ کے کام انجام دینے میں دشواری ہوسکتی ہے اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوسکتا ہے کہ زندگی جینے کے قابل نہیں رہی۔
روبی ہال کلینک کے شعبۂ ذہنی صحت کے سربراہ ڈاکٹر حمزہ حسین کا کہنا ہے کہ ڈپریشن ایک سنگین طبی کیفیت ہے، جو انسان کے ذہن، جسم اور سوچنے کے عمل کو گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ یہ صرف تھوڑی دیر کی اداسی نہیں ہے اور نہ ہی یہ قوتِ ارادی کی کمی یا کمزوری کی علامت ہے، بلکہ ایک حقیقی بیماری ہے، جس کے لیے مناسب دیکھ بھال اور ماہرِ صحت سے پیشہ ورانہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے علاج کے لیے طویل عرصے تک علاج کی ضرورت بھی پڑسکتی ہے۔
ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟
ڈاکٹر حمزہ حسین کے مطابق، ڈپریشن ایک پیچیدہ کیفیت ہے، جو کسی ایک وجہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ طبی زبان میں اسے ملٹی فیکٹوریل یعنی کئی عوامل کی وجہ سے ہونے والی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈپریشن کی پیدائش میں جسمانی، ذہنی اور ماحولیاتی عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔
جس طرح ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتیں، اسی طرح ڈپریشن میں بھی کئی اہم عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں
جینیاتی اثرات
رحمِ مادر کے دوران کے تجربات
ماں کی ذہنی صحت
بچپن کے تجربات
دباؤ والے حالات
اردگرد کا ماحول
پرورش اور موجودہ حالات
شامل ہوسکتے ہیں۔ کام سے متعلق دباؤ اور فرد کی موجودہ زندگی میں موجود دیگر پریشانیاں بھی ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے ڈپریشن کی کوئی ایک مخصوص وجہ نہیں ہوتی۔
کن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے؟
ڈپریشن کی کئی علامات ہوتی ہیں اور اس کا مطلب ہمیشہ صرف اداس محسوس کرنا نہیں ہوتا۔ یہ اکثر چڑچڑے پن کی صورت میں بھی سامنے آسکتا ہے، مثلاً چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، چڑچڑاپن یا جھنجھلاہٹ محسوس ہونا۔
دیگر عام علامات میں بغیر کسی خاص وجہ کے رونے کا دل کرنا یا حقیقت میں رونا، نیند نہ آنا، بھوک کم لگنا، کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، خالی پن یا مایوسی محسوس ہونا اور خاندان و بچوں کے ساتھ وقت گزارنے یا اپنے مشاغل میں دلچسپی یا خوشی محسوس نہ ہونا شامل ہیں۔
فرد بہت زیادہ اداس، زندگی سے تھکا ہوا یا خود کو بے کار اور کسی کام کا نہ سمجھنے جیسا محسوس کرسکتے ہیں۔ یہ سب ڈپریشن کی عام علامات اور نشانیاں ہیں۔
دیگر علامات میں شامل ہیں:
تھکن اور توانائی کی کمی، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام انجام دینے میں بھی زیادہ محنت محسوس ہونا۔
بے چینی، گھبراہٹ یا بے قراری محسوس ہونا۔
سوچنے، بولنے یا جسمانی حرکات کا سست ہوجانا۔
خودکشی کے خیالات آنا، خودکشی کی کوشش کرنا یا خودکشی کرلینا۔
بغیر کسی واضح وجہ کے جسمانی مسائل، جیسے کمر درد یا سر درد۔
ڈپریشن سے دوچار کئی افراد میں علامات اتنی شدید ہوسکتی ہیں کہ روزمرہ کے کاموں، جیسے ملازمت، تعلیم، سماجی سرگرمیوں یا دوسروں کے ساتھ تعلقات میں واضح مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ کچھ افراد بغیر کسی خاص وجہ کے عمومی طور پر اداس یا پریشان محسوس کرسکتے ہیں۔
کیا ڈپریشن صرف ذہنی مسئلہ ہے یا جسم پر بھی اثر ڈال سکتا ہے؟
ڈاکٹر حمزہ حسین کے مطابق، ڈپریشن صرف ذہنی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ پورے جسم کو متاثر کرسکتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی جسمانی علامات کو ’سائیکوسومیٹک‘ علامات کہا جاتا ہے، کیونکہ ذہنی کیفیت جسم میں موجود جسمانی تبدیلیوں اور درد کا سبب بن سکتی ہے۔
ڈپریشن میں مبتلا شخص کو گردن میں درد، سر درد، کمر درد اور پیٹ سے متعلق مسائل، جیسے گیس، تیزابیت، قبض یا اسہال جیسی جسمانی علامات محسوس ہوسکتی ہیں۔ اس لیے ڈپریشن صرف جذباتی یا ذہنی علامات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی علامات کی صورت میں بھی ظاہر ہوسکتا ہے۔
کیا ڈپریشن کا علاج ممکن ہے اور درست علاج کیا ہے؟
ڈپریشن کا علاج ممکن ہے، تاہم درست علاج ہر فرد کے لیے مختلف ہوسکتا ہے۔ صرف ذہنی صحت کے ماہر ہی فرد کی مخصوص صورتحال کو سمجھنے کے بعد علاج کا مناسب طریقہ طے کرسکتے ہیں۔
ڈپریشن سے دوچار فرد کی مدد کے لیے خاندان اور دوست کیا کرسکتے ہیں؟
سب سے پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ وہ فرد کس دور سے گزر رہا ہے۔ اس کی صورتحال کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اس کے مسئلے کو معمولی سمجھیں۔
ڈپریشن سے دوچار فرد کی مدد کے لیے خاندان اور دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس کی بات سنیں، اسے سہارا دیں اور بغیر کسی تعصب کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے جذبات کو کم تر نہ سمجھیں اور اسے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے کے لیے ترغیب دیں۔
اس بات کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے کہ وہ کسی ماہرِ نفسیات (سائیکاٹرسٹ) یا کسی دوسرے مستند ذہنی صحت کے ماہر سے مشورہ کرے، جو اس کی صورتحال کو سمجھ کر مناسب رہنمائی اور علاج فراہم کرسکے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)