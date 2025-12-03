سردیوں میں یہ پھل نہ کھائیں ورنہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں
ان پھلوں میں ٹھنڈک کا اثراور پانی کی زیادہ مقدارسردیوں میں نظام انہضام پردباؤ ڈال سکتی ہے،اس لیے ان کو اعتدال میں کھانا بہتر ہے۔
Published : December 3, 2025 at 5:46 PM IST
حیدرآباد: سردیوں میں جسم کا نظام انہضام سست ہوجاتا ہے۔ اس لیے کچھ پھل کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہیں کھانے سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، نزلہ زکام اور فلو کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے سردیوں میں کچھ پھلوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
سردیوں کے موسم میں ان پھلوں سے پرہیز کریں۔
تربوز، کھیرا اور خربوزہ جیسے پھل جسم کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماہرین سردیوں کے موسم میں ان پھلوں کا استعمال محدود کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ کمزور نظام انہضام کے لیے انہیں ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان پھلوں میں سرد نوعیت اور پانی کی زیادہ مقدار نظام ہضم پر دباؤ ڈالتی ہے جس سے گیس اور بدہضمی ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ سردیوں میں بہت زیادہ انناس کھانے سے گلے میں خراش، منہ کے چھالے اور الرجی ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں اس پھل کا زیادہ استعمال مدافعتی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ نظام ہاضمہ کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ اس موسم میں یہ پھل ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بلغم کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ پانی کی زیادہ مقدار جسم کے درجہ حرارت کو کم کر سکتی ہے۔
سردیوں میں کیلے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلغم پیدا کرتے ہیں۔ کیلے کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کو صبح کے وقت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے سردیوں میں انہیں اعتدال میں کھانا بہتر ہے۔
انگور جسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں کیونکہ ان میں ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سردیوں میں انہیں زیادہ کھانے سے اکثر کھانسی اور نزلہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے سردیوں میں ان کا کھانا نقصان دہ ہے۔
سردیوں میں کون سے پھل کھانے چاہئیں؟
موسم سرما میں سیب، نارنگی، امرود، انار اور کیوی جیسے پھل کھائیں۔ یہ پھل قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم کو گرمی اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔
اپنے نظام ہاضمہ کا خاص خیال رکھیں۔
نظام ہاضمہ جسم کے اہم ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمارے کھانے کو توڑنے اور اس کے غذائی اجزاء کو جذب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ موسم سرما آپ کے کھانے کی عادات اور اس کے نتیجے میں آپ کے نظام ہاضمہ کو کئی طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے سردیوں میں اپنے نظام ہاضمہ کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔
سست میٹابولزم
سردیوں میں، آپ کا جسم معمول کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے توانائی کا ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ سست میٹابولزم ہاضمے کے مسائل جیسے گیس، قبض، اسہال اور اپھارہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے میٹابولزم کو تیز کرنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں اور وافر مقدار میں پانی پائیں۔