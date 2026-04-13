"سیکس اور ماہواری کے درمیان غیر معمولی خون کے اخراج کو نظر نہ کریں" ماہر امراض ڈاکٹر سائمہ
خواتین کے تولیدی نظام کا یہ اہم حصہ ماہواری کے خون، نطفہ اور بچے کی پیدائش کے لیے گزرگاہ کا کام کرتا ہے۔
Published : April 13, 2026 at 1:38 PM IST
سرینگر، (پرویز الدین): سروائیکل کینسر بچہ دانی کے نیچے حصہ کا کینسر ہے اور یہ چھاتی کے کینسر کے بعد خواتین میں پایا جانے والا دوسرا سب سے عام کینسر ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ملک میں ہر 7 منٹ میں ایک عورت سروائیکل کینسر سے مر جاتی ہے۔۔ ایسے میں اس خطرناک کینسر سے بچاؤ کے لیے 9 سے 14 سال کی عمر کی لڑکیوں کے لیے ہیومن پیپیلوما وائرس (ایچ بی وی ) ویکسینیشن مہم چلائی جا رہی ہے۔
جموں وکشمیر میں سروائیکل کینسر کا تناسب کتنا ہے اور اس کینسر کے بچاؤ کی خاطر ایچ پی وی ویکسینیشن مہم کتنی مؤثر ثابت ہوسکتی ہے۔ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر، ڈاکٹر سائمہ وانی سے بات کی۔
انہوں نے کہا کہ سروائیکل کینسر، سرطان کی ایک قسم ہے جو گریوا میں تیار ہوتا ہے۔ بچہ دانی کا نچلا حصہ جو اندام نہانی سے جڑتا ہے۔ خواتین کے تولیدی نظام کا یہ اہم حصہ ماہواری کے خون، نطفہ اور بچے کی پیدائش کے لیے گزرگاہ کا کام کرتا ہے۔ بچہ دانی کے بدلے حصے کا کینسر اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ دانی کے صحت مند خلیے غیر معمولی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے بے قابو نشوونما ہوتی ہے جو بالآخر ٹیومر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔
ڈاکٹر سائمہ کہتی ہیں کہ سروائیکل کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہیومن پیپیلوما وائرس (ایچ پی وی ) کی زیادہ خطرے والی اقسام کے ساتھ مسلسل انفیکشن ہےجو کہ ایک جنسی طور پر منتقل ہونے والا وائرس ہے۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سروائیکل کینسر بنیادی طور پر انسانی پیپیلوما وائرس (ایچ پی وی ) کی زیادہ خطرے والی اقسام کے مسلسل انفیکشن کی وجہ سے تیار ہوتا ہے جو کہ ایک جنسی طور پر منتقل ہونے والا وائرس ہے۔ تاہم کئی اضافی عوامل سروائیکل کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان وجوہات اور خطرے کے عوامل کو سمجھنا روک تھام اور جلد پتہ لگانے کے لیے ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہیومن پیپیلوما وائرس یعنی ایچ پی وی انسانی جسم میں جلد کی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ ایچ پی وی انفیکشن ہی 70 فیصد سے زائد مریضوں میں سرویکل کینسر کا سبب بنتا ہے جو کہ چھاتی کے سرطان کے بعد دنیا میں خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام سرطان ہے۔ایسے میں ایچ پی وی ویکسین اس وقت بہترین کام کرتی ہے جب بچیاں ابتدائی عمر میں ایچ پی وی وائرس کا شکار ہونے سے پہلے یہ لگوا لیں، کیونکہ یہ صرف انفیکشن سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ وائرس لگ جائے تو پھر یہ جسم کو اس سے نجات نہیں دلا سکتا اور یہ وائرس بچیوں کو اُن کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔
ڈاکٹر سائمہ کے مطابق متاثرہ مریضوں کو کافی عرصے تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سے کیسز میں بہتر قوت مدافعت کی وجہ سے بغیر کسی علاج کے اس وائرس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایچ پی وی کے زیادہ ہائی رسک کیسز میں ٹشوز کی غیر معمولی نشونما کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔
سروائیکل کینسر کی عام علامات میں اندام نہانی سے غیر معمولی خون بہنا، ماہواری کے درمیان خون بہنا، جماع کے بعد خون بہنا، یا رجونورتی کے بعد خون بہنا اورشرونیی یا کمر کے نچلے حصے میں درد شامل ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں گائناکولوجسٹ ڈاکٹر سائمہ نے کہا کہ یہ سروائیکل کینسر 35 سے 40 برس کی عمر کی خواتین کو زیادہ متاثر کرتی ہے جبکہ 60 برس یا اس کے زائد کی عمر کی بزرگ خواتین میں یہ کینسر دیکھا جاتا ہے۔ ایسے میں جموں و کشمیر خاص کر کشمیر میں یہ خواتین بزرگ خواتین میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم جموں وکشمیر کو ملک کی دیگر ریاستوں سے موازنہ کرتے ہیں تو کشمیر میں اس کا تناسب کم ہے البتہ جموں صوبے میں یہ کینسر اسی تناسب میں پایا جاتا ہے جس شرح سے یہ ملک کی باقی حصوں میں پایا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ سروائیکل کینسر ایک سنگین صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔لیکن یہ بڑی حد تک فعال اقدامات کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ روک تھام کی حکمت عملی بنیادی طور پر خطرے کو کم کرنے پر مرکوز ہے۔ ویکسینیشن دونوں کے لیے مثالی ہے اور یہ ویکسین 9 سے 14 کی عمر کے لڑکیاں موثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے کیونکہ قوت مدافعت میں اضافے سے مستقبل میں اس کینسر کے خطرات کم رہتے ہیں۔حتاکہ اس ایچ پی وی ویکسین کو 45 برس تک بھی دیا جاسکتا ہے۔
ڈاکٹر سائمہ وانی نے کہا کہ سروائیکل کینسر کے مراحل ہوتے ہیں اور مراحل ابتدائی مرحلے کے کینسر سے لے کر اعلی درجے کے مراحل تک ہوتے ہیں ۔جہاں کینسر قریبی اعضاء تک پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے سروائیکل کینسر اسٹیج (0) سے قبل میں ایک اور اسٹیج ہوتا ہے جس کو ہم کارسنوما ان سیٹو (سی آئی ایس) کہا جاتا ہے، جہاں کینسر والے خلیے گریوا کی سطح کی تہہ تک محدود ہوتے ہیں۔ یہ سروائیکل کینسر کی ابتدائی شکل ہے اور بہت سے معاملات میں، یہ انتہائی قابل علاج ہے۔ اس مرحلے میں، کینسر ابھی تک گہرے ٹشوز یا گریوا کے دوسرے حصوں میں نہیں پھیلا ہے اور اس اسٹیج میں کینسر کا مکمل علاج ممکن ہے۔
انہوں نے کہا کہ سروائیکل کینسر ایک قابل علاج اور قابل علاج بیماری ہے جب اس کا جلد پتہ چل جاتا ہے۔ باقاعدگی سے اسکریننگ، ویکسینیشن، اور بیداری اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں اہم ہیں۔ خواتین کو باخبر رہ کر اپنی صحت کو ترجیح دینی چاہیے اور جلد تشخیص اور مداخلت کو یقینی بنانے کے لیے معمول کے امراض نسواں کے چیک اپ کو شیڈول کرنا چاہیے۔ فعال اقدامات کرنے سے سروائیکل کینسر کے اثرات کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔