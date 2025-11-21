روزانہ ایک کپ کافی پینے سے فیٹی لیور کا خطرہ کم ہوسکتا ہے، ڈاکٹر سے جانیں کیسے؟
فیٹی لیور ایک خاموش قاتل ہے۔ اسے نظر انداز کرنے سے جگر کے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے...
Published : November 21, 2025 at 2:58 PM IST
حیدرآباد: ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی طرح فیٹی لیور بھی ان دنوں ایک عام مسئلہ ہے۔ جگر میں چربی کی تھوڑی مقدار معمول کی بات ہے، لیکن اگر چربی آپ کے جگر کے وزن کا 10 فیصد سے زیادہ ہے، تو آپ کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے، اور یہ مزید سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ چربی والا جگر خود بے ضرر ہوسکتا ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ چربی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ طرز زندگی، کھانے کی خراب عادات، زیادہ شراب نوشی، موٹاپا اور ذیابیطس فیٹی لیور کی بڑی وجوہات ہیں۔
فیٹی لیور کی دو قسمیں ہیں:
الکحل والا فیٹی لیور، جو الکحل کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غیر الکوحل فیٹی لیور (این اے ایف ال ڈی) جو الکحل کے استعمال کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نان الکوحل فیٹی لیور کی بیماری خاص طور پر خاموشی سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
اس سلسلے میں ہیپاٹالوجسٹ ڈاکٹر سائریک اے بی۔ سوشل میڈیا پر "دی لیور ڈاکٹر" کے نام سے مشہور فلپس کچھ اہم مشورے دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ جو سادہ غذا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں تجویز کرتے ہیں وہ فیٹی لیور کو کنٹرول کرنے اور ریورس کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔
ہماری غذا اور طرز زندگی جگر کی صحت کے لیے اہم ہیں۔ فیٹی لیور اس وقت ہوتا ہے جب جگر میں چربی جمع ہوتی ہے، اس کی صلاحیت 5 فیصد سے زیادہ ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ میٹابولک افعال میں مداخلت کرتا ہے جیسے غذائی اجزاء کی پروسیسنگ، زہریلے خاتمے، اور خون میں شکر کے ضابطے میں۔ ڈاکٹر فلپس کا کہنا ہے کہ فیٹی لیور کو اپنی خوراک سے غیر صحت بخش غذاؤں کو ختم کرکے اور غذائیت سے بھرپور خوراک کھانے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
جگر کی صحت برقرار رکھنے کے لیے کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر فلپس نے کہا کہ بعض غذائیں فیٹی لیور کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ بہت زیادہ مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کا استعمال انسولین کی مزاحمت کو بڑھا سکتا ہے اور جگر کے خلیوں میں چربی جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ غیر الکوحل فیٹی جگر کی بیماری کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔
ناریل کا تیل، پام آئل، مکھن اور گھی ہندوستانی کھانوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم، ان میں موجود سیر شدہ چربی جگر کے کام کو خراب کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر فلپس تجویز کرتے ہیں کہ مناسب مقدار میں ان کا استعمال جگر کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔
شراب جگر کے نقصان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شراب کا معتدل استعمال بھی جگر کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فلپس تجویز کرتے ہیں کہ جگر کی صحت کی حفاظت اور فیٹی لیور کے خطرے کو کم کرنے کے لیے الکحل سے مکمل پرہیز کرنا بہتر ہے۔
بلیک کافی جگر کی صحت کے لیے انتہائی مفید
ڈاکٹر فلپس نے کہا کہ بلیک کافی جگر کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگر کے کام کو بہتر بناتا ہے، چربی کے جمع ہونے کو کم کرتا ہے، اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈینٹس اور بائیو ایکٹیو مرکبات سے بھرپور، بلیک کافی انسولین کی حساسیت اور مجموعی میٹابولک توازن کو بہتر بناتی ہے۔ روزانہ ایک کپ بلیک کافی پینے سے غیر الکوحل فیٹی لیور اور الکوحل فیٹی لیور کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے اپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)