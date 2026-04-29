ڈاکٹر امیش نے سائیکلنگ کو ذیابیطس سے لڑنے کا ہتھیار بنایا، یہ دماغی صحت کو بھی کرتا ہے مضبوط
ای ٹی وی بھارت کی ذیابیطس مہم کے لیے نامہ نگار شہزاد عابد نے ڈاکٹر امیش چندر پنت سے خصوصی گفتگو کی۔
Published : April 29, 2026 at 12:25 PM IST
نئی دہلی/غازی آباد: نئی دہلی سے متصل اترپردیش کے شہر غازی آباد سے ایک متاثر کن کہانی سامنے آئی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پرعزم ہو تو طرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی اسے بڑی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک معالج ڈاکٹر امیش چندر پنت کی کہانی ہے، جنہوں نے نہ صرف سائیکل چلا کر اپنی بڑھتی ہوئی شوگر لیول کو کنٹرول کیا بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بھی بن گئے۔
ڈاکٹر اومیش چندر نومبر 2024 میں پری ذیابیطس ہو گئے
یہ نومبر 2024 تھا۔ معمول کے ہیلتھ چیک اپ کے دوران، ڈاکٹر اومیش چندر نے اپنے خون میں شکر کی سطح کی جانچ کی، اور نتائج تشویشناک تھے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ وہ پری ذیابیطس تک پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کسی شخص کا شوگر لیول نارمل سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر بروقت احتیاط نہ برتی جائے تو یہ ذیابیطس ٹائپ ٹو کی طرف بڑھ سکتا ہے۔
غازی آباد سے دہلی کے انڈیا گیٹ تک 70 کلومیٹر سائیکل
ڈاکٹر امیش ہلکی سائیکلنگ کرتے تھے، لیکن پری ذیابیطس کی تشخیص کے بعد، انہوں نے اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیا۔ جبکہ وہ پہلے روزانہ 1 سے 2 کلومیٹر سائیکل چلاتا تھا، اب اس نے اسے بڑھا کر 5 سے 10 کلومیٹر روزانہ کر دیا ہے۔ مزید برآں، اس نے ہفتے میں ایک بار لمبی دوری کی سائیکلنگ کو بھی شامل کیا۔ اس نے غازی آباد سے دہلی کے انڈیا گیٹ تک تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ یہ سفر نہ صرف جسمانی طور پر مشکل تھا بلکہ اس کی ذہنی طاقت کا بھی امتحان تھا۔
نظم و ضبط، سخت محنت اور مضبوط قوت ارادی کے ذریعے کنٹرول
تین ماہ تک باقاعدگی سے سائیکل چلانے کے بعد، ڈاکٹر امیش نے اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ توانائی کی سطح بڑھ گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی شوگر کی سطح آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ چھ ماہ کے اندر، ڈاکٹر امیش کی شوگر کی سطح معمول پر آگئی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن امیش جانتا تھا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ نظم و ضبط، محنت اور مضبوط قوت ارادی کا نتیجہ ہے۔
ہفتے میں 120 کلومیٹر سے زیادہ سائیکل چلانا
اکثر لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد اپنی عادتوں میں نرمی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر امیش نے ایسا نہیں کیا۔ امیش نے نظم و ضبط برقرار رکھا اور سائیکلنگ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنایا۔ ڈاکٹر امیش اب ایک ہفتے میں 120 کلومیٹر سے زیادہ سائیکل چلاتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے چھ دن تک تقریباً 50 کلومیٹر روزانہ سائیکل چلاتا ہے۔ ہر ہفتے کے روز، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غازی آباد سے انڈیا گیٹ تک سائیکل چلاتے ہیں، اس راستے کو تقریباً چار گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔
سائیکل چلانے سے ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے
ڈاکٹر امیش کا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف اس کی فٹنس برقرار رہتی ہے بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امیش کا کہنا ہے کہ سائیکل چلانا اب صرف ذاتی صحت تک محدود نہیں رہا۔ اس نے سائیکلنگ کو ایک مشن بنا لیا ہے اور اب وہ سائیکلنگ کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے سائیکل چلانے کی ترغیب دیتا ہے۔
سائیکلنگ کے سفر روحانی سفر سے جڑے ہوئے ہیں
ڈاکٹر امیش کا سائیکلنگ سے تعلق گہرا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے سائیکلنگ کے سفر کو روحانی سفر سے بھی جوڑا ہے۔ اس نے پریاگ راج مہاکمب تک سائیکل چلا کر ہریدوار کاواڑ یاترا مکمل کی۔ ان سفروں میں ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اپنے سفر کے دوران، ڈاکٹر امیش لوگوں سے ملتا ہے، سائیکل چلانے کے فوائد بتاتا ہے، اور انہیں صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر امیش کا مقصد نہ صرف خود کو فٹ رہنا ہے بلکہ پورے معاشرے کو صحت مند بنانا ہے۔
باقاعدگی سے سائیکل چلانے سے تناؤ کم ہوتا ہے
ڈاکٹر امیش کا کہنا ہے کہ باقاعدگی سے سائیکل چلانے سے تناؤ کم ہوتا ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے اور مثبت توانائی آتی ہے۔ امیش کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے پریاگ راج مہاکمب اور ہریدوار کاواڑ یاترا میں حصہ لیا تو یہ ان کے لیے مراقبہ سے کم نہیں تھا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے ہزاروں لوگوں کو سائیکل چلانے کے فوائد بتائے اور انہیں اپنی زندگی میں سائیکلنگ کو اپنانے کی تلقین کی۔