کھانے کے فوراً بعد چائے پینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ماہرین سے وجہ جانیں
بھارت میں زیادہ ترلوگ صبح، دوپہر یا شام میں چائے پیتے ہیں، بہت سے لوگ اسے کھانے کے بعد بھی پینا پسند کرتے ہیں، لیکن۔۔۔
Published : January 22, 2026 at 1:00 PM IST
ہم میں سے بہت سے لوگ چائے کے عادی ہیں۔ بہت سے لوگ صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک دن کے کسی بھی وقت چائے پینا پسند کرتے ہیں۔ دفتری ملازمین سے لے کر کالج کے طلباء تک، تقریباً ہر کوئی دن میں کم از کم دو یا تین بار چائے پیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائے پینے سے جسم میں فوری توانائی آجاتی ہے۔ مزید برآں، یہ سستی سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ کچھ تحقیق بتاتی ہے کہ صبح چائے پینا دماغ کو چوکنا رکھتا ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ چائے صرف ہندوستانی ہی نہیں پیتے ہیں بلکہ ایران اور امریکہ جیسے ممالک کے لوگ بھی پیتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگوں کو کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت ہوتی ہے۔ تو، مدھیہ پردیش کے بھوپال میں رہنے والے ایک آیورویدک ڈاکٹر راجیش شرما سے چائے کے متعلق جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیکہ کرتے ہیں کہ یہ عادت ہماری صحت کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں۔
کھانے کے بعد چائے پینا درست ہے یا غلط؟
ماہرین صحت کے مطابق کھانے کے فوراً بعد چائے پینا مکمل طور پر مناسب نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے نظام انہضام اور غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ چائے کی کچھ خصوصیات ہاضمے کو متاثر کرتی ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ چاول کھانے کے فوراً بعد چائے پینا ہاضمے کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ چائے میں موجود ٹینن اور کیفین جیسے کیمیکل ہاضمے کے عمل کو سست کرتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو خاص طور پر کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں، خون میں شکر کی سطح بڑھنے کا امکان ہے۔
کھانے کے بعد چائے پینے کے نقصانات
اگر آپ کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں تو اس میں موجود کیفین دماغ پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چائے پینے سے تیزابیت اور پیٹ میں درد کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی تیزابیت، پیٹ میں درد، یا ہاضمے کے مسائل ہیں تو کھانے کے بعد چائے سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ چائے میں موجود فاسفورک ایسڈ ہڈیوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیفین بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ مزید برآں، کھانے کے بعد چائے پینا بھی نیند کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن نے متعدد مطالعات کے ساتھ یہ انکشاف کیا ہے کہ بہت زیادہ چائے اور کافی پینا ذیابیطس کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدگی سے سافٹ ڈرنکس پینے سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ مزید برآں، حیدرآباد میں ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف فنڈامینٹل ریسرچ (TIFR) کے محققین کا کہنا ہے کہ جو لوگ دن میں دو بار سے زیادہ میٹھی چائے اور کافی پیتے ہیں ان میں ذیابیطس اور موٹاپا دونوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں ان میں موٹاپے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ TIFR کے محقق پروفیسر الاس ایس نے وضاحت کی کہ چائے، کافی اور سافٹ ڈرنکس میں موجود سوکروز جگر، پٹھوں اور چھوٹی آنت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ چینی کے بغیر چائے اور کافی پینے کی کوشش کریں۔ آپ سافٹ ڈرنکس سے جتنا زیادہ پرہیز کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔
