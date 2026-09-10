بہت گرم چائے اور کافی سے غذائی نالی کے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی اہم تحقیق
جو لوگ بہت گرم مشروبات پیتے تھے،ان میں نیم گرم چائے یا کافی پینے والوں کےمقابلے گلے کے کینسر کا خطرہ تقریبا تین گنازیادہ تھا۔
Published : September 10, 2026 at 12:21 PM IST
آکسفورڈ یونیورسٹی نے حال ہی میں کینسر سے متعلق ایک اہم تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ گرم چائے اور کافی جیسے مشروبات کا باقاعدگی سے استعمال غذائی نالی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس حصے میں کینسر، جسے غذائی نالی کا کینسر کہا جاتا ہے، ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افراد پر کی گئی یہ تحقیق، اس تعلق کی تصدیق کرنے والی اب تک کی سب سے بڑی تحقیق ہے۔
تحقیق میں پایا گیا کہ جو لوگ بہت گرم مشروبات پیتے تھے، ان میں نیم گرم چائے یا کافی پینے والوں کے مقابلے میں کینسر کا خطرہ تقریباً تین گنا زیادہ تھا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کینسر کے ہونے کا مجموعی امکان اب بھی کم رہتا ہے۔
بہت زیادہ گرم مشروبات معدے تک جاتے ہوئے غذائی نالی کی اندرونی تہہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یہ تحقیق ’’انٹرنیشنل جرنل آف کینسر‘‘ میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیق میں 65 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر پئے جانے والے کسی بھی مشروب کو بہت گرم اور ممکنہ طور پر نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔
اس تحقیق میں درمیانی عمر کے 9 لاکھ 77 ہزار 282 مرد و خواتین شامل تھے۔ تحقیق میں پایا گیا کہ بہت گرم چائے یا کافی پینے والوں میں غذائی نالی کے کینسر کا خطرہ ہلکے گرم یا نیم گرم مشروبات پینے والوں کے مقابلے میں تقریباً تین گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دن میں چھ یا اس سے زیادہ گرم مشروبات پینے سے بھی کینسر کا خطرہ کافی بڑھ سکتا ہے۔
محققین کا کہنا ہے کہ چائے یا کافی میں دودھ ملانے سے درجہ حرارت کچھ کم ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مشروب اتنا گرم ہو سکتا ہے کہ زبان یا منہ جل جائے اور کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
کیٹل میں پانی مکمل طور پر ابلنے کے فوراً بعد چائے کا درجہ حرارت تقریباً 100 ڈگری سیلسیس یا 212 ڈگری فارن ہائیٹ کے قریب ہوتا ہے۔ جب اسے کپ میں ڈالا جاتا ہے تو درجہ حرارت کم ہو کر تقریباً 90 سے 95 ڈگری سیلسیس تک رہ جاتا ہے۔ اس لیے چائے یا کافی پینے سے پہلے چند منٹ انتظار کرنا بہتر ہے۔
کینسر ریسرچ یو کے کے مطابق کوئی بھی گرم مشروب اس وقت پینا چاہیے جب اس کا درجہ حرارت پینے کے لیے آرام دہ ہو۔ مشورہ دیا جاتا ہے کہ مشروب کو چند منٹ ٹھنڈا ہونے دیا جائے تاکہ وہ محفوظ درجہ حرارت تک پہنچ سکے۔
کینسر ریسرچ یو کے کا کہنا ہے کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ گرم مشروب کو بالکل کتنی دیر تک ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے۔ تاہم ماہرین کے مطابق چلتے پھرتے پینے والی گرم کافی کا مناسب درجہ حرارت 49 سے 60 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ گرم مشروبات سے بڑھنے والے خطرے کے لیے درست درجہ حرارت کا تعین کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
محققین کا کہنا ہے کہ اگر لوگ بہت گرم مشروبات پینا چھوڑ دیں تو غذائی نالی کے کینسر کے ہر 10 میں سے تقریباً ایک یا دو کیسز کو روکا جا سکتا ہے۔
اسکواومس سیل غذائی نالی کا کینسر نسبتا کم پایا جاتا ہے اور ہر سال چند ہزار افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اگرچہ بہت زیادہ گرم مشروبات پینے سے اس کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، لیکن کینسر ہونے کا مجموعی امکان اب بھی کم رہتا ہے۔
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غذائی نالی کے کینسر کے لیے سگریٹ نوشی سمیت کئی دیگر بڑے خطرے کے عوامل بھی موجود ہیں۔ اس کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے اہم طریقوں میں سگریٹ نوشی سے پرہیز اور شراب نوشی کو محدود کرنا شامل ہے۔غذائی نالی کے کینسر کی علامات میں سینے میں جلن، بدہضمی، گلے یا سینے میں درد اور وزن میں کمی شامل ہو سکتی ہیں۔