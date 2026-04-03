شادی سے پہلے مردوں کا ڈوپ ٹیسٹ؟ پارلیمنٹ میں اہم مطالبہ کیا گیا جانیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے
ڈوپ ٹیسٹنگ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، عام طور پر خون کی ڈوپنگ، جین ڈوپنگ، مکینیکل ڈوپنگ وغیرہ۔
Published : April 3, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (اے اے پی) لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ مالویندر سنگھ کانگ نے ایک قانون کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا جس میں شادی سے پہلے دولہا کے لئے ڈوپنگ اور میڈیکل ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے طلاق اور گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو اس مطالبے کے پیچھے دلیل قرار دیا۔ پارلیمنٹ میں 'زیرو آور' کے دوران خطاب کرتے ہوئے، کانگ نے، جو آنند پور صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں، کہا کہ ملک بھر میں گھریلو تشدد اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب خاندان شادی سے پہلے لڑکی کی تعلیم، کردار اور پس منظر کی مکمل چھان بین کرتے ہیں، وہ اکثر مردوں کے معاملے میں اسی طرح کی جانچ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نشے کی لت، صحت کے سنگین مسائل اور مردوں میں مجرمانہ رجحانات جیسے مسائل اکثر شادی کے بعد ہی سامنے آتے ہیں جس کا خواتین پر برا اثر پڑتا ہے۔ کانگ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں سخت اقدامات کریں اور دولہے کے لیے لازمی ڈوپنگ ٹیسٹ اور میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے نفاذ کی تجویز پیش کی۔
آئیے آج کی اس رپورٹ کے ذریعے جانتے ہیں کہ ڈوپنگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے۔
ڈوپ ٹیسٹ کیا ہے؟
ڈوپنگ ٹیسٹ (جسے "ڈوپ ٹیسٹ" بھی کہا جاتا ہے) ایک طریقہ کار ہے جو جسم کے اندر نشہ آور یا نفسیاتی مادوں کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفسیاتی مادے کیمیکل یا منشیات ہیں جو مرکزی اعصابی نظام کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور دماغ کے کام کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ مادے کسی فرد کے مزاج، شعور، ادراک، سوچ کے عمل، رویے اور احساسات کو بدل سکتے ہیں۔ کھیلوں کے تناظر میں، اس طرح کی جانچ بنیادی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ حریف منصفانہ اور ایمانداری سے مقابلہ کریں، اور اسے عالمی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (WADA) جیسی تنظیموں کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے۔ عالمی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (WADA) کے ذریعے عالمی سطح پر ریگولیٹ کیے گئے، یہ ٹیسٹ منصفانہ مقابلے کو یقینی بنانے، کھلاڑیوں کی صحت کی حفاظت اور کھیلوں کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
ڈوپ ٹیسٹ کیے کیا جاتا ہے؟
ڈوپ ٹیسٹ مختلف طریقوں سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں جسمانی رطوبت کے نمونے جمع کرنا شامل ہیں جیسے پیشاب، تھوک، پسینہ، بال، یا ناخن۔ اس قسم کی جانچ کے لیے پیشاب کے نمونے سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے، فوری اشارے حاصل کرنے کے لیے ایک ابتدائی اسکریننگ ٹیسٹ (امیونواسے) کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد، نتائج کی تصدیق کے لیے زیادہ سخت اور مہنگے ٹیسٹ (جسے گیس کرومیٹوگرافی اور ماس سپیکٹرو میٹری کہا جاتا ہے) کیے جاتے ہیں۔