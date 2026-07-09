ہفتے میں صرف دو گھنٹے اس سرگرمی کو کرنے سے دل کے دورے کا خطرہ کم ہوسکتا ہے۔ ماہرین سے جانیں
پہلے دل کا دورہ بڑی عمر کی خواتین میں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اب، 30 سے 40 سال کی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔
Published : July 9, 2026 at 8:04 AM IST
حیدرآباد: دل کے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات طرز زندگی میں تبدیلی، غذائی عادات، جسمانی سرگرمی کی کمی اور ہارمونز میں تبدیلیاں ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرکے اور کچھ آسان ورزشیں کرکے اس خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
دل کا دورہ ان دنوں ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس سے نوجوان اور بوڑھے دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ خواتین میں دل کے دورے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تاہم ایک حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کس قسم کی ورزش خواتین کے دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت کی تربیت خواتین کے دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ییل سکول آف میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر ہارلن ایم کروم ہولز سے اس تحقیق کے بارے میں مزید جانیں۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین ہفتے میں کم از کم دو گھنٹے کی طاقت کی تربیت میں مشغول ہوتی ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ ان خواتین کے مقابلے میں 20 فیصد کم ہوتا ہے جو بالکل ورزش نہیں کرتی ہیں۔ خاص طور پر دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جو چہل قدمی یا سائیکل چلانے کے بجائے ہفتے میں 150 منٹ کارڈیو کے ساتھ دو گھنٹے کی طاقت کی تربیت کو یکجا کرتی ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 45 فیصد کم ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے پایا کہ جو خواتین ورزش کرتی ہیں اور ٹی وی دیکھنے میں اپنا وقت کم کرتی ہیں ان کے دل صحت مند ہوتے ہیں۔
طاقت کی تربیت سے دل کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے؟
یہ نہ صرف پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے بلکہ دل کی بیماری کی بنیادی وجوہات سے بھی لڑتا ہے۔
یہ جسم کی انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے، جس سے ذیابیطس کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔
یہ وزن کے انتظام میں مدد کرتا ہے اور جسم کی اضافی چربی کو جلاتا ہے۔
یہ صحت مند بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
اگرچہ طاقت کی تربیت دل کے دورے کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے، سائنسدانوں نے پایا ہے کہ فالج کے خطرے پر اس کا اثر کم سے کم ہے۔ اس علاقے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
کس عمر میں طاقت کی تربیت شروع کی جا سکتی ہے؟
بہت سی خواتین کا خیال ہے کہ انہیں عمر بڑھنے کے ساتھ وزن اٹھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ تاہم، ہڈیوں کی کثافت عمر کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ طاقت کی تربیت ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے۔ اس لیے 40 یا 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین بھی اسے ماہر کی نگرانی میں شروع کر سکتی ہیں۔
خواتین کے لیے ضروری نکات
اسکواٹس، پھیپھڑے، اور پش اپس طاقت کی تربیت کی مشقیں ہیں جو گھر پر کی جا سکتی ہیں، جنہیں باڈی ویٹ ایکسرسائز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مشقیں مزاحمتی بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہیں، جو آسانی سے دستیاب ہیں۔ یہ آپ کے بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوں کو کام کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ 1 یا 2 کلو گرام کے ڈمبلز کا استعمال کرتے ہوئے بائسپ کرل اور کندھے کو دبانے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔
ییل سکول آف میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر ہارلان ایم کروم ہولز کے مطابق، ہر عورت کے لیے ایک طویل اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے طاقت کی تربیت کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا ضروری ہے۔