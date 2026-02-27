سونے سے پہلے یہ 4 مشروبات نہ پئیں؛ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ مہلک ہو سکتے ہیں
سونے سے پہلے بہت زیادہ مشروبات پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ احتیاط ضروری ہے کیونکہ الیکٹرولائٹ کے عدم توازن کا سبب بن سکتا ہے
کیا یہ معلوم ہے کہ نیند کے دوران آپ کے دل کی دھڑکن سست ہوجاتی ہے، آپ کی سانس لینے کی صلاحیت بدل جاتی ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر خود بخود کم ہوجاتا ہے؟ اس لیے ہوشیار رہیں، کیونکہ کچھ مشروبات بلڈ شوگر، دل کی دھڑکن، ہاضمہ، یا سیال کے توازن کو متاثر کر کے اس عمل میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وکرم دھرپ، کنسلٹنٹ گیسٹرو اینٹرولوجسٹ، ہیپاٹولوجسٹ، اور میڈیکور ہسپتال، کھارگھر، نوی ممبئی میں تھراپیٹک اینڈوسکوپسٹ کہتے ہیں کہ یہ اثرات ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، دل کی بیماری، یا گردے کے مسائل والے لوگوں کے لیے زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، رات کو شراب پینا بھی بار بار پیشاب، پانی کی کمی، یا الیکٹرولائٹ کے عدم توازن کا سبب بن سکتا ہے، جس سے چکر آنا، دل کی بے قاعدگی، یا ٹانگوں اور پھیپھڑوں میں سوجن جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔
سونے سے پہلے ان مشروبات سے پرہیز کریں۔
میٹھے مشروبات - میٹھے مشروبات سونے سے پہلے بدترین انتخاب میں سے ایک ہیں۔ وہ خون کی شکر میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، جسم کو انسولین جاری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ذیابیطس یا پری ذیابیطس والے لوگوں کے لیے، یہ رات بھر خطرناک اتار چڑھاؤ، خراب نیند کا معیار، اور سوزش میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ "صحت مند" پھلوں کے جوس میں چینی کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے اور رات کے وقت ایسڈ ریفلوکس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رات کو چینی کا باقاعدہ استعمال وزن میں اضافے اور میٹابولک تناؤ کا باعث بنتا ہے۔
اگر ضرورت ہو تو سادہ پانی، گرم بغیر میٹھی جڑی بوٹیوں والی چائے، یا کم چینی والے الیکٹرولائٹ پانی کا ایک چھوٹا گھونٹ پییں۔
شراب ابتدائی طور پر آپ کو نیند کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہ اکثر نیند میں خلل، پانی کی کمی اور پیشاب میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ الکحل دل کی بے قاعدہ دھڑکنوں کا سبب بن سکتا ہے، بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، اور نیند کی کمی کوخراب کر سکتا ہے۔ بڑی عمر کے بالغ افراد یا دل کی بیماری میں مبتلا کسی بھی شخص کے لیے رات کو شراب پینا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نیند کے دوران خطرناک آکسیجن کی کمی یا دل کی دھڑکنوں کی بے قاعدگی کا سبب بن سکتا ہے۔
رات کو چمکتا ہوا پانی لیموں، کیمومائل چائے کے ساتھ پی کر یا دن کے اوائل میں پانی پی کر پیاس کو کم کریں۔
کیفین والے مشروبات (کافی، چائے، توانائی کے مشروبات)
کیفین ایک محرک ہے جو گھنٹوں تک جسم میں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ "ٹھیک" محسوس کرتے ہیں تو یہ دل کی دھڑکن، بے چینی اور تناؤ کے ہارمونز کو بڑھا سکتا ہے۔ حساس افراد میں، کیفین دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتی ہے یا سوتے وقت ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتی ہے۔ انرجی ڈرنکس خاص طور پر تشویشناک ہیں کیونکہ ان میں چینی اور دیگر محرکات کے ساتھ کیفین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ رات گئے ایک غیر صحت بخش مجموعہ ہے۔